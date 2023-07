Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ingrid vloert Walter in B&B Vol Liefde, kijkers hebben maar één advies: ‘Pak je koffer en ga weg bij deze man’

Er gebeurde weer van alles in het ik-ben-op-zoek-naar-liefde-programma B&B Vol Liefde. Zo is Bianca ‘not amused’ bij Martijn, sloopt Paul Debbie’s grasmaaier en bijt Ingrid van zich af bij Walter: „Wat nou als jij dat wel wil, en ik niet?”

In de vorige aflevering zagen we onder andere Bram in Zweden. De zelfvoorzienende B&B-eigenaar moest tijd voor zichzelf hebben om alle liefdesperikelen goed op een rij te zetten. Daarom stuurde hij de vrouwen een dag met zijn tweeën op pad. „Mijn hoofd zit gewoon te vol”, gaf hij aan. Maar daar was Madelon niet zo blij mee.

Martijn staat voor een keuze in B&B Vol Liefde

Martijn is nog steeds niet bij de B&B. De dames nemen het dan maar op zich om de boel te poetsen. Maar daar worden ze uiteindelijk ook niet heel blij van. De dames, en vooral Bianca, klagen dat Martijn weinig van zich laat zien. „In deze situatie hier leer je hem niet goed kennen”, stemt Diana in. „Alles voor de liefde!”

Martijn heeft in Thailand een besluit genomen. „Het gevoel voor Bianca is er na al die dagen niet. En dat gaat ook niet komen.” Hij wil haar „geen hoop geven die er niet is”. Hij wil liever zijn tijd doorbrengen met Diana, daarom is het Bianca’s laatste dag in de Thaise B&B. Ondanks alles heeft Bianca „onwijs genoten”, zegt ze tegen Martijn wanneer hij het slechte nieuws brengt. Ze wordt emotioneel, maar de twee zijn tijdens het gesprek positief over elkaar. Martijn vindt zelfs dat Bianca een ster zou zijn in het runnen van een B&B.



Bianca, je verdient gewoon een echte leuke vent!

#benbvolliefde — !n§r!d (@inkyopdrift) July 28, 2023

Walter kan het ‘niks schelen’

Walter heeft in deze aflevering van B&B Vol Liefde nog steeds last van verkoudheid, maar de aanwezigheid van Ingrid maakt hem niet opgewekter. „Ik stond niet met een gevoel op van ‘dadelijk ga ik Ingrid weer zien’, het was meer van ‘oh’.” Aan de andere kant is Ingrid van mening dat Walter helemaal geen tijd heeft voor een relatie. Ze vraagt zich af of hij überhaupt interesse heeft in het hebben van een partner. Ingrid zit alleen in de B&B en ze heeft het gevoel „te wachten op iets wat er gaat gebeuren”. Ze hoopt dat er snel een nieuwe vrouw bij komt.

Dan is Walter van de partij. Hij drinkt een groen sapje en ze babbelen wat aan de keukentafel. Het duurt natuurlijk niet lang voor het zweverig wordt. Ingrid krijgt geen duidelijke antwoorden en raakt geïrriteerd. Later als de twee buiten zitten, zegt hij dat hij stil wil zijn en naar de vogeltjes wil luisteren. Dan is voor Ingrid de maat vol. „Wat als ik dat nou niet wil?” Walter draait eromheen. Ingrid zou graag horen van hem of zij dat ook goed vindt, even stil zijn. „Dat kan me eigenlijk even niet schelen”, antwoordt Walter. Daarna vraagt hij het toch maar. Op sociale media wordt Ingrid geadviseerd om snel haar biezen te pakken en Walter te verlaten.



“ voel je je wel aangetrokken “ “ Ik wil daar morgen op antwoorden..ik voel me verkouden “ Maar echt..wat een hork.. Ingrid..pak je koffer…stop de pauw in je kofferbak…en ga weg bij deze man..#benbvolliefde pic.twitter.com/QFb6BXa2GX — Starbuck (@starbuck68) July 27, 2023



Walter die zegt dat Ingrid over z’n grens gaat, wat een lachertje. Heeft zelf niet door hoe vaak hij over die van haar gaat. Het gaat alleen om zijn wensen en verlangens #benbvolliefde — Taliet_Reageert (@Taliet_Reageert) July 28, 2023



#benbvolliefde Lieve #Ingrid Wat ben je een leuke verstandige vrouw. Waarom heb je helaas een bord voor je hoofd. #Walter probeert je te onderdrukken, zijn enige manier is zijn manier. Genoeg echte leuke mannen die jou zonder schreeuwen echt willen leren kennen . Ga hier WEG. pic.twitter.com/ie6ID7BKfI — CryptoDutchies (@CryptoDutchies) July 28, 2023



Ingrid prikt dwars door dat energetische gezwets van Walter en dat is hij niet gewend. #benbvolliefde — Judith (@jsouverijn) July 28, 2023



Debbie vermomd zich uit angst voor dorpelingen

Debbie zit op haar grasmaaier, en natuurlijk is Paul in B&B Vol Liefde nooit ver weg om haar te helpen. „Mag ik het ook ‘s proberen?” Maar dan… hij sloopt de grasmaaier. „Als je maar niet op zo’n ijzer zit, Paul!” Roept Debbie. „Ik had hem moeten zeggen dat er paar gemene ijzeren palen in de grond zitten.” Paul schaamt zich een beetje. En dan komt er ook nog eens rook onder de grasmaaier vandaan.

Later gaan Debbie en Erwin eropuit. In de auto, waar zij vermomd in zit uit angst voor de dorpelingen, kan hij een aantal feitjes opnoemen over haar. „Je hebt je motorrijbewijs, begreep ik?” „God, je hebt je veel te veel in mij verdiept”, antwoordt Debbie. „Uit alle hoeken en gaten komt ‘ie met weetjes. Ik denk ‘huh?’. Dat vind ik gekkig en raar. Erwin neemt haar mee naar een brocante waar ze dingetjes uitzoeken voor elkaar. Maar de twee hebben een hele andere manier van shoppen. Debbie staat na wat lijkt een minuut alweer buiten.



B&B Vol Liefde, oftewel: hoe zorg ik ervoor dat ik me niet kapot hoef te schamen voor de hele buurt.#benbvolliefde pic.twitter.com/YPN7s0e7G1 — Lang Leve De Eenzaamheid (@LLD_Eenzaamheid) July 28, 2023



Erwin praat tegen Debbie alsof hij een leerling voor zich heeft #vermoeiend #benbvolliefde — Jessica (@JessicaUij) July 28, 2023



Erwin had gehoopt dat de cabriolet luchtigheid en openheid zou brengen. Helaas voor hem reageert Debbie nogal stuurs. 🤣 #benbvolliefde pic.twitter.com/AiOX6sbDM8 — benbvolliefde (@benbvolliefde) July 29, 2023

