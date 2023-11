Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers diep geroerd door intense aflevering Oogappels: ‘Hou het niet droog’

De BNNVARA-serie Oogappels blijft hoge ogen gooien. Vorige maand won de serie nog de Gouden Televizier-Ring en ook gisteravond waren kijkers vol lof over de aflevering waarin te zien is wat de uitwerking van dementie is op een gezin. „Zo intens, zo mooi in beeld gebracht. Dikke keel en tranen.”

In de op één na laatste aflevering van het vijfde seizoen van Oogappels komt Erik voor een zware beslissing te staan. Zijn vader heeft dementie en gaat hard achteruit. Wanneer hij ook nog eens een longontsteking blijkt te hebben, komt het einde steeds dichterbij.

De schrijnende scene komt voor veel kijkers erg dichtbij. „Vorige week overleed mijn dementerende vader aan een longontsteking. Vanavond heb ik in Oogappels exact dezelfde situatie voorbij zien komen, inclusief de – buitengewoon goed geacteerde – emoties. Wát een serie”, schrijft iemand op X.



Ik was vanavond dankzij Ramsey Nasr en Hans Croiset weer even terug aan het sterfbed van mijn moeder, nu bijna zes jaar terug. Zo herkenbaar. Zo verdrietig. Zo levensecht, intens en wonderschoon gespeeld. #oogappels — Esther Kleuver (@estherkleuver) November 8, 2023

Waardig heengaan

En er zijn meer kijkers zeer ontroerd door de aflevering. „Als je weet dat het einde snel zal komen en als je weet dat het goed is zo. Maar dat het tegelijk zo verdrietig maakt te weten dat je iemand nog niet wilt missen. Zo herkenbaar, zo intens, zo mooi in beeld gebracht. Dikke keel en tranen. Het echte leven, waardig heengaan”, schrijft een ander.

Met name het acteerwerk van Ramsey Nasr en Hans Croiset maakt diepe indruk. „Ik houd het niet droog bij Erik en Lodewijk. Wat een acteurs!” Een ander schrijft: „Ongekend goed acteerwerk.”



Er is al veel gezegd over de kwaliteiten van Malou Gorter/Merel, maar dit seizoen is het echt Ramsey Nasr die mij raakt. Wat een geweldige acteur 😔#oogappels pic.twitter.com/rJk8PUsdD4 — jose duindam 🌱🕊️ (@joseduindam) November 8, 2023

Briljante dialogen

Ook Alzheimer Nederland sluit zich aan bij de mening van de kijker. Op X schrijft de organisatie: „Briljante dialogen in Oogappels. Het kan niet anders dan dat de schrijvers dementie van dichtbij meegemaakt hebben.”

De serie Oogappels gaat over meerdere gezinnen waarin ouders worstelen met de opvoeding van hun puberkinderen. Herkenbaarheid is volgens de makers dan ook de belangrijkste reden voor het succes van de serie. „Het is drama, het is humor, er is altijd wel iemand met wie je je kunt identificeren”, zei actrice Eva van der Gucht nadat de serie de Gouden Televizier-Ring won. „Je bekijkt de problemen vanuit alle generaties. Ik denk dat dat de kracht is.”



💬 Ik voel me zo’n… niks.

💬 Jij bent niet niks. Jij bent mijn vader.

Briljante dialogen in #Oogappels. Het kan niet anders dan dat de schrijvers #dementie van dichtbij meegemaakt hebben. pic.twitter.com/lp3tb4BYdS — Alzheimer Nederland (@alzheimernl) November 1, 2023

Zesde seizoen Oogappels in de maak

Het vijfde seizoen van Oogappels loopt op zijn einde. Volgende week wordt de laatste aflevering uitgezonden. Maar fans hoeven niet te treuren, want de opnames voor het zesde seizoen van de successerie zijn al begonnen. Hoe lang de serie nog doorgat, weten de makers niet. „In ieder geval nog één seizoen.”

Je kunt Oogappels terugkijken via NPO.

