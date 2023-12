Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je zou met kerst maar moeten werken in het ziekenhuis, al past dat prima in een kerstfilm: herrie in de nachtdienst

Filmgeweld genoeg in de bioscoop de komende weken, maar je kunt met je open haard aan ook thuis voor een kerstfilm gaan zitten. Eerste Hulp Bij Kerst is er vanaf vandaag bijvoorbeeld, op Videoland. Je zou op kerstavond maar in een ziekenhuis moeten werken… en dan specifiek dit ‘Ziekenhuis Noord’.

Metro bezocht gisteravond voor tv-rubriek Blik op de Buis de premi̬re in de enorme Path̩ 1-zaal in Amsterdam-Noord. Blik op het Doek werd het dus deze keer. Het grootste deel van de cast zat in de zaal, net als de regisseur die qua succesvol werk van geen ophouden weet, Will Koopman (Gooische Vrouwen, Oogappels). Een gospelkoor warmde de premi̬rebezoekers met Oh Happy Day even op. Als je Eerste Hulp Bij Kerst thuis bekijkt, krijg je dat koor er helaas niet live bij, maar ze spelen Рof beter: zingen Рwel een aanzienlijke rol in deze kerstfilm.

Keuze is weer reuze als het om een kerstfilm gaat

Bioscoopgangers kunnen rond kerst prima terecht in de bios voor onder meer De Tatta’s 2 (Metro’s recensie lees je hier), Wonka en Bon Bini: Bangkok Nights. Tv-zenders komen ongetwijfeld weer opdraven met Home Alone of Love Actually, maar je kunt dus met Eerste Hulp Bij Kerst ook voor iets nieuws kiezen. Will Koopman draaide deze in dertien nachten in een echt ziekenhuis, wat gepland stond in coronatijd. Eerste Hulp Bij Kerst verschijnt daarom een jaar later dan gepland op Videoland, maar gelukkig was daar vorig jaar nog Oogappels Kerstappels voor de liefhebber.

Vier personages gevolgd in Eerste Hulp Bij Kerst

In het ziekenhuis van Eerste Hulp Bij Kerst komen vier personages in deze kerstfilm samen. Zij zijn onder meer de mensen die op kerstavond, voor de een sneuer dan voor de ander, ‘aan de bak’ moeten. Voor het zorgpersoneel op de spoedeisende hulp gaat het werk altijd door, in dit geval geldt dat voor een nachtdienst van Lily, Ben, Yannick en Shanti. Het KNMI slaat die avond op tilt met code rood, want Nederland wordt overvallen door een sneeuwstorm met kans op 30 tot 40 centimeter sneeuw. Een witte kerst, wat was dat ook alweer?

Arts Lily (Eva Laurenssen, Dertigers) had eigenlijk een leuke kerst met haar nieuwe lover voor de boeg. Haar nieuwe schoonfamilie zit echter onverwacht op haar te wachten, wat zorgt voor paniek en een ‘ik moet werken in het ziekenhuis’-smoes. Door toeval moet zij nog opdraven ook. Lily heeft een rits aan exen, allemaal meedogenloos gedumpt en is het type dat om het minste of geringste uit haar vel springt.

Hond mag in kerstfilm niet ontbreken

Arts-assistent Ben (Teun Luijkx, A’dam – E.V.A.) wil het liefst dat deze kerst stilletjes aan hem voorbijgaat. Volgens een Instagrampost lijkt hij gedumpt door zijn vriendin Roos. Bang om hun gezamenlijke hond te verliezen, smokkelt hij die mee naar het ziekenhuis. Zo’n aandoenlijke viervoeter hoort er wel een beetje bij in een kerstfilm natuurlijk. Ben botst totaal met Lily tijdens hun eerste gezamenlijke nachtdienst. Grappig: Eva Laurenssen en Teun Luijkx wonen in werkelijkheid samen en hebben een dochter.

De jonge Yannick (Yari van der Linden, Dirty Lines) voert in de keuken van het ziekenhuis als afwasser een taakstraf uit. Tegen zijn ouders en broer (Soy Kroon) heeft hij echter een mooi verhaal opgehangen dat hij vrijwilligerswerk op kerstavond doet. Ondertussen pushen zijn vrienden hem om pillen tijdens zijn dienst te stelen.

Shanti werkt wél graag met kerst

Kwebbelkous Shanti (Soumaya Ahouaoui, Marokkaanse Bruiloft), waarbij de botte Lily vraagt of zij misschien ook een uitknop heeft, gaan wél vol enthousiasme in deze kerstfilm aan de slag. Wat haar achtergrond precies is, weet de kijker niet, maar je merkt aan alles dat zij jaarlijks naar de nachtdienst vlucht om haar kennelijk miserabele leventje buiten even te vergeten.

Eerste Hulp Bij Kerst gewoon leuk

Tot zover het voorstellen van de personages van deze kerstfilm. Wat rest: er gebeurt veel, heel erg veel tijdens deze nachtfilm. Eerste Hulp Bij Kerst is een typische kerstfilm geworden. Prima, niks mis mee, gewoon leuk. Misschien zie je ‘iets’ van mijlenver aankomen, misschien ook niet. Je kerst is ook niet verpest als je hem niet ziet, maar hij gaat ongetwijfeld veel kijkers een leuke anderhalf uur vermaak bezorgen.

Een speciale vermelding verdient Splinter Chabot. Deze niet-acteur zet een meer dan grappige korpsbal en lullo eerste klas neer. „Hey dokter Bibber!!”

Aantal blikken uit 5: 3

Kerstfilm Eerste Hulp Bij Kerst is nu op Videoland te zien.Â

