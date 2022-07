Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Ware Jacob nu op Videoland: gescheiden slapen door de zieke hond

Ken je Jacob de Vries uit B&B Vol Liefde nog? Op Videoland kun je hem vanaf vandaag volgen in De Ware Jacob. Om eh… de ware Jacob te leren kennen.

Jacob de Vries is 60 en woont al 35 jaar in de Portugese Algarve, waar momenteel hevige bosbranden woeden. Hij werd vorig jaar de absolute blikvanger in B&B Vol Liefde, het RTL-programma waarin Nederlandse B&B-eigenaren in het buitenland de ware liefde zoeken. Momenteel loopt op RTL 4 ook weer een veel bekeken seizoen. Jacob is een markante en eigenzinnige kerel en naar eigen zeggen ‘een totaal hopeloze romanticus’. Dat zijn zoektocht naar de ware liefde niet van een leien dakje ging, maakte hem tot een van de meest besproken deelnemers aan het programma. Zelfs ná de uitzendingen haalde hij nog het nieuws, ook bij Metro. Jacob haalde nog even uit naar de dames die zijn villa Casa do Monte hadden bezocht. „Het is eigenlijk net een klein kind dat continu om aandacht vraagt”, typeerde iemand hem zelf.

De Ware Jacob zien we op Videoland

Hé, dacht RTL. Die Jacob kunnen we mooi volgen voor een reality-soap voor onze streamingdienst Videoland. Vanaf vandaag kun je zijn Portugese avonturen zien, met elke week een nieuwe aflevering. Metro ging er alvast even goed voor zitten, voor Blik op de Buis. In deze rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe of opvallende programma’s van de reguliere tv-omroepen en streamingdiensten.

Jacob hield aan B&B Vol Liefde uiteindelijk toch vijftiger Carla uit Limburg over, die in de serie een half jaar bij hem woont. Nou ja ‘bij’… In De Ware Jacob geven de twee ruiterlijk toe dat ‘hun fundering al langere tijd aan het rammelen is’. De man des huizes: „Ik ben moeilijk, maar ik heb geen slecht bot in mijn lijf.” De twee vinden hun relatie niet ideaal, ze hebben hun ups and downs. Komt nog eens bij dat de geliefde hond van Carla nogal ziek is. Daarom slaapt het stel uit De Ware Jacob apart, zij bij de hond. „Wij latten en zoeken elkaar soms ‘s nachts even op.”

Op weg naar een grote summerparty

Naast Jacobs turbulente liefdesleven, zien we een stuk of elf katten en een vijver vol koikarpers en steuren. En de leuke en opvallende Roemeense Mariana, die voor de gasten van de villa in de potten en pannen roert. Diezelfde villa stond door corona twee jaar grotendeels leeg, dus we zien in De Ware Jacob hoe de draad na twee moeizame jaren weer langzaam (of bij Jacob eigenlijk altijd in de zesde versnelling) wordt opgepakt. De zestiger gaat op zoek naar potentiële kasten van huizen om een nieuw miljoenenproject te kunnen starten. En we volgen de voorbereidingen op een summerparty jaren ’80-stijl om een coronavrije zomer feestelijk te kunnen openen. Of er daarbij nog een vrouw aan zijn zijde staat… we wachten af.

Goede kerel voor De Ware Jacob

Jacob de Vries leerden en leren we kennen als een leuke vent met een guitige kop. Een man met het hart op de tong (‘ik houd niet van triootjes’) de de woorden ‘ik hou van jou’ echter niet makkelijk hardop uitspreekt. Een man tegelijkertijd, zegt Carla, die twee minuten nadat hij iets heeft gezegd al weer vergeten is wat zijn woorden waren. Zijn ongeduldige rijgedrag in de auto en op de motor doet denken aan Erica uit Chateau Meiland.

Dat alles maakt Jacob een zeer geschikte kandidaat voor een reality-soap en dus voor De Ware Jacob. En voor RTL een waardig opvolger van zanger en ex-zaalvoetballer John de Bever. Moet je de ware Jacob leren kennen? Welnee, niks moet. Je leven gaat gewoon verder als je niet weet wie Jacob de Vries is. Maar ontspannen tv-vermaak is dit wel.

De Ware Jacob is exclusief op Videoland te zien.

Aantal blikken uit 5: 3.