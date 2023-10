Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Chantal Janzen in ‘één grote familie’ (ahum) en dan komt haar ex ook nog tegenover het gezin wonen…

„Een bonusgezin? Da’s een hysterische, volle, drukke, chaotische kruiwagen met kikkers.” Was getekend: Chantal Janzen. De actrice had het in een interview dan nog niet eens over de gloednieuwe tv-serie Eén Grote Familie, maar over haar eigen gezin…

Wat voor kikkerkruiwagengekte de RTL 4- en Videoland-kijker vanaf morgen dan met Eén Grote Familie wel niet moet krijgen voorgeschoteld: Metro heeft het al gezien. Voor het bekijken van de eerste twee afleveringen namen we voor tv-rubriek Blik op de Buis plaats in de grote zaal van Tuschinski in Amsterdam, waar RTL een heus Eén Grote Familie-premièrefeest had georganiseerd. Met de hele cast in de zaal en na de vertoning op het podium.

Eén Grote Familie met popcorn

Niet dat je door zo’n partijtje een extra blik van Metro als waardering krijgt, maar toch. De bakken popcorn, zout én zoet met een tussenschotje, waren prima. Als spreekstalmeester was Ruben Nicolai dinsdagavond opgetrommeld. Die meldde dat Eén Grote Familie een ‘feelgood’ is en vroeg zich misschien wel terecht af of er ook ‘feelbads’ bestaan. Hij kwam er zelf toch tot eentje. „Massa is Kassa“, deze week nog verkozen tot slechtste tv-programma van het jaar.



‘Mijn eigen kikkers’

Chantal Janzen (44) leeft al jaren met alle liefde in een samengesteld gezin. Haar man Marco had al drie kinderen, samen kregen zij er nog één bij. In haar eigen blad &C zei zij onlangs over de reuring en chaos die dat met zich meebracht: „Die kruiwagen zal ik mijn hele leven lang met alle liefde en kracht die ik in me heb voortduwen. Met al die kikkers erin, want dit zijn wel mijn kikkers.”

De gewaardeerde actrice / presentatrice had in elk geval stof genoeg om over het onderwerp samengesteld gezin een serie van acht afleveringen te maken. Met Will Koopman werd niet de eerste de beste regisseur aangetrokken. Zij scoort met onder meer Gooische Vrouwen, Divorce en Oogappels het ene succes na het andere. Juist ja, diezelfde Koopman mocht gisteravond de Gouden Telezier-Ring voor haar Oogappels in ontvangst nemen.

Lijkt Eén Grote Famile op Oogappels?

Het is gemakkelijk om te zeggen dat Eén Grote Familie best een beetje op Oogappels lijkt. Kijkers zien nu echter één samengesteld gezin, dat van Chantal Janzen en Lykele Muus als Julia en Taco. De Gouden Ring-winnaar is veel complexer, met meerdere gezinnen en allerlei verbanden door elkaar.

Complex is en wordt Eén Grote Familie echter toch. In de eerste plaats door de vele kinderen die plotseling samenwonen in een klein vlekje ’34 kilometer van de stad’. Kenners van Noord-Holland zullen zien dat het om Oost-Knollendam gaat. Nog complexer wordt het als de ex van Julia, Jeroen van Koningsbrugge als Dennis, tegenover de nieuwe samengestelde ‘fam’ komt wonen. Metro denkt dat die Dennis ook nog eens een oogje krijgt op Taco’s ex Moon (Joy Delima), maar dat weten we nog niet zeker. Genoeg stof in elk geval voor heel wat gedoe.

Kinderen zijn helemaal top

Chantal Janzen, Lykele Muus, Jeroen van Koningsbrugge, Joy Delima: ze zijn in Eén Grote Familie – met ook rollen voor Huub Stapel en Tina de Bruin – helemaal prima hoor. Maar wat Metro betreft stelen de kinderen de show in deze feelgood (en regelmatig feelbad, om Ruben Nicolai nog maar eens aan te halen).

Noelle Simson en Josephine Arendsen als de über-koppige pubers Zimbini en Mies: schitterend. Arendsen schitterde al eerder op Netflix, in de film Mijn Beste Vriendin Anne Frank. Doris Zuijderland als Keesje in een rolstoel: uitstekend. En de piepjonge Silou Zijlstra als Lotus: wow..

Heerlijke weg-kijk-tv

Het continu gezeik van het kroost van Eén Grote Familie is heerlijk. De oudste dochter Mies moet natuurlijk een nieuwe iPad, „voor contact met de vriendinnen die wél in de gewone bewoonde wereld zijn”. Doet de wifi het ook nog eens alleen op de begane grond natuurlijk, wat herkenbaar is voor een afgelegen dorp (volgens Mies „een fucking kut-dorp”). Het valt nog mee dat de bus twee keer per uur richting de stad gaat.

„Welkom in de rest van je leven”, zegt Lykele Muus als Taco tegen zijn Julia. Waarop zijn tegenspeelster Chantal Janzen reageert met: „Waarom denken we eigenlijk dat dat gaat lukken?” Waarschijnlijk slaat Julia hiermee de spijker op z’n Eén Grote Familie-kop. We zijn in elk geval benieuwd, maar weten alvast zeker: heerlijke weg-kijk-tv.

Eén Grote Familie is op zaterdagen om 21.30 uur op RTL 4 te zien. De acht afleveringen zijn via Videoland vanaf morgen in z’n geheel te bingen.

Aantal blikken uit 5: 4

Noot: met dank aan de kids!

