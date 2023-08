Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog altijd hebben Martijn en Tamara uit B&B Vol Liefde ruzie: dit is er aan de hand

Het B&B Vol Liefde-seizoen zit erop en in de reünie-aflevering wordt door deelnemers teruggekeken op hun deelname. Een van de opvallendste momenten uit het seizoen was wel het vertrek van Tamara uit Thailand. Na een ruzie met Martijn, zonder echt een duidelijke aanleiding, pakte ze haar biezen en ging ze weg bij hem. In de B&B Vol Liefde Reünie blijkt dat ze nog altijd boos is op de B&B-eigenaar.

Kijkers van B&B Vol Liefde bleven met vragen achter nadat Tamara uit de Thaise bed & breakfast vertrok. Dat gebeurde nadat ze samen naar de dierentuin waren geweest. In de autorit terug werd Tamara steeds stiller en daar vond Martijn wat van. Ongemakkelijk, zo zei hij in een eerdere aflevering tegen haar. Daar begon de bonje.

Zo ontstond de ruzie tussen Tamara en Martijn

Het liep uit op een welles-nietes-discussie tussen de twee. Waar Martijn zich ergerde aan een ongemakkelijke en stille autorit met Tamara, vond Tamara op haar beurt dat Martijn zich niet van zijn meest charmante kant liet zien. Dat had alles te maken met het feit dat hij vond dat ze ergens verderop in haar eentje moest gaan eten.

„Ik ben gewoon met mijn bedrijf bezig, ik zit hier met mensen”, zegt Martijn. Waarna Tamara reageerde: „Maar ik ben ook een mens.” Volgens Martijn had Tamara het niet naar haar zin. Hij zag haar niet „stralen”. „Nee, jij wel dan?”, reageerde Tamara geïrriteerd. Uiteindelijk escaleerde de boel, want Martijn bleef bij zijn eigen standpunt.

Wanneer Tamara zichzelf verdedigt, staat hij boos op en loopt hij weg. Eigenlijk besluit hij al snel daarna dat Tamara weg moet. Hij is boos en teleurgesteld, zegt de B&B-houder in de camera. Tamara kiest eieren voor haar geld en besluit de B&B te verlaten. Er volgt een dramatisch einde en zonder wat tegen elkaar te zeggen, beëindigt Tamara het liefdesavontuur.

B&B Vol Liefde-kandidaten blikken terug op escalatie

Toch blijft het onduidelijk waar deze plotselinge ruzie vandaan kwam. Wat er was voorgevallen? In de reünie-uitzending blikken de twee terug op de escalatie. Los van een paar appjes naar elkaar na de opnames hebben de twee geen contact meer met elkaar gehad. „Raar”, zeggen ze tegen elkaar, om weer samen naast elkaar te zitten.

Martijn geeft aan nog altijd niet te snappen waar de boosheid bij hem vandaan kwam. „De eerste dagen was het superleuk, dan gebeurt er iets onverklaarbaars. Dat heeft mij blijkbaar heel boos gemaakt. Natuurlijk baal je van zo’n afscheid. Dat is niet iets om trots op te zijn’’, zegt hij in de reünie-uitzending.

Tamara: ‘Als ik alles terugzie, komt het op één ding neer…’

Tamara krijgt dan het woord. Zij voelde zich niet begrepen door Martijn en is nog altijd boos. „Ik kom uit Heerlen. Ik kom niet uit Thailand. Als je een kerel bent, stuur je niet zomaar een vrouw de straat op. Ik ben niet bang, maar wat ik al zei, ik kan niet alles eten.”

Eerst dacht ze nog dat het dramatische vertrek aan haar lag. „Maar nu ik alles terug zie, komt het op één ding neer. Martijn zegt telkens dat hij een zaak heeft, maar ik moet ook mijn dingen thuis regelen. Mijn beesten, mijn kinderen. Hij had water bij de wijn moeten doen.’’ Ook kijkers stelden na de ruzie dat die vooral de schuld van Martijn was, die zich van zijn botte kant liet zien.

Of er toch nog kans is op een liefdesrelatie tussen de twee? Absoluut niet. Waar Martijn zegt te balen van het afscheid („ik ben er niet trots op”), gooit Tamara alle openingsdeuren dicht. Hoop op een beetje liefde, die is er volgens haar niet.

Overigens hebben andere kandidaten meer liefdesgeluk, zo blijkt uit de aflevering. Zo zijn Joy en Dani nog bij elkaar. De reünie-uitzending is gisteravond op Videoland gezet en vanavond op RTL4 te bekijken.