Na ‘rampjaar’ met pakjesboot, de grote vraag: gaat Dieuwertje Blok het Sinterklaasjournaal verlaten?

Gaat Dieuwertje Blok stoppen met Het Sinterklaasjournaal? Dat lijkt dit jaar de grote vraag bij de uitzendingen die vanaf morgen weer dagelijks op de buis te vinden zijn. Naast, ongetwijfeld, gedoe over verdwenen pakjes, een haperende stoombot of een uitgeputte schimmel.

De vraag of Dieuwertje Blok Het Sinterklaasjournaal gaat verlaten, wordt niet even door Metro uit de mouw geschud. Nee, de vraag is letterlijk te lezen in een persbericht van NTR, de omroep van Het Sinterklaasjournaal.

Mocht Dieuwertje Blok voor het laatste jaar de presentatie op zich nemen, dan zou dat niet heel gek zijn. Blok is nu 66 jaar en presenteert Het Sinterklaasjournaal sinds 2001(!). Vorig jaar ging het ook al over de presentatrice en of zij zou ophouden, toen aangezwengeld door een Tiktok-viral.

Verder niets duidelijk over Het Sinterklaasjournaal

Die ene zin in het persbericht van NTR is overigens het enige wat over Dieuwertje Blok wordt losgelaten. We zullen dus nog even in spanning moeten zitten wat ermee wordt bedoeld.

🚢 Intocht Sinterklaas De televisie-intocht van Sint is zaterdag in Gorinchem. De oude vestingsstad heeft 37.000 inwoners. Tijdens het tv-evenement wordt het heel wat drukker, want de gemeente Gorinchem verwacht 20.000 toeschouwers. De intocht begint om 12.00 uur.

Nieuw: Speculasies en een huisband

Nieuw dit jaar is sinds dit weekend het programma Speculasies, waarin Het Sinterklaasjournaal grondig wordt voor- en nabeschouwd. De komende drie zaterdagen kun je dat zien op NPO Zapp. Ook daarin komt de vraag aan bod: stopt Dieuwertje Blok met Het Sinterklaasjournaal? Verder wordt gepeild of Nederland al in de stemming is. Er zijn gesprekken met deskundigen, reacties van kinderen en er is muziek van De Grote Pietenhuisband (je zou er The Kik in kunnen herkennen).

Woede om en genieten van Het Sinterklaasjournaal

Vorig jaar was Het Sinterklaasjournaal volgens vele kijkers (soms meer dan 1 miljoen) in bloedvorm. Vooral een uitzending over Schiphol, waarin Pieten in een lange rij moesten wachten, sloeg aan. Op het zinken van de pakjesboot (‘slecht voor het milieu!’) werd zowel woedend als huilend van het lachen gereageerd. Metro schreef er over in de rubriek Blik op de Buis.

Blinden en slechtzienden

Naast het genoemde Speculasies is ook nieuw dat het dagelijkse journaal nu wordt voorzien van audiodescriptie voor blinden en slechtzienden. Audiodescriptie maakt programma’s toegankelijk voor mensen die slechtziend of blind zijn. Een gebarentolk voor slechthorenden was er al.

Het Sinterklaasjournaal is vanaf morgen (maandag) dagelijk om 18.00 uur te zien op NPO 3. Terugkijken kan via de eigen website van Het Sinterklaasjournaal.

