Frustratie om veeleisend stel in Kopen of Slopen: ‘Wensenlijstje is niet logisch’

In de nieuwste aflevering Kopen of Slopen volgen we Dirk-Jan en Marcel uit Boxtel. Het koppel is diep ongelukkig in hun woning, maar een nieuw huis vinden lijkt een mission impossible. De mannen blijken nogal kritisch en veeleisend, tot frustratie van het team.

Kopen of Slopen is een huizenprogramma waarin koppels en gezinnen een laatste poging wagen om een nieuwe woning te bemachtigen. Tegelijkertijd wordt er een ontwerp gemaakt om de huidige woning aan te passen naar hun woonbehoeften.

Dirk-Jan en Marcel in Kopen of Slopen

Hoedenmaker Dirk-Jan en etaleur Marcel verhuisden twee jaar geleden van Amsterdam naar het Brabantse Boxtel en zijn ongelukkiger dan ooit. „Heb je even?”, antwoordt Dirk-Jan op de vraag wat er allemaal mis is met hun huis. De mannen zitten met hun handen in het haar: van een scheef plafond en een foeilelijke badkamer tot oude riolering en een gammele keuken. Ook vindt Dirk-Jan moeilijk om te aarden in Boxtel. „Ik vind het een raar dorp.” Daarom zou hij het liefst zijn biezen pakken, terwijl Marcel de voorkeur geeft aan verbouwen.

Terwijl architect Britta van Egmond aan het slag gaat met het ontwerpen van een verbouwplan, begint makelaar van Alex van Keulen met de zoektocht naar een nieuw huis. Met een flink wensenlijstje moet hij aan de slag. Voor 550.000 euro moet de makelaar een vrijstaand, uniek en duurzaam huis in Arnhem zien te vinden, waar plek is voor een B&B aan huis en een atelier.

Niet zo gek dus, dat de huizenjacht stroef verloopt. „Het team van makelaars stuurt allemaal mooie linkjes door om te bekijken, maar wat mij betreft zit ons pareltje nog niet tussen”, zegt Marcel. Ondertussen krijgen de twee meer stress en beginnen ze zich flink te ergeren aan hun woning. „Ons vertrouwen is naar een nulpunt gezakt.”

‘Ze geven het geen kans’

Negentig dagen verstrijken en omdat de mannen weigeren om hun wensen bij te stellen, staken de makelaars hun zoektocht. „Ze geven het geen kans”, klaagt Van Keulen. „Ze schieten een woning al af op basis van een foto, terwijl wij weten dat we de woning echt geschikt naar hun wensen kunnen maken. Ze vinden altijd wel een reden om het af te schieten. Het wensenlijstje is niet logisch. Zo willen ze vrij wonen in het bos met zicht op de horizon, maar het station moet om de hoek liggen. Dan weet je al dat het nooit gaat lukken.”

De heren hadden zich er al een beetje bij neergelegd, maar vooral Dirk-Jan is teleurgesteld. „De wensen zijn enorm geweest”, beseft Marcel. „Uiteindelijk kom je erachter dat de wensen niet eens bij elkaar passen.” Van Keulen: „Jullie zoektocht was eigenlijk geen zoektocht, maar een ontdekkingsreis. Jullie wisten van tevoren niet concreet genoeg wat jullie nu echt zochten. Als je aan zo’n avontuur begint, dan geef je heel hoog op. Gaandeweg ontdek je: wat wij willen, dat past niet. Hoe concreter de zoekopdracht, hoe groter de kans op succes.”

Weer een tegenslag

Er wordt een streep onder kopen gezet en het wordt dus slopen. De mannen hebben ongeveer een ton om te verbouwen. Ook voor Van Egmond is het een uitdaging om aan alle wensen van het stel te voldoen, maar de architecte weet er toch een mooi verbouwingsplan uit te persen. Maar dan loopt alles in het water: de mannen krijgen te horen dat het taxatierapport tegenvalt, waardoor ze de financiering niet rond krijgen.

Tóch eindigt de aflevering op een positieve noot. Het stel heeft namelijk toch een ander huis gekocht. Het is niet vrijstaand en ook niet in Arnhem, maar het stel straalt van geluk. Eind goed, al goed dus.

Je kunt Kopen of Slopen terugkijken via Videoland.

