Zoon Brad Pitt klapt op Instagram uit de school over vader: ‘Maakt leven een hel’

Brad Pitt en zijn geadopteerde zoon worden nooit vrienden, zoveel is wel duidelijk. Volgens Pax Jolie-Pitt, zoals de 19-jarige jongen heet, maakt zijn vader een ‘hel’ van het leven van de mensen om hem heen. Bovendien is de acteur, in de ogen van zijn zoon, een ‘eersteklas klootzak’.

Pax noemt acteur Brad Pitt, bekend van onder meer de film Bullet Train, een klootzak die zijn kinderen laat ‘beven van angst’. „Je hebt een hel gemaakt van de levens van de mensen om mij heen”, schrijft zijn zoon. „Je bewijst keer op keer dat je een verschrikkelijk en walgelijk mens bent. Je hebt geen medeleven of empathie voor je vier jongste kinderen die beven van angst als ze bij je zijn.”

Daarna: „Je zult nooit begrijpen welke schade je mijn gezin hebt aangedaan, omdat je daartoe niet in staat bent. Je hebt het leven van mijn dierbaren tot een constante hel gemaakt. Je mag jezelf en de wereld vertellen wat je wilt, maar ooit zal de waarheid aan het licht komen.”

Zoon zegt nooit veel over zijn ouders: ‘Dus dit was ongebruikelijk’

De inmiddels 19-jarige Pax zei dit alles al in 2020 op Vaderdag over zijn vader via Instagram Stories. Het bericht ging daarna rond op social media. Toch wist niemand met zekerheid of het account inderdaad van Pax was.

De Britse tabloid Daily Mail zegt nu een bron te hebben gesproken die dat bevestigt. „Het is het account dat hij gebruikt voor vrienden, vrienden van school meestal. Hij zegt nooit veel over zijn ouders, dus dit was ongebruikelijk”, aldus de bron.

Brad Pitt en Angelina Jolie al jarenlang uit elkaar

In 2007 werd Pax op 3-jarige leeftijd geadopteerd uit een weeshuis in Vietnam door Angelina Jolie, die destijds samen was met Pitt. Een jaar later werd de jongen ook door de acteur officieel geadopteerd.

Naast Pax adopteerden zij nog een zoon en dochter, Maddox en Zahara. Samen kreeg het stel nog drie kinderen, Shiloh en de tweeling Knox en Vivienne.

Angelina Jolie en Brad Pitt zijn inmiddels al jaren uit elkaar en raakten na hun scheiding verwikkeld in een juridische strijd.

