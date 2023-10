Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Ik schiet snel uit mijn slof tegen mijn kind, wat kan ik doen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Tanja: „Ik schiet snel uit mijn slof tegen mijn kind, wat kan ik doen?”

Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Ik hou onwijs veel van mijn 4-jarige zoontje, maar hij vraagt ook enorm veel aandacht. Hij is enig kind en kan moeilijk alleen spelen, dus wil hij altijd met mij spelen. Daarnaast is hij erg druk. Dat hoort bij jongens van deze leeftijd, dat weet ik, maar ik vind het toch lastig. Vaak irriteert hij me met zijn drukke gedrag en zijn manier van aandacht vragen en dan schiet ik nogal snel uit mijn slof. Ik verhef mijn stem of geef hem een snauw. Achteraf heb ik altijd spijt, maar het lukt me niet om hier verandering in te brengen. Wat kan ik doen?

– Groetjes,

Tanja”

Het antwoord

„Hai Tanja,

Iedereen, inclusief de grootste moraalridder, verliest weleens zijn of haar geduld. Dit betekent dus absoluut niet dat je als ouder faalt. Het betekent gewoon dat je een mens bent.

Omdat jij aangeeft dat het vaak gebeurt, is het wel fijn als je hier beter mee leert omgaan.

Ten eerste, zorg goed voor jezelf. Dus probeer genoeg slaap te krijgen, te sporten en gezond te eten. Dat alleen al zorgt ervoor dat je goed in je vel zit en minder snel uit je slof schiet.

Ontdek verder wat jouw triggers zijn en probeer die aan te pakken. Voel je bijvoorbeeld vooral irritatie tijdens het koken, omdat je zoontje dan continu je aandacht vraagt? Maak dan een duidelijke afspraak dat je zoontje als jij kookt even zelf gaat spelen. Hij weet dan waar hij aan toe is en dat geeft hem duidelijkheid.

Je kunt ook afspraken maken op welke momenten jullie wél samen kunnen spelen. Investeer dus ook in quality time samen, hij heeft jouw aandacht immers nodig.

Misschien is het nodig om eens te kijken naar je eigen verwachtingen en die bij te stellen. Soms zijn verwachtingen van ouders onrealistisch voor (de leeftijd van) het kind.

Mocht je nou toch een keer je geduld dreigen te verliezen, dan kan je natuurlijk altijd nog terugvallen op de gouden eeuwenoude truc. Tel eerst tot tien, voordat je iets gaat zeggen. Adem vier tellen heel diep in, en adem op vervolgens zes tellen weer diep uit.

En als het dan toch nog een keer voorkomt dat je je geduld verliest, dan lees je in dit artikel hoe je daarmee omgaat.

Succes!”

Ook een vraag? Wil jij dat Lisa ook jouw vraag beantwoordt? Mail dan naar [email protected] o.v.v. De Opvoedvraag.

