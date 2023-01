Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jacob Derwig na serie nu in film KLEM: ‘Vraag me om Marius Milner te komen doen en ik zeg ja’

De vele KLEM-fans hebben lang op een vervolg moeten wachten, maar ‘hij’ is daar. Als speelfilm van bijna twee uur nog wel. Na drie televisieseizoenen (2017-2020) draait KLEM vanaf volgende week donderdag in de bioscoop. Met die tegenstrijdige persoonlijkheden, belastingdirecteur Hugo Warmond en oud-bajesklant Marius Milner, natuurlijk. Jacob Derwig wordt al jaren geroemd om laatstgenoemde rol die hem zo nauw aan het hart ligt. Hij praat er met Metro met veel plezier over.

„Het gaat goed met me, maar het is wat druk. Er is veel vraag vanuit de media naar KLEM, maar dat is alleen maar prettig”, vertelt de begenadigde acteur, die het in coronajaar 2022 op tv ook tot de titel De Slimste Mens wist te schoppen.

KLEM van Amsterdam naar Italië ‘verhuisd’

KLEM eindigde in 2020 als serie met een klapper: Marius en zijn vrouw Kitty (Georgina Verbaan) moesten gedwongen Amsterdam verlaten, om zich in Toscane in Italië te vestigen. Het leek het einde van een mooi televisietijdperk, trouw bekeken door telkens zo’n miljoen fans. Niets bleek minder waar. Na een lange pauze wist scenarioschrijver (en regisseur) Frank Ketelaar toch een vervolg, een Italiaans verhaal, uit de hoge hoed te toveren.

Voor wie KLEM al die jaren echt heeft gemist: Marius Milner heeft een verleden in de gevangenis (na een moord), maar is al lange tijd vrij. Hij kwam ooit in contact met belasting-hotemetoot Hugo Warmond (Barry Atsma, die Metro in 2020 bij de derde reeks van de serie sprak), omdat hun dochters op dezelfde basisschool zitten. Marius, hoewel een man met een goed hart, wringt zich nog weleens in de verkeerde bochten en Hugo is de man die hem daar steevast met zijn slimmigheden uit moet trekken. De wegen zijn nu gescheiden, maar dan komt het moment dat Hugo’s dochter Suus voor een vakantie naar haar hartsvriendin Chrissie in Toscane wordt gebracht. ‘Huug’ zal met zijn Sophie (Ellen Parren) doorrijden naar Siena, waar hij haar ten huwelijk wil vragen. Fans raden het al: met de door Marius en Kitty op een wat schimmige manier verkregen wijngaard, gaat veel mis. Binnen no-time staan auto’s in de fik en begint er een (maffia)strijd op leven en dood. En wie mag het oplossen?

KLEM-personages uit de verkleedkist

Frank Ketelaar noemt de film de kers op de KLEM-taart. Geldt dat ook voor jou?

Jacob Derwig: „Ja! We noemen het een toetje. Het is natuurlijk heerlijk om de bekende KLEM-personages uit de verkleedkist te pakken en het trio Marius, Kitty, Hugo weer op te laten draven. Maar het is ook moeilijk omdat je al dertig afleveringen met deze mensen hebt beleefd. Frank moest even goed nadenken of hij er überhaupt nog een vervolg aan zou geven. Het deurtje ging open toen hij dacht ja, wacht even, die Milners zitten nu in Italië. Misschien kunnen zij met wat plaatselijke criminelen in botsing komen. En wellicht dat Hugo Warmond dan weer het een en ander op kan lossen.”

Was die aanvankelijke twijfel van Ketelaar er ook bij jou?

„Bij mij eigenlijk niet. Want als je mij vraagt ‘wil je Marius Milner weer komen doen?’, dan zeg ik meteen ja. Ik heb er altijd van genoten om hem te spelen en het was heerlijk om weer in die driehoek te staan. Bij Marius, Kitty en Hugo gebeurt er tenslotte altijd weer iets. Barry, Georgina en ik hebben ooit iets gevonden waardoor die personages zo goed op elkaar reageren. Nu ik de film zelf heb gezien, vind ik: een nieuwe KLEM was wel een goed besluit. Frank Ketelaar kan met allemaal kleine plot-stapjes zoiets moois opbouwen. Hij blijft de spanning naar het einde toe maar opstuwen, heel knap.”

‘Bloembollenlul is een goeie’

Mag je meedenken over het script?

Overtuigend: „Nee, haha. Ik geloof ook niet dat het per se hoeft. Ik weet nog dat ik bij het eerste seizoen wel heb meegedacht. Over dingen als ‘maken we niet te vaak hetzelfde mee?’. Maar KLEM is zo’n minutieus bouwwerk is, dat het lastig is om er een steentje tussenuit te halen. Bij Ketelaar en Kievit klopt het altijd. De taal klopt, zeker dat pure Amsterdamse taalgebruik van Marius dat ik mag spreken.”

Nu ik de film zelf heb gezien, vind ik: een nieuwe KLEM was wel een goed besluit.

Wat is je favoriete Marius-uitdrukking eigenlijk?

„Tja, wat zit er in deze film ook allemaal weer? Bloembollenlul is een goeie. Mevrouwtje Krentenkut, heerlijk. En nakketikker.”

Jacob Derwig geeft toe dat hij net als de verslaggever de betekenis van dat laatste woord niet meer weet. „Wacht, ik ga even googlen. Oh, natuurlijk. Een nakketikker is een ontzettend irritant persoon.”

Het personage Marius Milner, is hij voor jou iemand die je als een lichtknopje indrukt en daar is ie weer?

„Toch niet. Ik kom niet uit de hoofdstad, dus dat Amsterdams is voor mij altijd werken. Ik moet hem echt even voorbereiden om alle klinkers en medeklinkers aan te slijpen. Als ik dat voor elkaar heb en het leren jasje aangetrokken, een tattoo in mijn nek heb en een litteken op mijn hoofd, dan ben ik er wel snel, ja.”

Samen naar de KLEM-auditie

Net als je tegenspeler Barry Atsma dat heeft met zijn Parka-jas, brilletje poetsen en aktetas onder de snelbinders…

„We hebben voor KLEM samen auditie gedaan. In mijn herinnering kwam hij toen met die jas aan op de auditie. En misschien had hij zelfs een fiets met snelbinders en een broodtrommeltje bij zich, maar dat zal wel niet. Hij was Hugo in ieder geval meteen.”

Ik kom niet uit de hoofdstad, dus dat Amsterdams is voor mij altijd werken.

Barry zei in een Metro-interview dat KLEM, hoewel hij al bekend was, ontzettend veel aan zijn bekendheid op straat heeft gedaan. Ben jij voor mensen ook Marius als je ergens bent?

„Zeker, al deed De Slimste Mens natuurlijk ook heel wat. Verrassend genoeg word ik misschien nog wel het meeste aangesproken op Penoza, terwijl ik- een bijrol had in één seizoen. Het heeft alles te maken met hoe populair iets is en hoeveel mensen er elke week op afstemmen. Marius is toch drie maal tien afleveringen in je huiskamer geweest. Dat gezegd hebbende, vind ik het vooral heel leuk dat een groot deel van de Nederlandse kijkers de personages van KLEM zo in hun armen hebben gesloten. Mensen zijn van Marius best een beetje gaan houden.”

‘Goeiige crimineel die deugt’

Het is een botte gast, maar er zit ook iets goeds in hem dat mensen aanspreekt?

„Marius is natuurlijk een crimineel, maar vooral een ex-crimineel. Hij heeft lang gezeten en nare dingen gedaan, maar hij doet nu ook dingen goed en probeert van alles om zijn gezinnetje veilig te houden. Zijn bloed kruipt soms waar het niet gaan kan, maar Marius is een goeiige crimineel die deugt.”

Zijn die tegengestelde personages de belangrijkste kracht van KLEM?

„Ik vind de kracht dat Frank Ketelaar personages snel tot leven kan brengen. Marius en Hugo woonden allebei in Amsterdam-Zuid, maar natuurlijk is er die tegenstelling van belastingdirecteur en crimineel en het feit dat zij klem in elkaars leven raken. De tegenstelling heeft Ketelaar heel lang voor de serie kunnen gebruiken. Maar al die kleine plot-stapjes, die zijn volgens mij de allergrootste kracht. Dat gaat bijna ongemerkt en het sleept je meteen mee.”

Barry Atsma had daar een mooie over: ‘Wat Frank Ketelaar schrijft, gebeurt later in het echt.’

„Ja, hij kijkt heel erg naar de actualiteit.”

Jullie filmden in Toscane. Dat moet niet heel erg vervelend zijn geweest.

„Dat klopt. Het voelde ook als een klein stukje vakantie, omdat we ons met dezelfde crew en cast voor een paar weken naar Italië verplaatsten. Er was een dorpje uitgekozen met een riante keuze aan restaurants. Het kleinste restaurantje in Italië is natuurlijk al een feest. Dat maakte het met alles wat we in de jaren van KLEM hadden opgebouwd, de kers op de taart. We hebben dat als het ware een maandje gevierd.”

Na de derde serie-reeks was er een gevoel van ‘dit was het dan’. We weten inmiddels beter. Was dit het nu echt?

„Zeg nooit nooit, maar… ik denk het wel.”

Nakketikker…

Waar kunnen we je dit jaar nog meer zien, behalve in KLEM?

„Ik ben voorbereidingen aan het doen, er komen geen specifieke dingen aan. Ik doe ook theater en heb net een tournee afgerond van een show waarbij ik de bewerking zelf had gedaan (Verdriet is het ding met veren, red.). Momenteel bewerk ik weer een roman, waarvan ik hoop dat het goed genoeg wordt om het op het toneel te brengen. Ik kan dus alleen zeggen dat ik in de voorbereidende fase zit van van alles.”

Eerst maar naar KLEM in de bioscoop dus. Dat zullen velen doen toch?

„Dat hoop ik, zegt het voort.” Lachend: „En anders ben je wel een enorme nakketikker als je denkt dat je niet naar deze film hoeft.”