Midas Dekkers in Boerderij Van Dorst over geboren baby’s: ‘Geen gebakje, maar gordijnen dicht’

Raven van Dorst had in Boerderij Van Dorst gisteravond een mooi stel te gast. Arie Boomsma en Midas Dekkers kwamen werken en babbelen op diens kleine boerderijtje en dat konden tv-kijkers wel waarderen. Al maakte bioloog en schrijver Dekkers de boel niet al te vrolijk.

De aankomst van sportschoolhouder en gezondheidsgoeroe Arie Boomsma in Boerderij Van Dorst, doet Raven wel wat. „Alsof er een soort half-God van de berg Olympus is afgedaald”, zegt de tv-tuinder als de super fitte Abcoudenaar uitstapt.

Nee, dat is bij Midas Dekkers een heel ander verhaal. De man die ooit verklaarde dat vrouwen maar drie weken ‘gesteld’ zijn omdat ze één week ongesteld zijn en dus driekwart van het loon van de man moeten verdienen („die zijn vier weken gesteld”), is wat minder fysiek met zijn 77 jaar. „Lekker boertje spelen”, zegt Dekkers wel. „Daar heb ik me op verheugd.” Dat had ook Roxeanne Hazes in de vorige aflevering trouwens.

‘Boerderij Van Dorst een seksboerderij?’

In Boerderij Van Dorst moet deze aflevering onkruid gewied worden en een buitendouche worden gebouwd. ‘s Avonds wordt er een onvervalst potje Pim Pam Pet gespeeld en bakt Arie Boomsma gifgroene (maar blijkbaar heel gezonde) pannenkoeken. Er wordt echter vooral gepraat natuurlijk, nadat Raven een geplukte courgette van Boomsma vangt en die voor zich houdt als een geslachtsdeel. Dekkers: „Waar ben ik? Een seksboerderij?”

Dan is het tijd voor serieuze zaken. Raven tegen de bioloog: „Jij bestudeert natuurlijk de natuur, maar hoe kijk je naar de toekomst van de mens?” Midas Dekkers: „Ik maak er geen gedachten aan vuil, want ik verwacht dat er niet veel toekomst is voor de mens. Voor de natuur is dat prima, hoor. Hoe eerder de mensheid z’n boeltje heeft gepakt… Ik lees nu in de krant dat er te weinig huizen zijn. Er zijn niet te weinig huizen, er zijn te veel mensen.”

‘Maak niet nóg een jonge generatie’

„Heb jij geen kleinkinderen, neefjes, nichtjes?”, breekt Arie Boomsma in Boerderij Van Dorst in. Dekkers: „Nee, ik heb geen kinderen. Het enige dat ik de jonge generatie kan meegeven is: maak niet nóg een jonge generatie.” Raven tegen Boomsma: „Maak jij je zorgen om de planeet met die kinderen van jou?” De sportman van de bijzondere oefeningen: „Ja, dat vind ik wel één van de grootste zorgen.” Raven: „Wat doe je dan?” Boomsma: „Kleine stapjes. Zoals dit, je eigen dingen doen in plaats van nog verder van de natuur te geraken. Recyclen, kleine dingetjes, kleine stappen.”

Midas Dekkers: „Als je een groot probleem hebt, dan zou ik geen kleine stapjes zetten. Dan zou ik grote stappen zetten. Als we nou eens zo ver komen dat als er een kindje wordt geboren, we niet met felicitaties en gebakjes heen gaan, maar de mensheid enigszins beschaamd de gordijnen dicht doet. Zo van ‘er is niks gebeurd hoor’. Dan zouden we al een hele stap verder zijn.”

Midas Dekkers emotioneel in Boerderij van Dorst

Dan gaat het over dieren en dat doet Midas Dekkers wel wat. „Ik heb mijn leven lang vier poezen gehad. Door omstandigheden zit ik nu zonder poezen. Ze waren op een gegeven moment allemaal een jaar of 20 en achter elkaar doodgegaan. Ik begraaf ze altijd in de tuin en kon de schop gewoon in de tuin laten staan voor de volgende. Heel afschuwelijk allemaal.” Dekkers vertelt het plotseling met tranen in zijn ogen. „Er is niks ergers dan poezen die weggaan of doodgaan. Vreselijk.”

Dekkers verlaat Boerderij Van Dorst wel met een goed gevoel over het uiteindelijke verlaten van de aarde als hij er niet meer is. „Als ik straks doodga heb ik geen achterstallig werk laten liggen, ik laat de boel netjes achter. Ik heb geen kinderen, dus ik laat de aarde achter zoals ik ‘m indertijd heb aangetroffen. Dan heb ik niet te veel kwaad gedaan.”

Kijkers vonden het mooie aflevering van Boerderij Van Dorst. Enkele reacties:



Wat een prachtige uitspraak van #midasdekkers. Je moet het leven bekijken als een toneelstuk, niet alleen het 1e en het 2e deel, ook deel 3 en 4. Zowel het begin als het einde. En hoe waar is dat. #boerderijvandorst — Lottie Mae Jones (@LottieMaeJones) December 12, 2023



Midas Dekkers die met vrijwel ieder discussiepunt Arie Boomsma succesvol countert. Betere tv is er vanavond niet. ☺️#BoerderijVanDorst — Hicky Rilgers #MiepMiep (@hickyrilgers) December 12, 2023



Ben duidelijk meer een Midas dan een Arie. "In de loop van de avond begin ik er wel lol in te krijgen"#boerderijvandorst — Floris Pijnenburg (@FMPijnenburg) December 12, 2023



Dat was genieten van Midas. Hopelijk blijft ie nog even onder ons. #boerderijvandorst — okki 🏴👽🍄🧻🪁🧬☘🍫 (@okkioo) December 12, 2023

Boerderij Van Dorst kun je terugkijken via NPO Start.

