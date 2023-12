Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heerlijk einde Dertigers als kerstfilm, met herkenbare situaties om jeuk van te krijgen

Ach, dat heerlijke Dertigers. De vriendengroep gaat ons als kijkers na eerste kerstdag toch echt verlaten. Na vier zomerse series zien we ze nu als slot bij BNNVARA in de winterse climax Dertigers: De Kerstfilm.

Metro ging er alvast voor zitten voor de tv-rubriek Blik op de Buis.

Nooit meer Dertigers?

Zeg ‘nooit nooit’, zo is het natuurlijk ook. Na de seriereeks van KLEM en een afsluitende film, zei een van de hoofdrolspelers Jacob Derwig in een interview met Metro op de vraag ‘was dit het dan?’: „Zeg nooit nooit, maar… ik denk het wel.” Begin januari is KLEM als mini-serie echter al weer terug.

Nadat bekend werd dat Dertigers met een kerstfilm tot een einde zou komen, was de teleurstelling onder de fans groot. Want waarom geen vervolg als Veertigers? Dat kon toch prima? Maar nee, vooralsnog moeten we het met Dertigers: De Kerstfilm doen.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

‘Guilty pleasure waarvoor je je niet hoeft te schamen’

Dertigers is eigenlijk een bijzonder fenomeen. Naar de uitzendingen op NPO 3 keek bij wijze van spreken ‘geen hond’. Maar de streams liepen in de miljoenen. Dat had te maken met het lekkere korte format, waarbij je ‘vooruit kon kijken’.

Metro sprak eerder met twee van de acteurs, die de vinger op het succes van hun Dertigers probeerden te leggen. Eva Laurenssen (Saar) zei: „Ik denk toch de herkenbaarheid voor een hele grote groep kijkers. We proberen onze personages zo normaal mogelijk te spelen. Gesprekken zijn gesprekken die ik ook met mijn vriendinnen zou voeren.” Lykele Muus (Bart) vond: „Het is een guilty pleasure waarvoor je je niet hoeft te schamen.” De cast sprak vorige week nog over de serie in talkshow Khalid & Sophie.

Het verhaal van Dertigers: De Kerstfilm

De zeven dertigers hebben maanden geleden een kersttrip naar Lapland gepland, maar de weg ernaartoe verloopt niet bepaald vlekkeloos. Of beter gezegd: zes, want Saar gaat niet mee wegens haar vertrek naar New York. De appgroep is stilgevallen, Bart en Pieter werken niet goed samen en Lot wordt steeds dieper in Boas’ trendy vriendengroep gezogen. Nora’s hoogzwangere buik staat op knappen, op Saars afscheidsborrel komt er niemand opdagen en Elias en Alex hebben compleet verschillende verwachtingen van de aanstaande reünie. Zo wordt de groep in Nederland op verschillende manieren geconfronteerd met de hectiek van hun uiteenlopende levens. Zal de trip naar het sprookjesachtige Lapland ze weer bij elkaar brengen?

Fans van Dertigers snappen wat hierboven staat meteen. Mensen die de serie nooit zagen kunnen echter ook prima voor deze kerstfilm gaan zitten.

Herkenbaarheid van de bovenste plank

Eva Laurenssen sprak tegen Metro eerder geen wartaal, als je Dertigers: De Kerstfilm ziet. Iedereen zal zich in situaties kunnen herkennen. We pikken er een aantal uit, waarbij we er ongetwijfeld nog een aantal vergeten.

Vrienden die als collega’s niet kunnen samenwerken. Een stilvallende app-groep. Kerststress. Een feestje waarvoor bijna iedereen op het laatste moment afzegt. Een vriendin die opeens meer met een andere vriendengroep optrekt. Je vriend of vriendin die niet kan wáchten op een weekendje weg, terwijl jij er als een berg tegenop ziet. Een vakantieplek boeken waar geen wifi is en de paniek die daardoor volledig toeslaat. Ruzies en onderling gefit tijdens datzelfde weekendje weg. Die vriend die tijdens de korte vakantie ‘s avonds een quiz uit zijn tas tevoorschijn haalt „omdat dat traditie is”.

Roasten tijdens kerst

Ga gerust kijken morgenavond, eerste kerstdag, als je van sommige dingen jeuk krijgt. Dan heb je een heerlijke 1 uur en 20 minuten Dertigers. Wie weet krijg je nog inspiratie met het spel waarbij je over elke vriend iets liefs op een kaartje moet schrijven en op een ander kaartje een roast over diezelfde persoon. Of die roast dan zo’n goed idee is…

In de aanloop naar Dertigers: De Kerstfilm kwam het vreselijke nieuws dat een van de acteurs met een bijrol in de serie, Reiky de Valk, uit het leven was gestapt. Mooi en zeer op z’n plaats dat daar in de aftiteling aandacht voor is.

Aantal blikken uit 5: 4

Noot: puntje extra voor de mooie jaren en het kerstgevoel.

Dertigers: De Kerstfilm is op eerste kerstdag om 22.03 te zien op NPO 3. De film is al op NPO Start te bekijken.

Vorige Volgende

Reacties