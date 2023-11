Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Intocht Sint dreigt in het water te vallen, ook door Het Sinterklaasjournaal

De intocht van Sinterklaas dreigt zaterdag zowel letterlijk als figuurlijk in het water te vallen. De weersverwachting valt namelijk behoorlijk tegen. Maar ook in Het Sinterklaasjournaal zien we dat ‘er weer van alles misgaat’, al verzonnen de makers weer iets tamelijk briljants.

Maar behalve in dat Sinterklaasjournaal, dreigen er dus ook letterlijk donkere wolken boven Gorinchem, de aankomstplaats dit jaar van de Goedheiligman. In de loop van zaterdag trekt volgens weerdienst Weeronline een regengebied van west naar oost over het land. De kans dat het hierdoor zaterdagmiddag tijdens de Sinterklaasintocht in Gorinchem regent is vrij groot, maar mogelijk valt de meeste regen pas erna. Voor de zekerheid maar een regenpakje meenemen dus. Er waait een matige zuidenwind en de temperatuur ligt rond de 7 graden.

Kou in Gorinchem bij intocht Sinterklaas

Zaterdagochtend start droog en behoorlijk fris met een temperatuur dichtbij het vriespunt in Gorinchem, voorspelt Weeronline. In de ochtend kan eerst de zon af en toe schijnen, maar al snel raakt het geheel bewolkt. Aan het einde van de ochtend is het circa 5 graden.

In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. De timing hiervan is wel wat onzeker. Mocht het regengebied enkele uren later arriveren, dan kan (een deel van) de intocht nog droog verlopen. De temperatuur ligt ’s middags rond de 7 graden en er waait een matige zuidenwind, waardoor het voor het gevoel slechts 4 graden is. Na het regengebied stijgt de temperatuur nog een beetje. De maximumtemperatuur van zaterdag in Gorinchem, zo’n 10 graden, wordt dus pas in de avond bereikt.

Bij de intochten die op zondag gepland zijn, moet rekening worden gehouden met een talrijke buien, afgewisseld met droge momenten en een stevige zuidwestenwind, vooral in de westelijke kustprovincies.



Ik word ook onrustig van het Sinterklaasjournaal kijken! 😳 pic.twitter.com/0pN6RhdmY7 — michel030 (@mchlrs030) November 14, 2023

Wat is er nu weer aan de hand in het Sinterklaasjournaal?

Ondertussen zien kinderen en hun ouders op weg naar de intocht van de Sint, dat er zich in Het Sinterklaasjournaal drie rampen voltrekken. Er is aan de kade voor Sint door elektrische stroomboten geen plek om zijn stoomboot aan te meren. Bovendien is het traditionele Pietenhuis bezet en kan Sinterklaas er tijdelijk niet wonen. De reden: Heel Holland Bakt wordt er momenteel opgenomen. Sinterklaasjournaal-verslaggever Jeroen dacht gisteravond een alternatief Pietenhuis te hebben gevonden, maar ook daar werd voor tv gefilmd. Het Familiediner houdt daar de komst van de Sint tegen.

Wat vrolijker nieuws rond Het Sinterklaasjournaal: een TikTokker heeft een leuke remix van het intro van het programma gemaakt; die gaat inmiddels viral.

📺 Record Het Sinterklaasjournaal maakt qua kijkersaantallen z’n beste seizoensstart in het 22-jarige bestaan. Maandag opende het populaire programma met 1,8 miljoen kijkers, gisteravond stopte de teller – zonder uitgesteld kijken – op 1,9 miljoen.

‘Pakjesavond kan zo echt niet doorgaan’, meldt Het Sinterklaasjournaal

Dan blijft ramp drie in Het Sinterklaasjournaal, de grootste misschien wel, nog over. Het grote boek van Sint, met namen van kinderen en verlanglijstjes, is in Spanje achtergebleven. „Dan kan Pakjesavond echt niet doorgaan”, werd de kleintjes in ons land door presentatrice Dieuwertje Blok al voorgehouden. Het zal op de banken thuis ongetwijfeld tot paniek en wat traantjes hebben geleid.

Het Sinterklaasjournaal zou Het Sinterklaasjournaal niet zijn, als er ook niet een pracht van een oplossing zou zijn bedacht. En om lekker veel mensen naar de website van het programma te trekken natuurlijk, maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd…

Kinderen kunnen Sint, die nog niets weet van het vergeten boek, via de site laten weten dat zij graag een kadootje willen. Zij kunnen er meteen hun verlanglijstje achterlaten.

Nu maar afwachten wat er nú weer misgaat… en allemaal bidden voor een beetje knap weer.

