Oogappels sleept Gouden Televizier-Ring binnen: ‘Had dit helemaal niet verwacht’

De dramaserie Oogappels (BNNVARA) heeft gisteravond de Gouden Televizier-Ring gewonnen. De serie won met 39 procent van de stemmen van B&B Vol Liefde (RTL4) en De Oranjezomer (SBS6).

Het was voor de kijkcijferhit de eerste keer dat het was genomineerd voor de belangrijkste Nederlandse televisieprijs. „Ik had dit dus helemaal niet verwacht. Ik vind het echt geweldig”, reageerde regisseur Will Koopman (67) zichtbaar emotioneel op de winst.



💍🎉🥳 Oogappels wint de Gouden Televizier-Ring 2023! De grappige, ontroerende en herkenbare serie weet wekelijks miljoenen kijkers te boeien! Van harte gefeliciteerd! #televizierring #televizierringgala #televizier @BNNVARA pic.twitter.com/yM72SHsBCf — AVROTROS (@AVROTROS) October 12, 2023

De regisseur en de cast hebben dan ook even moeten wachten op een prijs als de Gouden Televizier-Ring. De serie, die vier gezinnen volgt, is al sinds 2019 op televisie te zien en is inmiddels bezig aan een zesde seizoen. Drie jaar geleden werd de serie wel al genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf, de oudste en meest gezaghebbende televisieprijs van Nederland.



Malou Gorter, oftewel Merel, stond vanavond vast ergens op de planken. Maar zij is de diva en de ster van de hele cast van Oogappels. Top cast. Terechte winnaar! Ja ik keek ook B&B, maar de serie Oogappels raakt velen, of je nu wel of geen kinderen hebt. #oogappels #Televizier pic.twitter.com/lOWCYx9YIt — EricvdG (@GEricvd) October 12, 2023



SBS6 sleept ook Televizier-Ring binnen

Niet alleen BNNVARA viel in de prijzen tijdens het Televizier-Gala, ook SBS6 had een goede avond. Zo won Hélène Hendriks de Televizier-Ring Presentator en Noa Vahle kreeg de Televizier-Ring Talent.

„Wim Kieft zegt altijd: je moet nu niet in jezelf gaan geloven, dus gewoon met beide benen op de grond blijven: dus dat ga ik doen”, zei Hendriks na afloop van het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré tegen persbureau ANP.

‘Dankzij jullie kon hij dit doen’

Andere winnaars waren Bertrie Wierenga (Acteur), Steven & Jamie Kazàn – Road to Vegas (Jeugd), De Politie (Online-Videoserie) en het afscheidsconcert van Rob de Nijs (Impact). De Nijs vindt het een „eer” dat hij voor de registratie van zijn afscheidsconcert gisteren de Televizier-Ring Impact heeft gewonnen. Dat zei zijn vrouw Jet toen ze namens haar man de prijs in ontvangst nam op het podium van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De Nijs, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, kon er vanwege zijn gezondheid niet bij zijn.

Jet zei het bijzonder te vinden dat de registratie van het concert, dat afgelopen december te zien was bij Omroep MAX, zoveel mensen heeft geraakt. „Volgens Rob is dat toch waar het om gaat, mensen in het hart raken en mooie herinneringen maken”, zei ze. „Deze prijs is een kroon op zijn carrière.” Ook bedankte ze zijn fans voor de afgelopen zestig jaar. „Dankzij jullie kon hij dit doen.”

