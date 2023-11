Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verkiezingen in het Sinterklaasjournaal, morgenavond uitslag? ‘Haha, briljant’

Het Sinterklaasjournaal heeft gisteravond weer een grote glimlach op de gezichten van de drommen kijkers getoverd. Want wat is er nu weer aan de hand? Er zijn is een verkiezing uitgeschreven. Bovendien was er een mooie scène met ouderen, die de kijkers sterk deed denken aan hitserie Oogappels.

En kijkers waren er opnieuw, net geen 1,4 miljoen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat Het Sinterklaasjournaal vorige week, voor de verregende intocht in Gorinchem, nog meer bekeken werd. De score is echter nog altijd enorm.

Sinterklaasjournaal toont stakende Pieten

Kwam net voor de intocht ‘alles toch nog weer goed’, de problemen in het Grote Pietenhuis stapelen zich inmiddels al weer op, zagen we gisteren in Het Sinterklaasjournaal. Het grootste probleem: de Pieten willen dit jaar ook hun schoen een keer zetten, maar hebben een verbod van de Hoofdpiet gekregen (wiens tweelingbroer Niels van der Laan zondag weer voor hilarische tv met Even Tot Hier zorgde).

Na het duidelijke ‘nee’ van die Hoofdpiet, gingen zijn onderdanen – zo leek het in elk geval – in staking. „Als we onze schoen niet mogen zetten, helpen we ook niet meer mee. We gaan geen schoenen meer vullen, geen kadootjes meer inpakken, niet meer strooien en geen pepernoten meer bakken. Je doet lekker alles maar alleen”, zo klonk het verbolgen.

Sinterklaas grijpt in

De zoveelste ramp voor de kleine kijkertjes thuis zou je zeggen, maar plotseling verscheen Sint himself in Het Sinterklaasjournaal om in te grijpen. Hij brak zelfs live in. „Hallo Dieuwertje (Blok, red.)”, zei de Goedheiligman, „ik dacht ik neem even contact op met jou, want ik heb een belangrijke vraag aan alle kinderen van Nederland.” „Nou Sinterklaas, gaat uw gang”, reageerde de geliefde Sinterklaasjournaal-presentatrice. Sint daarop: „Ik wil die vraag eigenlijk niet op televisie stellen, want dan kunnen de kinderen niet meteen antwoord geven. Maar… op de computer kan dat toch wel?”

Sinterklaas gaat blijkbaar met z’n tijd mee en levert zo – heel slim – gelijk maar even dat drommen kinderen gisteravond meteen op Sinterklaasjournaal.nl klikten. Oh ja, de Metro-verslaggever deed dat ook zo snel mogelijk. Wat blijkt: via Het Sinterklaasjournaal is een verkiezing uitgeschreven. Die verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn morgen best belangrijk, maar er is dus meer aan de hand in het land. Sint vraagt alle kinderen namelijk op Pieten wel of niet hun schoen mogen zetten. Vervolgens verschijnt er een rood en een groen vakje om met een digitale rode potlood in te kleuren. Het is niet geheel ondenkbaar dat de verkiezingsavond van Het Sinterklaasjournaal morgenavond is en de uitslag dan bekend wordt.



Stressvolle tijd die Sinterklaastijd: heerlijke oudjes #Sinterklaasjournaal Jenny Arean en Hans Croiset pic.twitter.com/qr82lBErwU — Wil de Bruine (@wildebruine) November 21, 2023

Ouderen radeloos om Het Sinterklaasjournaal

Kijkers konden ook twee ouderen waarderen, die in het journaal hun beklag mochten doen. Hans Croiset en Jenny Arean waren te zien, in precies dezelfde banksetting als die de fans van de serie Oogappels kennen. Eerstgenoemde stierf overigens in de afsluitende aflevering van vorige week, wat kijkers tot tranen toe ontroerde. Strekking van het betoog van de oudere Sinterklaasfans: al die problemen, dat kun je niet alleen de kinderen, maar ook de ouderen niet aan doen…

Schitterend bedacht weer, zo vinden veel kijkers volgens social media. Een aantal reacties op een rij:



Briljant! Sinterklaas vraagt je om te kiezen of Pieten wel of niet hun schoen mogen zetten. Woensdagavond gaat hij de stemmen tellen. #sinterklaasjournaal #verkiezingen2023 pic.twitter.com/hLChTVPaoP — Rob Janssen (@robvanderadio) November 20, 2023



Nou wij hebben gestemd hoor. Vóór het feit dat de pieten hun schoen mogen zetten😁#sinterklaasjournaal — Aletta Bulsink (@AlettaBulsink) November 21, 2023



Waar zijn de peilingen voor de stemmingen bij het #sinterklaasjournaal? Waar zijn de #exitpolls — Nico (@NicoMartens) November 20, 2023



Aahh toch weer even Hans Croiset gezien. Deze keer bij het #Sinterklaasjournaal met Jenny Arean😊 — Malou (@maloumaas) November 20, 2023



Die van 23 en 20 keken net gewoon het sinterklaasjournaal #nooitteoudvoorsinterklaas pic.twitter.com/6OyIKCggo1 — Jolanda Poort (@jootje00) November 20, 2023



Ik werd al volledig onrustig maar gelukkig was er het Sinterklaasjournaal met een peiling of pieten zelf ook hun schoen mogen zetten. (Hier thuis drie stemmen voor ja.) https://t.co/oGE5BVZRo9 — Nicole Temmink (@NicoleTemmink) November 20, 2023



Ik lig in een verpleeghuis.samen met de oude mederevalidanten kijken we iedere avond naar het #Sinterklaasjournaal. Ik moest vanavond wel lachen om dat oudere echtpaar dat klaagde over dat het te spannend was voor oudere mensen 🤣 — Margo_Smit77 (@MargoSmitTwit) November 20, 2023



Ik ben voor gelijke rechten van iedereen en vind dat iedereen eerlijk beloond moet worden voor hun harde werk. Daarom heb ik JA gestemd op de vraag of ook Pieten hun schoentje mogen zetten.#sinterklaasjournaal — David Michels 🌹✊ (@DaveRMichels) November 20, 2023

