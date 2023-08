Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ultra-ongemakkelijk afscheid tussen B&B Vol Liefde-Walter en Alexandra: ‘Wind van voren’

De laatste week van B&B Vol Liefde is sinds gisteravond officieel ingegaan en waarschijnlijk moet menig kijker na deze week behoorlijk afkicken. Maar ook nu was er genoeg trammelant in de buitenlandse B&B’s. Onder meer door het ultra-ongemakkelijke afscheid van Alexandra bij Walter.

Voordat we naar de ongemakkelijke perikelen in RTL’s datingprogramma in Frankrijk gaan, blikken we eerst even terug op de andere B&B’s. In Zweden krijgen Bram en zijn vrouwen Anna en Carolien gezelschap van psychologe in opleiding en paaldanser Jasmine. En dat brengt Bram zijn hoofd op hol. Bij Debbie in Spanje waagt nieuwe kandidaat Harry een poging om het hart van de B&B-houdster te veroveren. Hoewel Debbie en Paul inmiddels een heus begrip zijn, voelt Paul ook concurrentie van architect Harry.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De laatste week is ingegaan! Wat moeten we daarna met ons leven? Er komt een hulplijn….😏😚

Iedereen present? Joehoe!🧐 #benbvolliefde — Robert (@Stokstaartje020) August 21, 2023

Publiekslieveling Olof verlaat B&B Vol Liefde

Marian neemt in Portugal in eerste instantie afscheid van de excentrieke Tom. Maar later komt daar ook een serieus gesprek tussen haar en publiekslieveling Olof. Want hoewel Marian alle handigheden en vriendelijkheden van Olof waardeert, voelt zij geen romantische klik. Nee, het lijkt erop dat concurrent Ed bij Marian het een en ander aanwakkert. En dan is voor Olof de boodschap duidelijk en besluit hij als goede vrienden uit elkaar te gaan. Op een keurige en alleraardigste Olof-manier.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kijk die lach mensen…

Kijk dan! Ik wil Olof in mijn leven.

Dat is de leukste buurman, vader, broer, vriend, schoonvader.

Wat een enorme lieverd.#benbvolliefde pic.twitter.com/nc7EotjlWr — Ɠɾɑѵíղ Ʀɑɑғ 𝕏 (@Gravin_Raaf_) August 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marian, zegt die arme Olof gewoon de waarheid. Deze man is te goed en fatsoenlijk voor deze wereld. Alle lof voor Olof #benbvolliefde pic.twitter.com/WTqsLUsAWD — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) August 21, 2023

Alexandra haalt uit naar Walter

Bij kandidaat ‘tantra’-Alexandra, die ‘tantra’-Walter zijn hart probeert te veroveren, gaat het er minder aardig aan toe. Zij maakte zich eerder niet populair bij het kijkerspubliek. Haar gesneer en gesnauw viel namelijk niet in de smaak. Walter confronteerde Alexandra met haar gedrag en ‘trucjes’ in een soort ‘evaluatiegesprek’ en daar was zij klaarblijkelijk niet van gediend. Gisteravond bleek namelijk dat Alexandra er genoeg van had. Want volgens haar begrijpt Walter niet helemaal wat tantra is. „Het gaat allemaal over status, het gaat over werk, het gaat over wat heb ik bereikt”, concludeerde zij over de B&B-houder. Eerder viel kandidaat Ingrid ook behoorlijk nog tegen Walter uit, zij had het destijds ook helemaal met hem gehad.

Alexandra neemt geen blad voor haar mond en gooit al haar frustratie richting Walter op tafel. „Succes met je B&B. Succes dat je een fijne vrouw gaat vinden die echt in jouw leven past en die doet wat jij wil.” „Nou zeg”, reageert Walter verbouwereerd. „Jij wil de leiding hebben”, gaat Alexandra nog even door.

Ook Corina krijgt gesnauw

Later neemt Alexandra ook afscheid van ‘concurrent’ Corina, waar zij de afgelopen dagen ook niet bepaald aardig tegen was. Corina vindt het dan ook niet erg dat ze weggaat. „Ik verdien meer dan dit”, concludeert Alexandra, waarna ze Corina succes wenst. „Je bent de enige die zo lang is gebleven.” En daarna volgt een hele ongemakkelijke en stuntelige knuffel.

Walter probeert nog een soort charmeoffensief, maar Alexandra is er helemaal klaar mee. Later oppert Corina om met Walter te gaan wandelen, zodat Alexandra haar laatste dingetjes kan doen. „Succes met je jurk in de bosjes”, snauwt Alexandra naar Corina. Waarna Alexandra nog even benadrukt dat Walter goed moet communiceren richting Corina. „We hadden het gisteren over communicatie en ik geef hem weer even terug.” Maar Walter laat zich niet van zijn stuk brengen. „Ik had meteen het gevoel die komt me verleiden en gaat haar trucjes doen met haar massagesessies”, concludeert hij over Alexandra.

Ongemakkelijk afscheid in B&B Vol Liefde

Als Corina aanbiedt om Alexandra te helpen met haar bagage, krijgt ze weer een snauw. „Nee, je hebt al zoveel gedaan deze week. Je was al zo moe, toch?” Maar Corina betrekt het allemaal niet op zichzelf, legt ze uit.

En dan is daar nog het laatste ongemakkelijke afscheid. „Ik wens jullie heel veel plezier. Dat de liefde er vanaf mag stromen, maar mijn gevoel zegt van niet”, aldus een geërgerde Alexandra. Waarna ze nog even benadrukt dat ze het Walter en Corina allemaal wel gunt. Als Alexandra het erf verlaat, besluiten Corina en Walter het huis wel nog even energetisch te reinigen met salierook om de slechte energie te verjagen en volgt er een groot kampvuur om ‘los te laten’. Corina lijkt helemaal in haar nopjes met de magische momenten die ze met Walter deelt. Maar het voorfilmpje voor de volgende aflevering voorspelt ook voor Corina niet veel goeds.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lage vrouw Alexandra

Uit frustratie nog ff die andere vrouw kwetsen, eigenlijk laat je nu pas je ware zelf zien.

Mens wat zet jij jezelf voor schut. #benbvolliefde — Martine Glazenburg (@MartineGlazenbu) August 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe je ook over Alexandra denkt of van haar vindt: Ze zegt wel wat wij als kijkers al weken zien: Walter zoekt een onderdanige vrouw, die alles prachtig vindt wat hij zegt. Chapeau zoals, na Ingrid, ook Alexandra door de tantra trucjes van Walter heen prikt. #benbvolliefde pic.twitter.com/Q1rGdGINvz — Marianne R.🌞🐾 (@montflor) August 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The roast of Walter… Je kunt van Alexandra zeggen wat je wilt maar ze omschrijft Walter perfect, chapeau💪👌✨#benbvolliefde pic.twitter.com/gbCm196Jwl — @Monica ๓เɭord (@MvanMonica) August 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alexandra geeft waltherapeut de wind van voren, zo recht zijn speelse tantrische gekrenkte ego- zonnevlecht in. #benbvolliefde — Tyn (@Tyvamas) August 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oeehhh ik mag der niet… maar Alexandra is on fireee 🔥🔥 Waltertje zoekt inderdaad een vrouw die doet wat hij wil en waar die de leider van is! #benbvolliefde — Britt 🦖 (@BrittBR97) August 21, 2023

