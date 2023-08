Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oud-deelnemer Jacob reageert geschokt op B&B Vol Liefde-reünie

Er zijn van die tv-gezichten of -persoonlijkheden die in het collectief geheugen blijven zitten. Voor wie dat voor veel mensen geldt, is Jacob, die vorig seizoen meedeed aan B&B Vol Liefde. Hij was nogal een karakter (en kreeg na het programma zelfs een spinoff De Ware Jacob) en blijft graag zijn mening geven. Deze keer reageert hij geschokt op de reünie van B&B Vol Liefde.

Heb je de reünie nog niet gezien, ga dat dan maar snel doen. Dit artikel bevat namelijk spoilers.

Toch liefde voor B&B-houders

We kunnen wel stellen dat B&B Vol Liefde niet een geweldig succesvol programma is. Succesvol qua kijkcijfers, absoluut, maar qua liefdesmatches? Die score blijft, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Boer Zoekt Vrouw, toch achter. Maar dit seizoen waren er toch wel wat B&B-eigenaren die wél de liefde vonden. Het gaat om twee stellen: Joy en Daní en Debbie en Paul. Het leek even alsof Bram ook gelukkig eindigde met de rustige Carolien, maar bij de reünie schoof hij alleen aan.

Bij veel anderen werd het al snel duidelijk dat het niks zou worden. Petri stuurde man na man weg, Walter kroop te erg in zijn therapeuten-rol en Martijn maakte ruzie met de enige vrouw die hij eigenlijk wel zag zitten, Tamara. Bij de reünie bleek dat ze nog steeds ruzie hadden, maar geen van beiden wist eigenlijk waarom dat nou precies was.

Maar Martijn kreeg wel een leuke verrassing. Pierre van Hooijdonk (Martijn is hardcore Feyenoorder) had namelijk een videoboodschap voor hem opgenomen. „Hi Martijn, Pierre van Hooijdonk hier. Jammer om te horen dat het niet is gelukt de liefde te vinden bij een vrouw. Maar niet getreurd, jouw liefde voor Feyenoord overwint alles. Als ik je een advies mag geven: don’t worry: you’ll never walk alone”, zei Van Hooijdonk (die de afgelopen tijd flink onder vuur ligt) tegen de Feyenoordfan.

Jacob over B&B Vol Liefde-reünie: ‘Vond ik schokkend’

Dan dus Jacob, die ook een duit in het zakje doet omtrent de reünie. Over één deelnemer had hij vooral wat te zeggen: Bram. „Ik was natuurlijk wel gespannen, om te zien welke relaties stand hadden gehouden en welke niet”, begint de eigenaar van een Portugese B&B zijn verhaal. „Ik had niet gedacht dat Bram niet de liefde zou vinden. Ik zag hem wel goed passen bij haar, dat vond ik wel een beetje schokkend.” Hij vindt het ook ‘heel jammer’ voor Carolien dat het niks geworden is.

„Maar ik heb wel het idee dat er nog een vervolg van komt voor Bram.” In de reünie bleek ook dat de relatie van Leendert en Thalia geen stand hield. Jacob: „Ik had natuurlijk wel gehoopt dat hij in haar het geluk zou vinden. Het is een hele knappe, aantrekkelijke, sexy dame. Maar ik denk op intellectueel niveau… Ze moet eerst goed Nederlands leren praten vind ik.” Volgens Jacob praat ze ‘te langzaam’ en ben je daar ‘na een week ook wel uitgekeken’.

Hoewel Walter de liefde niet vond bij zijn B&B-dames, is hij nu wél heel verliefd. Maar Jacob ziet dat somber in: „Ik denk niet dat dat langer standhoudt dan een maand. Maar ik ben benieuwd. Het kan ook alleen maar show zijn, van ‘kijk, ik heb een vrouw gevonden’. Dat zal zeker niet langer dan een jaar duren.”

Je kijkt de reünie van B&B Vol Liefde terug via Videoland.

Reacties