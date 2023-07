Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde kent onverwachte wending en Leendert ontpopt zich tot ‘ouwe snoepert’

Er valt na een aflevering van B&B Vol Liefde altijd wel íéts te bespreken. Gisteren was niet anders. Zo kan Thalia zich in de Ardennen opmaken voor concurrentie en krijgen Walters ‘angels’ heftig nieuws voor de kiezen.

Walter staat natuurlijk bekend om zijn lange knuffels en tantra-dansen. Hij wordt vanaf het begin al vergezeld door vriendinnen Anne en Claudia. Maar na een paar dagen gezelligheid is een derde gast van de partij: Ingrid. Inmiddels zijn we een paar dagen verder. Zo ver zelfs, dat één van de dames moet vertrekken. „Ik wil jullie één voor één uitnodigen voor een gesprekje”, zijn de zware woorden van Walter.

B&B Vol Liefde: Leendert

Maar eerst naar de Ardennen, naar Leendert en Thalia, die steeds nader tot elkaar komen. Maar nadat Leendert en Thalia al even samen in bed hadden gelegen, vond Leendert het vreemd dat Thalia rond bedtijd in haar eigen bed ging slapen. Hij had namelijk verwacht dat ze naast hem zou komen slapen en vindt het moeilijk om daarmee om te gaan. Wat anders om dan even het gesprek aan te gaan, maar eerst proosten ze op de liefde tijdens het ontbijt.

Na een rondleiding belandden de twee in bed. Volgens Leendert gingen de kleren uit om in slaap te vallen. Toen hij ‘s nachts wakker werd, was hij moederziel alleen. En dat vond ‘ie niet zo leuk. „Ik dacht misschien is er toch al meer dan ik dacht”, zegt hij tegen Thalia. „Je sliep als een roos, dus ik dacht ik laat je met rust”, reageert Thalia. Daarom heeft ze geen weltrusten gezegd. „Ik kom om Leendert te leren kennen, niet voor seks”, verduidelijkt ze tegen de camera.

‘Ouwe snoepert’

Leendert zegt het te respecteren als Thalia zich teruggetrokken opstelt. „Want ik ben best wel… ja. Ik vind je een hele leuke vrouw.” Het gaat in ieder geval niet om iets wat Leendert mogelijk verkeerd zou hebben gezegd. „Dat had ik je wel laten weten”, aldus Thalia. „Nieuwe dag, nieuwe kansen”, zegt Leendert. „Zeker en vast!”

Dan komt de nieuwe single, Jorien, aan voor Leendert. „Bezoek!” De twee pakken elkaar vast alsof ze elkaar jaren niet gezien hebben. „Ik ben Jorien!” „Jorien, hé. Ja.” Voor Thalia is het een verrassing dat er een tweede dame is aangekomen. „Dat vind ik goed, een andere dame. Anders, anders, anders”, aldus Thalia. ‘s Avonds gaan Leendert en Thalia nog in de hottub zitten. Leendert wil toch nog even vragen of het weer goed is. „Verleden tijd is voor mij verleden tijd. Ik leef in het nu en dat telt voor mij”, aldus Thalia.



Leendert zet de hottub en sauna in.

De een kiest voor een boek op bed.

De ander bewust voor afwijzing uitdelen in de hottub.

2 blauwtje wat Leendert op loopt, never give up Leendert!#benbvolliefde — Daan (@daantjeRdam) July 21, 2023



Leendert wil gewoon heel snel van bil. Verder niets.#benbvolliefde — Captain Cat (@captncd) July 21, 2023



Leendert ontpopt zich tot ouwe snoepert. #benbvolliefde — Isabelle Sternheim (@Respect_4life) July 21, 2023

‘Heb ik de echte Walter wel gezien?’

Terug naar Walter in Frankrijk. Hij voelt met één van de vrouwen niks op liefdesgebied. Wanneer hij dit aan haar vertelt, neemt het gesprek onverwachts een andere wending. Walter wil „rust in een vrouw.” Hij is in gesprek met Anne, en bij haar komt hij echter in een „motor, in energie” terecht, zegt hij. „Omdat ik op zoek ben naar een partner voor de lange termijn, denk ik dat het tussen ons op dit moment niet zal gaan gebeuren.” Anne’s eerste reactie is „grappig”. Ze had zich voorgenomen om die avond te vertellen dat er voor haar ook niks in zat. „Ik vind hem een interessante man, maar ik ben niet verliefd op Walter.”

Anne vraagt zich of ze de ‘echte Walter’ wel heeft gezien. Kijkers zagen het in ieder geval niet aankomen dat Walter ervoor zou kiezen om uitgerekend Anne naar huis te sturen.



Het wegsturen van Anne komt wel onverwacht en Anne vindt het grappig 🙃#benbvolliefde — Jerry (@jv_pique) July 21, 2023



Wat scheef zeg dat ie Anne naar huis stuurt maar Claudia mag blijven maar zonder liefdesrelatie??? #benbvolliefde — Caroline • 🤍 (@carolinep_96) July 21, 2023

