Sfeer Even Tot Hier slaat om na filmpjes van ‘engnek’ Gerard Joling

In het satirische programma Even Tot Hier is Gerard Joling flink door de mangel gehaald. Een ‘engnek’, zo noemden Niels van der Laan en Jeroen Woe hem, terwijl ze de meest ordinaire fragmenten van de zanger aan kijkers lieten zien.

En nee, dat waren niet alleen de welbekende filmpjes van zijn scheten en het gegier met Gordon. Ook kregen kijkers filmpjes te zien waarin de zanger – vermoedelijk dronken – zoent met jongens die daar niet bepaald op zitten te wachten, althans zo lijkt het.

Niels van der Laan en Jeroen Woe hadden duidelijk nog een appeltje te schillen met de zanger na zijn uitspraken. Gerard Joling gaf vorige week aan te emigreren als Timmermans aan de macht zou komen.

Niels van der Laan en Jeroen Woe begrepen er niets van, zeiden ze gisteravond bij Even Tot Hier. Terwijl de bewijzen zich opstapelen dat ‘er iets moet gebeuren’ tegen klimaatverandering, iets waar Frans Timmermans (PvdA-GL) zich zo hard voor maakt, wordt hij niet bewierookt in Nederland. In plaats daarvan wordt hij gehaat.

Gehaat! Onbegrijpelijk, zeiden de twee. „En dat haten, dat gebeurt zelfs door de politieke analist van Beau!”, zeiden ze, terwijl het tv-scherm Gerard Joling in beeld bracht. In de talkshow van Beau van Erven-Dorens vertelde de zanger dat hij een appartement in Monaco zoekt.

Hij beloofde: „Ik ben bezig met een appartement in Monaco, dat had ik natuurlijk al twintig jaar eerder moeten doen. Maar als die Timmermans met GroenLinks aan de macht komt, dat ga ik écht verhuizen. Dan gaat het land naar de kloten, kan ik je vertellen. Dat zeg ik uit de grond van m’n hart.”

Sfeer Even Tot Hier slaat om na beelden van ‘engnek’ Gerard Joling

Daar stopte het fragment. „Wacht even, wacht even. Begrijp ik het nou goed? Gerard verhuist dus voor altijd naar het buitenland als we voor het klimaat stemmen? Die gaat dan… emigreren? Deze man?”, zegt Jeroen Woe, terwijl de meest ordinaire fragmenten van Gerard Joling op beeld verschijnen. Je weet wel, die van zijn welbekende lach en zijn scheten tijdens de opnames van Geer & Goor. „Die is dan weg? Die is dan weg, ja!”

Maar daar stopte het nog niet. De sfeer sloeg om van grappig naar grimmig toen Jeroen Woe hem een ‘engnek’ noemde. Opnieuw richten alle pijlen zich op het tv-scherm. Daar werden meerdere filmpjes van Gerard Joling, vermoedelijk in beschonken toestand, laten zien, waarin hij vermeend grensoverschrijdend gedrag vertoont tegen jongens tijdens het stappen.

In meerdere fragmenten is te zien dat de zanger nietsvermoedende jongens stevig beetpakt en hen een tongzoen wil geven. Of ze daar echt op zitten te wachten? Nou, niet bepaald, zo lijkt het. „Die kunnen we wegkrijgen, door voor het klimaat te strijden? Dat willen we allemaal!”, wijzen Jeroen Woe en Niels van der Laan naar Gerard Joling.

‘Emigrerard Joling’ en ‘Geer, emigreer’

Daarna zetten de twee cabaretiers het verhaal kracht bij door de zanger weg te zingen. In zijn eigen kenmerkende stem, op zijn eigen liedje Ticket to the Tropics, maar dan met andere teksten.

„Als we de handen ineenslaan, zal hij gaan”, zingen Niels van der Laan en Jeroen Woe. Ondertussen worden gephotoshopte klimaatactivisten getoond op het tv-scherm. Ze hebben bordjes in hun handen met daarop ‘Geer, emigreer!, ‘Emigrerard Joling’ en ‘Minder uitstoot van Geer!’

Het is duidelijk: Gerard Joling moet het duidelijk ontgelden in de aflevering van Even Tot Hier. Hij heeft zelf nog niet gereageerd op de uitzending, maar zal er ongetwijfeld wat van vinden.

Kijk Even Tot Hier van gisteravond hier terug.



