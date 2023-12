Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Cast van Dertigers bij Khalid & Sophie: moet je weten wie je bent als je dertig wordt?

Je twintiger jaren zijn voor veel mensen een grote bron van onzekerheid. Heb ik wel de juiste carrière, welke kant wil ik op, wil ik kinderen en zo ja, wanneer dan? Maar je dertiger jaren, dát zijn de jaren dat je moet weten wat en wie je bent, toch? Nou, dat is nog maar net de vraag. De cast van de populaire serie Dertigers schoof aan bij Khalid & Sophie om het over die kwestie te hebben.

Dat Dertigers een populaire serie is in ons land, hoeven we jou waarschijnlijk niet meer te vertellen. Dat er veel fans in ons land zijn, merkte ook Metro bij artikelen die over de serie online kwamen. Zo spraken we onlangs Lykele Muus over het einde van de serie, dat hij bestempelde als „een guilty pleasure waarvoor je je niet hoeft te schamen”.

Dertigers-cast bij Khalid & Sophie

Nu zijn er dus een aantal castleden van Dertigers aangeschoven bij Khalid & Sophie. „Ik had wel het idee dat dertigers vaak denken dat ze moeten weten waar hun leven naartoe gaat”, merkt Leonoor Koster op, die Lot speelt. „Maar dat is niet zo, alle kaarten worden steeds opnieuw geschud.” Muus zit naast haar en vindt dat je daar ‘later pas achterkomt’.

Justus van Dillen, die de rol van Alex vertolkt, zegt dat hij toen hij dertig werd, dacht ‘is dit het nou?’. „Ik dacht: ‘Oh shit, is dít het carrièrepad, is dít de relatie, is dít het huis, waar ik de rest van m’n leven blijf?’ Dat was na twee jaar over, toen dacht ik ‘oh, het leven is weer helemaal anders’, maar je denkt opeens wel ‘oh shit, dit is het’, toch?”

Koster zegt echter dat zij dat niet heeft gehad. Muus: „Ik dacht: ‘Als ik dertig ben, dan heb ik al die paaltjes neergezet en dan is alles geregeld’. En dan bén je dertig, en denk je ‘kut, het is nog steeds niet zo’.” Koster schudt echter haar hoofd, bij haar is daar geen sprake van.

Kortom: ook al denk je ‘dat dit het is’, je kunt het van deze doorgewinterde dertigers aannemen dat dat best wel meevalt. Best een hart onder de riem voor de twintigers of net-dertigers onder ons.



Een serie over een hechte vriendengroep waar je als kijker bij wil horen, dat is waar ‘Dertigers’ om draait. Er wordt vaak gedacht dat je als twintiger je nog een beetje kan aankloten, maar als dertiger moet je weten wie je bent. Hoe denkt de cast van ‘Dertigers’ daarover?… pic.twitter.com/uSysIeYU2e — Khalid & Sophie (@khalidensophie) December 14, 2023

Je kunt Khalid & Sophie terugkijken via NPO Start.

