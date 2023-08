Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Buitenlandse media in de ban van ‘supermens’ Femke Bol: ‘She is amazing’

Het WK Atletiek in Budapest was voor Nederland een heus spektakel. En vooral Femke Bol die met een haast onmenselijke inhaalrace de 4×400 estafette won, is zo’n sportmoment dat indruk maakt. En ons eigenste Bol viel ook bij buitenlandse media op, die haar prestatie loven.

Je hebt van die sportmomenten waardoor je als sportfanaat in de televisie gezogen wordt. Atleet Femke Bol presteerde dat gisteravond. Tijdens de estafette rende Bol namelijk op het allerlaatste moment haar concurrenten voorbij en behaalde de estafetteploeg, op het nippertje, een gouden medaille op het WK. Wellicht levert het Bol dit jaar de titel Sportvrouw van het jaar op. Vorig jaar was Bol niet genomineerd, wat destijds voor veel verontwaardigde reacties zorgde.

Goud voor estafetteploeg WK atletiek

Samen met Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Cathelijn Peeters zorgden de estafetteploeg voor een unicum in de Nederlandse atletiekgeschiedenis. In hetzelfde toernooi behaalde Bol ook goud op de 400 meter horden. Sifan Hassan pakten zilver en brons en ook zevenkampster Anouk Vetter behaalde brons.

En hoewel Nederland juicht voor de atletiekprestatie, blijken ook de buitenlanders onder de indruk van Bol. Zo had de BBC-commentator niet verwacht dat Bol voor het goud zou gaan, maar werd hij, net als vele anderen, bijzonder verrast. „She’s done it. Femke Bol is amazing.” Maar ook de geschreven BBC en het Britse The Guardian, Amerikaanse NBC, Ierse Two en Belgische media, konden niet om Bol heen. Niemand voorzag tijdens de race dat de Hollandse als eerste over de finish zou komen.

Buitenlandse media loven Femke Bol

Hongaarse media, het land waar het WK georganiseerd werd, schrijven dat de prestatie van Bol een kroon is op het toernooi. „Nederlandse magie was het hoogtepunt van het WK in Boedapest. Er gebeurde een wonder, want als Bol de baan in komt voor Nederland lijkt ineens alles mogelijk. De laatste twintig meter waren van een supermens.”

Eerder in het toernooi mondde de mixed relay-race nog uit in een heus drama. Toen Bol vlak voor de finish onderuit ging en ook Sifan Hassan viel. Gisteren maakte Bol haar val dubbel en dwars goed, door als een raket over de eindstreep te schieten en haar concurrenten Nicole Yeargin en Stacey-Ann Williams achter zich te laten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als allerlaatste nog de BBC.

Eerst “she’s running for silver” en eindigen met “Femke Bol is amaaaaazing!!!”. 😍🥰😍🥰 pic.twitter.com/UX4goVk9Pz — Aronofsky1978 (@aronofsky1978) August 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De chauvinist in mij is opeens wakker geworden (het was dan ook een waanzinnig goede prestatie van de Nederlandse atletes).

NBC uit de VS: “Here comes Bol!!!” (Aspect ratio van de bron is trouwens slecht hier) pic.twitter.com/6gs5RxTqme — Aronofsky1978 (@aronofsky1978) August 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

From the depths of hell 🔥 Femke Bol brings home the gold for the Netherlands in the women's 4x400m final with an incredible comeback 😳 3:20.72 world lead FTW #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/A9gftqm2sF — World Athletics (@WorldAthletics) August 27, 2023

Reacties