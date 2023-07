Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Candy & Bonita met Jeroen van Koningsbrugge als porno-acteur en Bobbi Eden als oppas: ‘Héérlijk’

Een Nederlandse pornofilm in de bioscoop? Jawel! Candy & Bonita is de grappige titel (net als dat de film érg grappig is, beloofd). Wees gerust: we hebben het hier niet over een ‘echte pornofilm’. Dat is wel duidelijk als je weet dat de pornoster uit Candy & Bonita Jeroen van Koningsbrugge is en Bobbi Eden juist géén pornoactrice speelt.

Metro schoof onlangs bij de twee aan om het over hun bijzondere rollen te hebben. De twee hoofdrollen zijn echter weggelegd voor Sanny Langelaar (Tilly) en Fockeline Ouwerkerk (Marieke). Een interview met hen lees je later deze week.

Candy & Bonita ‘sexy komedie’ met onverstaanbare pornoster

Candy & Bonita is een ‘sexy komedie’, geschreven en geregisseerd door Nienke Römer. Vanaf morgen draait hij op het grote witte doek. In Candy & Bonita zien we twee vriendinnen uit het buurtcafé die besluiten dat het in hun levens anders moet. Het plotselinge idee: vrouwvriendelijke porno maken, al hebben Tilly en Marieke geen ervaring en is er geen budget. Toch komt het ervan in een prachtig kasteel, waarbij Jeroen van Koningsbrugge pornoster Nick Zaan is. Hij is bepaald niet uitgekozen om zijn acteertalent, want dit hilarische personage is volstrekt onverstaanbaar. En dan is er ook nog Paloma (Bobbi Eden), die door het leven gaat als ‘de beste oppas ter wereld’. Paloma heeft echter stiekem goede tips in haar achterzak als het om het maken van een pornofilm gaat.

Natuurlijk zien we behalve deze grappige gegevens ook een zoektocht van twee sterke vrouwen die opeens als Candy en Bonita door het leven gaan en de bijbehorende obstakels. Levens van de belangrijkste personages worden onderweg behoorlijk overhoop gegooid, enne – dat mogen we best verklappen – er is natuurlijk ‘een happy end’.

Hij de pornoster, zij juist niet

In een horecagelegenheid in hartje Amsterdam zitten Bobbi Eden en Jeroen van Koningsbrugge knus naast elkaar aan een klein tafeltje. Grappig natuurlijk dat juist de acteur en tv-maker van onder meer Kamp van Koningsbrugge de porno-man mocht uithangen en Nederlands voormalig grootste pornoactrice van weleer juist niet. Het is voor Bobbi Eden (43) overigens een verleden, want de afgelopen jaren schreef zij vooral boeken over haken en maakte zij vlogs voor Linda.TV. Als Metro tegenover hen zit, hebben Van Koningsbrugge en Eden Candy & Bonita zelf nog niet gezien. Dat zal diezelfde avond tijdens de officiële première gebeuren, maar enthousiast zijn ze sowieso al.

Hoe zeg je als verslaggever tegen Bobbi Eden ‘leuk om je eens in een film te zien?’ De Haagse moet lachen en snapt wat er wordt bedoeld. „Ja, voor mij is het nieuw. Ik heb van alles gedaan, maar dit nog niet. Spelen in een film als Candy & Bonita was geen wens op zich, al dacht ik wel dat ik ooit zoiets wilde proberen. Ik had echter nooit verwacht dat mensen me überhaupt zouden vragen. Dat gebeurde wel en ik was eerlijk gezegd in een soort van extase.” Bobbi Eden geeft toe dat zij de eerste twee draaidagen ‘kapot van de zenuwen ging’. „Gelukkig bleek iedereen hartstikke lief en aardig en kreeg ik heel veel steun.”

‘Wat is dat Candy & Bonita voor iets?’

Jeroen van Koningsbrugge neemt het voor Eden op: „Bobbi erbij was heel leuk en je merkt dat zij veel ervaring heeft. Ze deed het gewoon.” Eden: „Ja, maar ik dacht wel dat ik de tekst moest kennen en alles in één of twee keer goed moest doen en klaar. Ik had stress en dacht dat mensen veel van mij verwachtten. Uiteindelijk ging het gelukkig best goed.” Van Koningsbrugge: „Je stress was helemaal niet nodig.”



De wel ervaren komedie-acteur kon op zijn beurt eens ongegeneerd zeggen dat hij in een pornofilm ging spelen. „Heerlijk, eindelijk haha. Van mijn agent kreeg ik de vraag of ik in een Nederlandse film een pornoacteur wilde spelen. Ik dacht: wat is dit voor iets? Toen hoorde ik dat Nienke (Römer, red.) het ging regisseren. Ik had met haar gewerkt, maar dat was acht of negen jaar geleden. Daarna had ik Nienke, die toen ook acteerde, nooit meer gezien. Ik speelde destijds in een serie voor Talpa haar gay best friend. We hebben toen enorm veel lol gehad en Nienke zei toen al dat haar droom het schrijven van een script was en dat zij dat dan ook zelf zou regisseren. Toen die naam van Nienke viel, zei ik tegen mijn agent dat ik het zou doen. Ik hoefde het script niet eens te lezen, ik vertrouwde haar blind.”

🎬 Onverwacht Toen Nienke Römer het script van Candy & Bonita schreef, wist zij nog niet dat zij de film ook zou regisseren. De kleindochter van Piet Römer en zus van Thijs, maakte toch haar regiedebuut. Zij zegt: „Tijdens het schrijven begon ik steeds meer van mijn twee dames te houden, maar ook van alle anderen. Het idee dat ik ze los zou moeten laten, werd steeds ingewikkelder. Dus stak ik ergens tijdens de zoektocht naar een regisseur ook maar mijn hand op.”

Nick Zaan: mompelt wat

Natuurlijk kreeg Jeroen van Koningsbrugge het script van Candy & Bonita uiteindelijk in handen. Dat was een nogal bijzondere ervaring: „Bij mijn personage Nick Zaan stond steeds alleen maar ‘mompelt wat’. Weer dacht ik: wat ís dit? Veel later kreeg ik een script met alleen mijn tekst, de tekst die Nick zegt maar die dus onverstaanbaar is. Dat was fijn, want toen kon ik er zelf een mompel-versie van maken. Dan klopt de emotie, de boosheid of wat dan ook. Ik vond dit ontzettend leuk om te doen, al was het verneukeratief dat ik soms dacht dat ik bepaalde woorden al had gezegd. Of nou ja, gemompeld. Gelukkig kon ik terugvallen op het brabbeltaaltje dat ik sinds mijn 12de voor de lol met mijn broer spreek. En Dennis van der Ven, mijn Draadstaal-collega, doet dat ook al heel lang.”

De Candy & Bonita-kijker zal begrijpen waarom Nienke Römer heeft gedacht dat Jeroen van Koningsbrugge – haar woorden – ‘de enige was die deze rol kon spelen’. Denk aan Fred met al z’n taalfouten uit de tv-reeks Draadstaal en je weet genoeg. De acteur: „Zelf weet ik dat eerlijk gezegd niet zeker.” Bobbi Eden: „Bij Paloma had Nienke wel al in gedachten dat ik dat moest zijn. Super leuk.” Kreeg zij niet continu de slappe lach eigenlijk, als die Nick Zaan weer onverstaanbaar stond te brabbelen op de set? Eden: „Absoluut, maar de slappe lach ik sowieso wel, hahahaha. Maar ja, we hebben ontzettend gelachen.”

Piemeldrop en Candy & Bonita-viltjes

De pr-mensen van de film hebben ondertussen Candy & Bonita-viltjes op tafel neergelegd en serveren een schaaltje drop. Piemeldrop welteverstaan. Jeroen van Koningsbrugge: „Piémeldrop??? Okay, helder.” Uiteraard wordt er geproefd.

Bobbi Eden als Paloma is het personage van de goede tips op de pornoset. Ze lacht weer: „Goeie tips heb ik van mezelf ook wel. Ik weet het altijd beter haha, dus daar hebben ze me goed op gecast.” De oppas van Candy & Bonita heeft bijvoorbeeld standaard glijmiddel in haar handtas en op een of andere manier de juiste nummers in haar telefoon.

Piémeldrop??? Okay, helder.

Smaakt Bobbi Edens rol in Candy & Bonita naar meer? „Zeker. Ik heb hier geleerd dat ik altijd rustig moet blijven en dat het allemaal niet in één keer hoeft, dat smaakt wat mij betreft naar meer. Ik legde de lat nu te hoog, omdat ik dacht dat mensen denken dat ik alles kan. Ik wist wel dat ik dit kon, maar toch.”

Blij verrast met Bobbi Eden

Jeroen van Koningsbrugge was met Bobbi Eden als collega in elk geval blij verrast. We doen even alsof ze niet 10 centimeter naast hem zit. „Ik kende Bobbi al van Ik Hou van Holland. Daardoor kon ik inschatten dat het wel goed zou komen. Bobbi is namelijk heel relaxed. Als zij zelf zegt dat ze gestrest is, dan zie je dat helemaal niet. Bobbi is goed in staat om een rol gewoon als zichzelf te spelen. Het is heel natuurlijk wat zij doet, dus ik was heel blij.” Eden: „Maar daar wás ik me dan een partijtje nerveus over…” Richting Jeroen van Koningsbrugge: „Maar ook blij hoor.”