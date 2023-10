Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers niet zuur over De Augurkenkoning Kesbeke: ‘In een fabriek werk je, kijken doe je in een museum’

De Augurkenkoning, over het wel en wee van ‘een gigantisch tafelzuurimperium’ uit Amsterdam. Je zou zeggen dat dat niet metéén tv-waardig is. Maar RTL / Videoland ging er met het bedrijf Kesbeke voor. Kreeg de kijker gisteravond een nieuwe Massa is Kassa van de inmiddels verguisde vakantieparkenmiljonair Peter Gillis voor de kiezen?

Wat zeker voor RTL is: De Augurkenkoning is voor de omroep de opvolger van docu-soap De Bevers.

De eerste aflevering zal niet top hebben gescoord (kijkcijfers zijn nog niet bekend), want – een beetje zuur – het was geprogrammeerd tegenover het Gouden Televizier-Ring gala. Gezien de reacties op sociale media hebben er in elk geval wát mensen gekeken. En die klinken veelal niet zo zuur.

De Augurkenkoning van Amsterdam

Gekke naam voor een bedrijf eigenlijk, Kesbeke. Misschien kende je de naam niet eens uit je hoofd, maar weet je gewoon bijna blindelings die potjes augurken en uitjes te vinden. Oos Kesbeke is echter simpelweg de naam van de huidige baas. Deze door RTL tot augurkenkoning gekroonde Amsterdammer, runt de tent met zijn zonen Camiel en Silvian. Je raadt het vast: die worden nu de augurkenprinsen genoemd. De drie regeren geen land, maar een fabriekshal. En dat mogen we nu elke donderdagavond op RTL 5 en een stukje vooruit op streamingdienst Videoland zien.

Kesbeke van vader op zoon

Het was de Zeeuw Charles Kesbeke die de zaak kort na de Tweede Wereldoorlog in een keldertje aan het Waterlooplein in de hoofdstad begon. Hij was bepaald nog geen augurkenkoning. Kesbeke had wel een goede kans die te worden, want de meeste ‘zuurinleggers’ waren verdwenen. De reden was wrang: zij waren Joden en hadden de oorlog niet overleefd. Kesbeke ging al twee keer over van vader op zoon (Camiel en nu Oos) en ooit gebeurt dat met de augurkenprinsen weer. De twee troonopvolgers worden nu klaargestoomd, tegenwoordig in Bos en Lommer in Amsterdam-West. Oos Kesbeke wil echter een gemoderniseerd bedrijf voor hen achterlaten. „Niet een zootje oud ijzer.”

Harde hand van de augurkenkoning

‘Wij worden vrolijk van zuur!’ is het credo van de Augurkenkoning en zijn werknemers. Oos Kesbeke regeert met vrij harde hand. Da’s best een dingetje in deze tijd waarin je als baas ‘weinig meer kan zeggen’. Denk maar aan de situatie van Matthijs van Nieuwkerk. In De Telegraaf zei de augurkenkoning daar gisteren zelf over: „We zijn allemaal vol passie, ik vind het ook niet erg als ze tegen mij tekeer gaan. Als het met respect is, dan heb ik er geen moeite mee. Ja, ik mopper, ik kan uit mijn panty springen. Maar dan loop ik de trap af en ben ik het vergeten.”

Kansarme mensen en goede doelen

Aan de andere kant is Kesbeke een persoon die kansarme personen een kans geeft, mensen die elders niet aan de bak komen. Hij stond meteen bij de gemeente Amsterdam op de stoep toen Oekraïners naar ons lucht vluchtten en hij nam er drie aan („hele goeie werknemers”). Ook de Afghaanse vluchteling Omar, wiens ouders waren vermoord, haalde hij binnen.

„Hé lullo, was er van de week nog niet genoeg gesloopt?”, is de eerste zin die in De Augurkenkoning klinkt. Als de machines het voor de zoveelste keer laten afweten, schreeuwt hij dat „dit een kleuterfabriek is”. Hij heeft zelf een tegeltje met een eigen quote: ‘Als ik gemekker wil horen, dan koop ik wel een geit.’ Zijn vader was tevreden als vorige augurkenkoning. Maar die riep wel te pas en te onpas: „Ik had er beter een hoerenkast van kunnen maken.” De twee zoons, die af en toe gek worden van die mierenneuker van een vader, hebben de ‘quote’ van hun opa overgenomen.

Vergelijking Massa is Kassa

En pa Oos? Die kan eigenlijk helemaal niet zonder de fabriek. Ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed. En ik droom ervan. Zo’n instelling heeft Frans, ‘chef van alles’, ook. Als iemand door een pijnlijke rug te weinig doet, weet Frans het wel. „We komme hier toch om te werken en niet om te kijken? Kijken doe je in een museum.”

Oh ja, de vergelijking met Massa is Kassa dan wel Peter Gillis? Die gaat totaal niet op. Daarvoor is die augurkenkoning ondanks z’n grillen een ‘te goeie gozer’. En ook het privéleven blijft grotendeels buiten de deur, eh, augurken- en uitjesfabriek. Veel kijkers genoten in elk geval De Augurkenkoning:



