Sander Schimmelpenninck zwaait met laatste tweet af van X: ‘Ok, tot volgende week’

Oppertwitteraar Sander Schimmelpenninck heeft gisteravond met een laatste tweet afscheid genomen van X. Hij is ‘bedreigingen en laster’ zat. Er wordt massaal op het bericht van de tv-man en opiniemaker gereageerd. Maar ja… dat ziet hij natuurlijk niet (of stiekem wel).

Op het moment van schrijven zijn er 1900 reacties op zijn afscheidsgroet. Veel reacties zijn in de trant van „ok Schimmelpenninck, tot volgende week”.

Sander Schimmelpenninck zegt ‘Hej då!’

„Zolang Twitter onze democratische wetten niet respecteert en handhaaft, is dit slechts een extreemrechts prikbord, gerund door een enge gek”, meldde Sander Schimmelpenninck gisteravond, duidende op Elon Musk. Maar vooral: de man die op X zo actief was, is alle haat die hij naar zijn hoofd geslingerd kreeg, blijkbaar meer dan beu. De deels in Zweden wonende X-er eindigde met ‘Hej då!’, vrij vertaald ‘doei!’.

Schimmelpenninck twitterde zijn uitzwaaiberichtje een paar uur voor zijn laatste tv-uitzending van Sander versus de socials. Juist ja, een serie over haat sturen en haat ontvangen op sociale media.



Dit is mijn laatste tweet. Ik heb geen zin meer in bedreigingen en laster. Zolang Twitter onze democratische wetten niet respecteert en handhaaft is dit slechts een extreemrechts prikbord, gerund door een enge gek. Bovendien: ik heb toch verdomme wel wat beters te doen? Hej då! — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) November 20, 2023

‘Dan stopt ook de online drek’

Metro bekeek Sander versus de socials vooraf voor tv-rubriek Blik op de Buis. Daarin kwam toen naar voren: de tv-maker neemt in elk geval geen blad voor de mond. Het levert hem regelmatig online bedreigingen op. „Eigen keuze”, vindt hij zelf. Als Sander Schimmelpenninck stopt met zijn mening op X te verkondigen, stopt ook de online drek die er door Jan en alleman over hem wordt uitgestort.

En dat stoppen, is dus nu precies aan de hand.

Berg reacties aan adres Schimmelpenninck

De reacties op Sander Schimmelpenninck zijn legio. „Heel fijn, want ik vond al uw gevloek en gescheld niet zo fijn om te lezen”, meldt ene Peter bijvoorbeeld. „Het leek wel of u chronisch boos was op alles en iedereen die ook maar iets anders durfde te denken dan dat u denkt. Hopelijk kiest u bij een eventuele rentree voor meer verbinding en liefde.” Ene ‘Denkjewel’ is kort en krachtig: „Ok, tot volgende week.” Nogmaals: of hij de reacties ook leest…

Velen lijken niet te geloven dat Sander Schimmelpenninck voorgoed van X verdwenen is. Vooralsnog is hij echter na zijn afscheid stil gebleven. Sommigen kunnen daar niet mee zitten. „Eerst iedereen uitschelden hier en nu huilen? Dag Sander! Ga lekker ergens anders hypocriet over moraliteit praten”, laat Jan de mensheid nog even weten.

Sommige reacties zijn ook positief, zoals die van Annet: „Je was de meest recht voor zijn raap-strijder voor rechtvaardigheid hier. Zeer gewaardeerd.” Fenna: „Ik snap je en vind het jammer. Gelukkig hebben we de columns nog!” We sluiten af met Sebastiaan: „Likes zijn een verslaving. Sterkte met afkicken.”

