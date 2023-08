Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Er klinkt argwaan rond B&B Vol Liefde-Walter en zijn nieuwe vriendin: ‘Waarheid komt altijd uit’

‘Tantra-Walter’ is toch wel een van de meest excentrieke kandidaten van dit seizoen B&B Vol Liefde. En hoewel geen één vrouw uit het programma het hart van de B&B-houder op hol bracht, vond hij toch de liefde. Maar blijkt nu dat Walter deze vrouw tijdens de opnames al kende? Alexandra deelt haar argwaan.

Geen Anne, Claudia, Ingrid, Corina of Alexandra. Nee, het is Annemiek die er uiteindelijk met Walter vandoor gaat. Tijdens de B&B-reünie sprak Walter al uit dat hij toch de liefde gevonden had.

Nieuwe vriendin Walter B&B Vol Liefde

Blijkbaar is Annemiek gek van dansen, lange knuffels, momenten van stilte en spelen. Maar er blijkt wel iets geks aan de hand, want Annemiek was al een tijdje in beeld bij Walter. Ze werkte namelijk voor de B&B-houder voor en tijdens de opnames van B&B Vol Liefde.

Door een Facebookbericht is inmiddels bekend dat Walter en Annemiek elkaar al begin april kenden. Een andere medewerker schreef toen destijds over de B&B: „Het seizoen is geopend. Deze week met Annemiek Oude Booijink gewerkt aan de blokhut.” En dat schijnt toch een ander licht op Walter zijn deelname aan B&B Vol Liefde.

Alexandra deelt argwaan

Want welke kritiek kreeg Walter veelal terug van de vrouwen? Hij was gesloten en stelde zich niet open voor de deelneemsters. Wat regelmatig voor een hoop bombarie in het programma zorgde.

Op zijn Instagram-pagina deelt Walter een video met het heugelijke nieuws dat hij en Annemiek elkaar gevonden hebben. En wie reageert er onder zijn video? B&B Vol Liefde-kandidaat Alexandra, die niet heel gezellig het erf van Walter destijds verliet. „Haha ja duurde lang! Vanaf december 22 geheim houden. De waarheid komt altijd uit”, schrijft ze.

Kenden elkaar voor en tijdens opnames

Onder haar reactie reageren een aantal volgers verbaasd. En wordt haar gevraagd naar de data van de opnames. „Ja dat is apart hè. Eind april tot half mei”, schrijft Alexandra. Een andere volger schrijft dat het toch gek is dat RTL dit wellicht al die tijd al wist.



