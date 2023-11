Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frank Lammers verklapt op wie hij stemt: ‘Dat vind ik een slimme man’

Acteur Frank Lammers heeft zich uitgesproken over de politiek door stemadvies te geven. Volgens hem vraagt deze tijd om een ‘menselijkere en lievere aanpak’, die hij op links ziet. Daarom vindt hij het verstandig om Frans Timmermans als premier aan te stellen. „Dat vind ik een slimme man.”

Hij zei dat in een interview met YouTuber Robbert Rodenburg, bekend van zijn interviews met BN’ers op zijn kanaal. Afgelopen weekend was Frank Lammers te gast. De acteur, die we kennen van de Jumbo-reclames en zijn rol als Ferry in hitserie Undercover, kreeg van Rodenburg verschillende vragen over de politiek nu de verkiezingen voor de deur staan. En Frank Lammers nam geen blad voor de mond.

Frank Lammers: ‘Daar begrijp ik gewoon helemaal niks van’

Of hij veel met de politiek bezig was? „Nu weer wel, omdat ik nu weer wat licht in de duisternis zie. Maar het was verschrikkelijk, best wel lang al”, doelt hij op het feit dat de VVD jarenlang de grootste was en in meerdere coalities zat. „Ik hoop dat het nu beter zal gaan.”

De acteur vindt het hoog tijd voor verandering. „Ik vond het de afgelopen 12 jaar heel onpersoonlijk, onmenselijk, te veel op geld gericht. De zorg is uitgekleed, het onderwijs is uitgekleed, en dat is echt een verschil tussen rechts en links”, zegt de acteur. „De dingen die ik belangrijk vind, het onderwijs, de zorg, een sociaal netwerk, dat vind ik veel belangrijker dan dat grote bedrijven meer geld verdienen.”

„Hoe kun je nou bezuinigen op onderwijs?”, vraagt hij zich hardop af. „Dat begrijp ik niet, daar begrijp ik gewoon helemaal niks van.”

Frans Timmermans lijkt op Kerstman: ‘Laten we de Kerstman als premier aanstellen’

Frank Lammers wijst op klimaatverandering en oorlogen in de wereld. „Deze tijd vraagt om een menselijkere en lievere aanpak. Ik hoop dat er weer wat liefde terugkomt in de politiek.” Daarin is volgens hem een rol weggelegd voor Frans Timmermans.

„Ik vind dat een slimme man. Hij ziet eruit als de Kerstman, dat is fijn. Laten we de Kerstman als premier aanstellen. Frans Timmermans, ja. Dat denk ik, dat dat verstandig is. Ja, wat liever worden met zijn allen.” Hij hoopt op een linksere aanpak in Nederland. „Maar vooral een menselijkere, lievere aanpak.”

Frank Lammers spreekt zich uit over Thierry Baudet

Of we Frank Lammers ooit in de politiek zien? Absoluut niet, zegt hij zelf. Hij ziet zichzelf er niet zitten. „Man, nee joh, binnen 2 uur lig ik rollebollend met Baudet over de vloer en flikker ik hem de Kamer uit, denk ik. Ja, dat is toch verschrikkelijk? Elke seconde spreektijd die die man heeft, dat is tijdverlies. Dit wappiegedoe, ik zou daar niet tegen kunnen, ik zou weglopen”, zegt hij verder in het interview.

Hij vindt het sowieso bewonderenswaardig dat mensen überhaupt de politiek in willen. „Waarom zou je die verantwoordelijkheid willen? Ik heb daar diep respect voor. Dat gezeur dat die mensen teveel zouden verdienen, vind ik absurd. Want het is echt een kutbaan.”

