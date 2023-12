Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De kerstuitgaven per land in 2023: Nederlanders bevestigen stigma

Hoeveel geef je eigenlijk uit aan kerst? En zit er verschil in verschillende landen? Ja, is het antwoord als het om kerstuitgaven gaat. En Nederlandse huishoudens bevestigen het stigma. We zijn de zuinige krent onder de westerse landen.

Wat natuurlijk meespeelt is dat we in Nederland Sinterklaas vieren en in december dus twee keer los moeten met cadeaus. Waar in veel landen kerst hét moment is om je hele familie cadeautjes te geven (en veel inkopen te doen), doen we dat hier op 5 december. Neemt niet weg dat we nog altijd behoorlijk wat uitgeven rond de feestdagen.

Gemiddelde uitgaven tijdens kerst per land

Kerst is voor veel gezinnen een van de gelukkigste periodes van het jaar, maar ook een van de duurste. Met een prijsstijging van alles ten opzichte van vorig jaar ziet het ernaar uit dat je in 2023 meer betaalt voor cadeaus, eten en kerstversiering. WorldRemit, een dienst voor geldoverboekingen, keek naar de kosten van kerstmis in 2023 over de hele wereld.

Data van verschillende landen per continent zijn meegenomen, waaronder Nederland. We zetten de top 10 uit het onderzoek op een rij. Daarbij de notie dat er in Zweden of Zwitserland, we noemen maar twee landen, waarschijnlijk wel meer wordt uitgegeven rond kerst dan in Nederland.

Kerstuitgaven per huishouden in 2023

Het gaat dus om de uitgaven rond kerst per huishouding in 2023.

Land Kerstuitgaven per huishouden Canada € 1.622 Duitsland € 1.561 Verenigde Staten € 1.138 Australië € 1.122 Frankrijk € 1.079 Mexico € 996 Verenigd Koninkrijk € 984 Italië € 795 Spanje € 701 Nederland € 621

Waar geven we in Nederland vooral geld aan uit?

Per land verschilt het waar per huishouden het meeste geld aan uit wordt gegeven rond kerst. Zo bestaan de kerstuitgaven in Nederland voor ongeveer 50 procent (309 euro) uit cadeaus, 30 procent (184 euro) uit eten en drinken, en 20 procent (128 euro) uit decoratie. Waar veel landen in 2023 meer uitgeven tijdens kerst, zijn we in Nederland juist 9,53 procent minder gaan uitgeven.

In eigenlijk alle westerse landen wordt het meest uitgegeven aan cadeaus, maar het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten spannen de kroon. Hier bestaat respectievelijk 70 procent en 69 procent van alle kerstuitgaven uit cadeaus.

