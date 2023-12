Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sterre Koning genoot van Soundos bij De Tatta’s: ‘Vooraf de film cancelen en dan het Gouden Kalf uitreiken, haha’

Sterre Koning had vorig jaar december niet kunnen bedenken wat ‘haar’ film De Tatta’s zou gaan doen. Goed, de trailer werd zeer enthousiast ontvangen, maar dan nog. Het resultaat: de grootste Nederlandse hit van het jaar (bijna 700.000 bezoekers) én een Gouden Kalf in de categorie publieksprijs. Die kun je maar even in je zak steken. We spreken opnieuw met deze openhartige dame.

Metro sprak de muzikante / actrice uit Zutphen met een cv van hier tot Tokio (en nog altijd maar 20 jaar) toen in Amsterdam-Noord, daar waar De Tatta’s zich afspeelt. Zij maakte als fashionvlogger en telefoonverslaafde Jessica deel uit van een aan lager wal geraakt Nederlands gezin (met Leo Alkemade, Leonie ter Braak en Sem van der Horst), dat noodgedwongen in een multiculturele achterstandswijk moest gaan wonen. Onder meer Soudos el Ahmadi maakte al voor de opnames bezwaar tegen De Tatta’s. De Bijlmer zou door de film worden gestigmatiseerd, voorzag de stand up-comedian en actrice. Dat bleek wat overdreven, hoewel De Tatta’s uiteindelijk in Amsterdam-Noord werd opgenomen, maar zich in de fictieve Hollandwijk afspeelde.

De Tatta’s 2 is er nu al

Vanaf morgen al is Sterre Koning weer als Jessica te zien in het snelle vervolg, De Tatta’s 2 (Metro‘s recensie lees je hier). Het gezin Van Kampen is inmiddels gesetteld, maar de wijk gaat steeds harder achteruit en wordt onveiliger, waardoor een vastgoedfirma wil de wijk platgooien en er nieuwe woningen voor wat rijkere Nederlanders, Tatta’s dus, bouwen. Vader Erik (Alkemade) zet daarom burgerwacht De Nachtwacht op. Verhaallijn twee is zijn vader Richard (John Buijsman), die het in eerste instantie ‘niet zo op die buitenlanders’ heeft, die bij de Van Kampens komt inwonen.

Metro sprak Sterre Koning vorig jaar dus over de eerste De Tatta’s en onder meer ook over haar actie met een regenboogvlag tijdens EO Jongerendag in Rotterdam Ahoy. Nu de film zo’n daverend succes werd, maken we daar maar een traditie van. In 2022 had zij de wekker op 6.00 uur gezet, om op tijd vanuit Zutphen in Amsterdam te kunnen zijn. Deze keer heeft zij overnacht in de interviewlocatie, hotel Arena in de hoofdstad. Is er nog meer veranderd? „Ik ben een paar dorpen verderop op de Veluwe gaan wonen, haha”, lacht Sterre Koning.

CV van Sterre Koning

Kinderen voor Kinderen, Junior Songfestival 2016, halve finale The Voice Kids 2018, heel veel eigen muziek (ook met Waylon), een eigen boek Waarom Wachten Tot Je Later Groot Bent? en haar naam verbonden aan onder meer broeken en tassen. Sterre Koning speelde als actrice ook in Misfit 1 en 2, De Film van Dylan Haegens, The Passion en Whitestar van Britt Dekker. Vandaar die opmerking over die cv van zo-even…

Hoe kijkt ze op dat succes en die 700.000 bezoekers (ook heel veel jongeren met een buitenlandse achtergrond werden bereikt) terug? Sterre Koning: „Het mooiste vond ik, denk ik, dat toen we een groepsfoto maakten, iemand als joke ‘Gouden Kálluuuuuuuf’ riep. Natuurlijk winnen we geen Gouden Kalf, was mijn eerste gedachte, maar leuk. Ik zat niet zo in de filmcijfers, maar toen hoorden we opeens over 100.000 bezoekers en dat was al best wel snel. Toen begon de teller écht snel te lopen en kregen we door dat De Tatta’s weleens een platina film met 400.000 bezoekers kon worden. Bizar, want het gebeurde en nog veel meer dan dat.”

‘Als dit geen succes wordt’…

Twee heren, de makers Jamel Aattache en Donny Singh, geloofden vooraf trouwens wél in een knalsucces. Sterre: „Ja, die zeiden ‘als dit geen succes wordt, dan weten we het niet meer en kunnen we er beter mee kappen’. Ze waren heel zelfverzekerd.”

Die heren kregen dus gelijk, maar is Sterre Koning er in de loop van het jaar achter gekomen wat het succces nu heeft verklaard? „Wat ik in ieder geval van bioscoopeigenaren heb gehoord, is dat heel veel kijkers nog nooit in de bioscoop waren geweest. Ik had opeens allemaal Marokkaanse jongens op Instagram in m’n DM, super leuk. Ik speel natuurlijk maar iemand, maar het leek wel alsof ze dachten ‘oh, zij weet hoe het is om in zo’n wijk te wonen’. Ze dachten vast ‘die Sterre Koning valt op Marokkanen’, haha (gebeurt in De Tatta’s 2 overigens meer dan in 1, red.). De herkenbaarheid is in elk geval groot en aan de andere kant is over het onderwerp Nederlanders in een multiculturele achterstandswijk nog niet eerder een film gemaakt. Ook vinden veel mensen Nederlandse films misschien maar niks en De Tatta’s juist wel. Ik denk dat het ook hielp dat wij witte Nederlanders in een film eens een keer lekker belachelijk worden gemaakt.”

Sterre Koning snel weer op de set

Nieuwe fanbase, nieuwe kansen zou je zeggen. Hebben de Tatta’s-fans de muziek van Sterre Koning ook ontdekt? „Dat vind ik lastig inschatten, misschien wel bij optredens op openbare plekken waar mensen niet direct een kaartje voor mij moesten kopen. Ze kennen me dan van de film en blijven eerder even staan om te kijken als ik zing.”

Opeens is daar dus al De Tatta’s 2. Sterre Koning: „Ja, echt hè? Opeens stonden we weer op de set. Het was meteen weer fijn om met alle zelfde mensen te werken. Als je met iedereen een maand lang iets opbouwt met zo’n grote groep, dat vind ik bij film iets heel bijzonders. In de muziek ben ik alleen met mijn band. Sem is eigenlijk echt mijn broertje geworden. De nadruk qua rol ligt wat minder op het vloggen in de tweede film. Jessica begint gewend te raken aan de gekke uitspraken van haar nieuwe vriendinnen en te integreren in de wijk. Leuk dat haar lijntje zich ontwikkelt.”



Herhaling van succes

Of De Tatta’s 2 weer zo’n succes als ‘1’ kan worden, vindt Sterre Koning nog lastig inschatten. „Maar ja, als iedereen die de eerste leuk vond, weer komt… Weet je trouwens dat sommigen tot wel vijf keer zijn geweest? Ze vonden het heel leuk en te gek kreeg ik te horen en hebben heel hard gelachen om ons gezin als losers. Dus kom allemaal weer, zou ik zeggen.” Met een leuke grijns: „Dan hebben wij weer platina. Of dat iedereen die er was nu nog iemand meeneemt, dan hebben we meer dan 1 miljoen! Maar zonder gekheid, zoiets is altijd weer spannend. Ik weet ook wel dat als er nu 300.000 mensen komen kijken, dat dat opeens weinig lijkt. Maar dat is in Nederland echt heel veel.”

Wat het grote succes betreft kon het bijna niet beter uitkomen dan dat juist de eerder genoemde Soundos el Ahmadi het Gouden Kalf aan het Tatta’s-team moest uitreiken. Sterre Koning zag er – handenwrijvend – de humor wel van in. „Vooraf na één persbericht de film cancelen en achteraf het Gouden Kalf als presentatrice moeten uitreiken… Haha.” Het gezicht van Sterre Koning spreekt boekdelen als zij erover vertelt. „Of Soundos de film heeft gezien en is bijgedraaid, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik had het haar na het gala backstage graag gevraagd, maar het kwam er niet van. Ik kon alleen even ‘love you Soundos‘ roepen.”

Houden van De Tatta’s

Tijdens het Metro-interview van vorig jaar vond Sterre Koning zich vooral muzikant. Eentje die het acteren niet zelf bewust opzocht, maar erover nadacht als zij werd gevraagd. Staat de muzikant in haar er nog steeds zo in, na zo’n succes? „Weet je, ik merkte dat ik De Tatta’s vooral heel leuk vind en wat daar op de set allemaal is ontstaan. Dat had ik niet eerder meegemaakt. Wat dat betreft hoop ik dat dit Tatta’s-project op een of andere manier blijft doorrollen of dat ik vaker met de makers kan werken. Zij zorgen voor een bepaalde goede sfeer, qua crew en qua cast. Met deze mensen vind ik acteren echt te gek. Als er aanbiedingen komen vind ik dat verder leuk en ik zal er altijd naar kijken, maar de gitaar kan ik echt niet loslaten. Verder ben ik niet zo succesgevoelig. Als iets door het dak gaat ben ik niet iemand die zegt ‘ik moet voor altijd dat’. Kortom, ik ben nog steeds muzikant en van De Tatta’s word ik mega-blij.”

Sterre Koning open op single

Over haar muziek gesproken, Sterre Koning was enkele maanden geleden bijzonder open op haar single Fijn Om Hier Te Zijn. Door alles wat er in haar leven gebeurde, en dat was véél, werd het mentaal zwaarder en zwaarder. Koning dacht dat haar problemen te klein waren voor hulp, maar niets bleek minder waar. De hulp van een psycholoog bleek echt nodig. Erover praten met de ‘hele wereld’? Dat deed ze niet.

Valt er met het uitbrengen van haar verhaal een last van de schouders, of is het ook om anderen die met hetzelfde kampen te steunen en een tip te geven? Sterre Koning: „Ik denk een beetje van beide. Er viel niet per se een last van m’n schouders hoor, maar het uitbrengen heeft me wel geholpen in de zin van dat ik er veel meer met anderen over ging praten. Bijna zonder dat ik dat zelf door had. Mijn directe omgeving wist er een beetje iets van, maar door Fijn Om Hier Te Zijn is er een barrière weggehaald. Opeens ontstaan er veel meer persoonlijke gesprekken, waarin mensen lekker open zijn. Nu ik me kwetsbaar opstel, doen mensen dat ook eerder terug. Dat is heel fijn.”

„Maar naar de buitenwereld toe is het liedje natuurlijk ook een signaal. Zo van ‘als jij hulp nodig hebt, is dat helemaal normaal en okay’.”

