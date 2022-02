Nederlandse ‘Mijn Beste Vriendin Anne Frank’ meteen best bekeken op Netflix

Er staat weer eens een nieuwe oorlogsfilm op Netflix, ditmaal een Nederlandse. Mijn Beste Vriendin Anne Frank is direct ook de best bekeken film in Nederland van dit moment.

De laatste Nederlandse oorlogsfilm die op Netflix verscheen, en daar nog steeds is te zien, is De Slag om de Schelde. Met een budget van 14,5 miljoen euro een van de duurste Nederlandse producties ooit. De film maakte onder het publiek en recensenten dan ook grote indruk. Een stuk ingetogener is, zowel inhoudelijk als qua budget (2,5 miljoen euro), Mijn Beste Vriendin Anne Frank.

Nieuwe Nederlandse oorlogsfilm op Netflix

Het bewijs dat een populaire oorlogsfilm niet altijd vol schietende militairen hoeft te zitten, wordt nog maar eens onderstreept in de Nederlandse film Mijn Beste Vriendin Anne Frank. De productie van regisseur Ben Sombogaart, producent Hans de Weers en scenarioschrijver Paul Ruven staat nu op Netflix.

De Nederlandse oorlogsfilm is gebaseerd op de ware vriendschap tussen Anne Frank (Aiko Mila Beemsterboer) en Hannah Goslar. Van het door nazi’s bezette Amsterdam tot aan hun schrijnende reünie in een concentratiekamp, de band tussen beide dappere meisjes is onverbrekelijk. De film kon niet rekenen op goede recensies, maar dat deert het Nederlandse Netflix-publiek blijkbaar niet. Alleen de series The Sinner, Manifest, All of Us Are Dead en In From the Cold worden op dit moment beter bekeken.

Interview over Mijn Beste Vriendin Anne Frank

Eerder sprak Metro met Aiko Mila Beemsterboer over haar rol in de Nederlandse oorlogsfilm. „Het gevoel in het kamp dat ik bezocht was heftig. Je durft op zo’n plek bijna niet te praten.” Hier lees je het interview met de actrice die Anne Frank speelt.

Mijn Beste Vriendin Anne Frank is nu te zien op Netflix.