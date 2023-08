Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ouders opgelet! Deze activiteiten blijken ‘voer’ voor kinderbrein: ‘Maakt ze slimmer’

Over het wel en wee van opvoeding lopen de meningen gigantisch uiteen. Maar volgens nieuw onderzoek hebben sommige activiteiten een zeer gunstige werking op het kinderbrein. En wellicht is het toch handig als ouders deze stimulans voor de jonge hersenen kennen.

Het ouderschap is echt niet altijd even makkelijk, wat ook wel blijkt uit Metro’s opvoedrubriek. Soms is het dan best prettig als je dan wat opvoedtrucjes meekrijgt. Finse onderzoekers namen de breinen van kinderen tussen de 6 en 9 jaar oud onder de loep. En zij concludeerden dat sommige activiteiten een zeer gunstig effect hadden op hun hersenen, schrijft het Amerikaanse CNBC.

Gunstig effect activiteiten op kinderbrein

Wat deze activiteiten waren? Sportactiviteiten en lezen blijken ‘voer’ voor het kinderbrein. Daarnaast was ook een gezond voedingspatroon goed voor de hersenen, wat in dit onderzoek een traditioneel Scandinavisch dieet was met magere zuivelproducten en minder rood vlees of worst. „Verbeterde voedingskwaliteit, meer sportactiviteit en lezen gingen gepaard met verbeterde cognitie”, schreven de neurowetenschappers. Eerder schreef Metro over wat je allemaal kunt eten en drinken om jouw brein fit te houden.

Fysieke activiteit zorgt namelijk voor een verbeterde hersenfunctie, inclusief geheugen en leervermogen. Daarnaast blijkt dat kinderen die sporten een beter zelfbeeld hebben en minder worstelen met angsten en depressie. En met name teamsporten dragen bij aan de mentale gesteldheid. Dit omdat fysieke activiteit daarbij samengaat met sociale ontwikkeling.

Ouders opletten bij computerspelletjes

Naast sporten, werd er ook gekeken naar het lezen van boeken en schermtijd. Kinderen die voor hun plezier een boek lezen, ervaren een betere geestelijke gezondheid, meer creativiteit en redeneervaardigheden, bleek uit eerder onderzoek. De leesgrage kinderen scoren hoger bij cognitieve testen, dan bijvoorbeeld kinderen die meer tijd besteden op computers, telefoons of televisie.

Ook keken de onderzoekers naar het effect van computerspelletjes. Hoewel kinderen door videogames hun geheugen en ruimtelijk inzicht trainen, raden de onderzoekers aan dat ouders toezicht houden op hun kinderen als zij gamen. Dit omdat toxisch gedrag, agressie en intimidatie vaak voorkomen in computerspelletjes. En ouders de schermtijd niet altijd in de gaten houden.

Kinderen stimuleren

Wil je als ouder graag dat je kind vaker een boek kiest, in plaats van een computerscherm? Dat kun je volgens experts best stimuleren. Volgens klinisch neurowetenschapper Caroline Leaf heeft het weinig zin om bepaald gedrag op te leggen. „Ga een boek lezen, omdat ik het zeg”, is volgens Leaf dan ook niet de meest geschikte aanpak. Zij raadt aan om je kinderen bijvoorbeeld rustig en geduldig uit te leggen dat teamsport of het lezen van een boek hun hersenen ‘sterker’ maakt.

Reacties