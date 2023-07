Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers gaan wederom los op nieuwste aflevering B&B Vol Liefde: ‘Krijg hier ontzettende jeuk van’

Als je vermaakt wil worden, je wil verbazen, ergeren of verwonderen is B&B Vol Liefde hét programma voor jou. Vooral in dit seizoen komen volgens kijkers de meest gekke momenten voorbij, en dan met name bij een kandidaat die al is omgedoopt tot ‘tantra-Walter’. Ook over de aflevering van gisteravond hebben liefhebbers weer veel te zeggen. Op social media gaat het los.

In de tweede aflevering van het nieuwste seizoen ging B&B-houder Walter al meteen uit de kleren met zijn twee dames. Ze gingen namelijk met z’n allen in de sauna. En dat was maar wat bevrijdend voor het vrijzinnige trio. „Wat ben ik toch een bofkont dat ik hem nu al naakt zie”, zei kandidate Claudia over het saunabezoek. „Ik heb hem wel even van top tot teen bekeken, hoor”, biechtte Anne op. Je ziet: het kan in dit programma dus snel gaan.

B&B Vol Liefde-kijkers gaan los op Walter en zijn dates

Na het saunabezoek en een tijdlang naakt op een matje in het gras liggen, zijn Walter, Claudia en Anne nog niet klaar. Ze betreden namelijk een tantra-tent. Op zijn terrein in Frankrijk staat ‘innerlijke rust en spiritualiteit’ centraal. Walter is namelijk ook therapeut en organiseert training en retraites. We zien de B&B-houder met zijn dates op de grond zitten, uiteraard in kleermakerszit en met de handen vast. Hij wil proberen meer bij de dames ‘los te schudden’, en dat is dan ook precies wat er gebeurt. Ze beginnen te trillen op hun voeten, waarbij ze „het ritme dat door hun lichaam wordt aangegeven” moeten aanhouden.

Anne, met de dreadlocks, geeft aan dat ze „wel even moest wennen” aan dat getril. „Als je begint denk je, waar ben ik mee bezig? Maar naar mate je het even doet, is het ook wel lekker. Op een gegeven moment ga je uit je hoofd en in je buik en dan moet er wat energie uit…” En dat blijkt, want Walter begint met geluid maken, een soort lage, ingehouden hoest. Ook Anne maakt geluid en bij Claudia komt er hard gehoest uit. Ze geeft aan dat dat is omdat het trillen effect heeft op haar longen en dat dat „in verbinding staat met vrijheid”.

„Ik heb mezelf toch weer een beetje aan de kant geschoven, dat gevoel. Ik heb mezelf niet helemaal laten zien.” Inmiddels lopen de tranen goed en wel over haar wangen. „Ik moet mezelf gewoon niet vergeten, en dat heb ik wel gedaan. Hoe meer ik ben gaan schudden, hoe meer ik voel ‘kom op, je gaat je eigen gewoon laten zien’.”



Wanneer je nieuwe batterijen in je satisfyer hebt gedaan#benbvolliefde pic.twitter.com/ujomMvRwEz — Starbuck (@starbuck68) July 12, 2023

‘Krijg hier jeuk van’

Na het tantrische schudden zijn de drie helemaal uitgeput, zowel fysiek als emotioneel, lijkt het. „Ik zag dat er emoties los kwamen”, zegt Walter achteraf. „Als ik dat zie, hou ik dat wel een beetje in de gaten, om te kijken of ze niet in een trauma stappen of terug schieten.” Hij maakt even een verbinding met Anne en ze zegt: „Je bent gewoon een mooi mens, jij.” Walter: „Dat ga je ontdekken.” Claudia zit ondertussen in haar eentje tegen een paal, haar eigen emoties te verwerken.

Hieronder wat reacties van kijkers:



Zijn er meer mensen die hier ontzettende jeuk van krijgen? #benbvolliefde pic.twitter.com/EsRIMur0kR — Ted (@jewisthetwel) July 12, 2023



Omdat ik merk dat er hier énorme animo is voor Tantra dansen, ben ik even voor jullie opzoek gegaan…😉 Mooie deal, geen geld…. Wees er snel bij, vol= vol…. #bbvolliefde #benbvolliefde pic.twitter.com/0CY2fyusJV — ‧͙⁺˚*・༓☾ RΛϾHELLE ☽༓・*˚⁺‧͙ (@korreltjezout84) July 12, 2023



Als je er samen lekker op dreef bent in bed en je shag rokende buurvrouw krijgt een hoestaanval… #benbvolliefde pic.twitter.com/XsCW17ims1 — 🍜 🚗💨 (Mireille) (@Macamaatje) July 12, 2023



Ik zeg het gewoon hoor… Flikker toch op joh.

Wat een flauwekul allemaal.#benbvolliefde pic.twitter.com/4bwIf7tSfh — Ɠɾɑѵíղ Rɑɑϝ  (@Gravin_Raaf_) July 12, 2023



Niet eerder heeft #benbvolliefde mij zó geïrriteerd… die zweverigheid, ik kan er echt helemaal niets mee hoe gek en lachwekkend de situaties ook zijn.

Vertel me dat ik hier niet alleen in sta 🙏🏻 — Sigrid Huisman (@ZiggySieg) July 12, 2023

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via RTL XL.