Nog meer felle kritiek op NOS en Pierre van Hooijdonk: ‘Een hele grote schande en NOS gaat er verkeerd mee om’

De Studio Voetbal-rel galmt al de hele week flink na. Zowel hoofdrolspeler Pierre van Hooijdonk als omroep NOS krijgen er deze dagen flink van langs van mensen uit medialand.

Van Hooijdonk ligt onder vuur omdat hij Maurice Steijn zondag in het NOS-programma Studio Voetbal beschuldigde van „betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers”. Dat zou volgens hem zijn gebeurd toen de huidige Ajax-trainer Steijn nog trainer was van NAC Breda.

Victor Vlam over NOS en Pierre van Hooijdonk

Mediakenner Victor Vlam maakte vandaag in AVROTROS-radioprogramma MISCHA! op NPO Radio 1 gehakt van Van Hooijdonk. „Je kunt niet allerlei zaken suggereren en dan volstrekt geen toelichting geven. Ik vind het echt een totale diskwalificatie van hemzelf op dit punt. Het lijkt ingegeven te zijn door rancune, omdat Maurice Steijn in het verleden de zoon van Pierre van Hooijdonk niet heeft opgesteld toen hij trainer was van NAC Breda. Het is iets wat al heel lang voortduurt. Pierre van Hooijdonk zit in Studio Voetbal wekelijks af te geven op Maurice Steijn. Ik vind het echt een hele grote schande.”

Ook is hij van mening dat „de NOS hier op een hele verkeerde manier mee omgaat”. Hij vraagt zich af of de omroep wel praatprogramma’s over voetbal zou moeten produceren. „Ik denk dat het makkelijker is als dit losgekoppeld wordt van de NOS, want ik denk dat dit heel negatief afstraalt op de omroep. De NOS hoort de omroep te zijn met het meeste gezag in Hilversum.”

Özcan Akyol: ‘Een nieuw dieptepunt’

Ook Özcan Akyol is uiterst kritisch in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Over Van Hooijdonk: „Zijn grootste probleem is dat hij persoonlijke vetes door zijn commentaar laat sluimeren, hij krijgt het niet voor elkaar om zijn wrok te filteren uit zijn woorden.” Maurice Steijn betichten van louche deals, vindt Akyol „een nieuw dieptepunt in een toch al discutabel oeuvre”.

Akyol zegt zich het meest te hebben verbaasd over de NOS. Hij wijst naar de ‘affaire Tom Egbers’, wat ertoe leidde dat de NOS schoon schip wilde maken. „En nu hebben ze direct te maken met een medewerker die zich bedient van smaad en laster, een onwettige manier om iemand in een kwaad daglicht te plaatsen. Tom Egbers werd voor minder weggestuurd.”

‘Talkshows worden te belangrijk gemaakt’

Overigens vindt niet iedereen dat de NOS stante pede actie moet ondernemen. Presentator Tijs van den Brink is van mening dat talkshows tegenwoordig „te belangrijk” worden gemaakt. Dat zegt de presentator in het Mediaforum op NPO Radio 1. Daarmee doelt Van den Brink onder meer op de Studio Voetbal-rel. „Zolang ik zelf een talkshow maak, ben ik al verrast over hoe interessant andere journalisten dat vinden. Vlak voor de zomer hadden we gedoe bij Op1, stonden er vier pagina’s in de Volkskrant. Vier pagina’s. Dat je echt denkt: is het allemaal zo belangrijk wat wij doen? Vind ik zelf niet namelijk.”

Over de ‘kwestie-Van Hooijdonk’ zei Van den Brink: „Het is echt dagenlang in het nieuws. Een kort geding, de NOS weet niet hoe te reageren… Doe even allemaal normaal jongens.”

