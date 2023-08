Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Ongemakkelijkheid tijdens date van Petri en Thomas, volgens kijkers

Nadat eerder leek dat B&B Vol Liefde-kandidaat Thomas tot nu toe het meest bij B&B-eigenaar Petri zou passen, is daar in de afgelopen afleveringen snel verandering in gekomen. Volgens kijkers was het gisteren meer B&B Vol Ongemakkelijkheid tijdens een date tussen de twee.

Ook als het potentiële stel ‘s avonds naast elkaar op de bank zit, komt Thomas volgens Petri te dichtbij. Kijkers van het RTL-programma vallen over de dingen die ze tegen hem zegt.

Eerder zagen we Petri nog in tranen omdat ze het zo jammer vindt dat de mannen niet goed bij haar lijken te passen. „Ik gun mezelf een leuke vent“, zei ze toen.

Ongemakkelijke date in B&B Vol Liefde

Tijdens een lunch zitten de twee in een restaurant en vraagt Petri Thomas ‘hoe hij zijn rol in haar Chambres d’Hôtes ziet’. Dit is waar Petri met bijvoorbeeld een eerdere kandidaat Hans over botste. Hij wilde graag óók deel zijn van de B&B, mocht het zover komen, maar Petri is niet geïnteresseerd om met iemand „de zaak” te runnen, zoals ze het zelf zegt.

Kijkers vinden dan ook dat Petri’s vraag richting Thomas bijna een strikvraag is. Hij antwoordt namelijk dat hij zijn rol „als een aanvulling” ziet op wat Petri nu al doet. „En wat als ik nou zeg dat ik dat niet wil?”, pareert ze zijn antwoord. Ze vindt namelijk dat als een man bij haar komt wonen, hij eigen werk moet hebben.

Ook is ze wel benieuwd of Thomas haar aantrekkelijk vindt. Als hij dan toegeeft dat die gevoelens er wel zijn, gaat zij daar niet in mee. „Jouw uiterlijk vind ik op het eerste oog niet aantrekkelijk”, laat ze weten. Even later maakt ze de opmerking dat ze 60 is en ‘niet meer zo kieskeurig’ mag zijn.



Thomas krijgt niet eens de kans om 'zijn eigen graf te graven.'🪦

Daar is Petri al mee bezig voordat ze een strikvraag stelt. Wat mankeert die vrouw?#benbvolliefde pic.twitter.com/lCwxkLmDVZ — Boef (@Boef77134721) August 16, 2023



Mensen, Ik ben net getuige geweest van de meest ongemakkelijke tv minuten die ik in lange tijd gezien heb En dat zegt wat.. Uren First dates achter de kiezen..lang leve de liefde.. Maar dit was toch wel heel erg Tjonge..jonge Genoten dus😂 Tot morgen bij #benbvolliefde pic.twitter.com/pMAHdkKUea — Starbuck (@starbuck68) August 16, 2023



Voor deze vrouw is er een plek in een Tibetaans klooster gereserveerd voor zeven jaar bezinning met duiveluitdrijving. #benbvolliefde pic.twitter.com/obHPx4h3Gf — Stéphanie Hoogenberk (@SHoogenberk) August 16, 2023

Thomas komt in Petri’s comfortzone

Toch waardeert ze Thomas wel, want hij is handig in het opknappen van allerlei klusjes. Dat hij echter te veel toenadering zoekt, schrikt haar af. Zo vroeg hij tijdens het koken of het oké was als hij haar een kus gaf. En als ze ‘s avonds samen tv zitten te kijken, komt hij te veel in haar zone. De kus mocht, vertelt Petri, „op m’n wang”. „Dat hij heel dichtbij me zat voelde niet goed, dat vond ik niet prettig. In eerste instantie dacht ik ‘zeg ik daar nou iets van of ga ik ergens anders zitten?’ Maar ik heb gewoon gezegd dat ik het niet fijn vond dat ie zo dichtbij me zat.”

Thomas vertelt dat het duo oude afleveringen van B&B Vol Liefde zat te kijken, „toen zij op een gegeven moment vroeg of ik een stukje op kon schuiven”. In zijn hoofd zat hij echter helemaal niet zo dicht op Petri. „Het zorgt bij mij voor een twijfel: zitten we wel op de goede weg? We zijn hier nu al een week en er gebeurt nog steeds niks.” Petri: „Het feit dat hij dat deed, zonder er misschien bij na te denken, zorgt er wel voor dat ik over mezelf ga nadenken. Geef ik hem misschien bepaalde signalen?”



"Je zat te dichtbij, ik wil niet dat je me helpt met werk en ik vind je fysiek niet aantrekkelijk. Maar ik ben 60 en kan niet te kieskeurig meer zijn." Gelukkig vindt Thomas eerlijk gaaf. Zo gaaf dat 'ie kijkt alsof hij shellshocked uit een oorlogsgebied komt.#benbvolliefde pic.twitter.com/Rm2P4nwgZB — Jef Willemsen (@Norvo82) August 16, 2023

Petri vertelt dat ze bij vrienden, familie en haar kinderen best lichamelijk ingesteld kan zijn, door een arm om iemand heen te slaan of tegen elkaar aan op de bank te liggen. „Bij een man kan ik zeker lichamelijk ingesteld zijn, maar niet bij iemand die ik nog maar kort ken en waarbij ik niet meteen vlinders voel.”

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.