B&B Vol Liefde-Walter blijkt teleurgesteld: ‘Mooiste beelden niet uitgezonden’

B&B Vol Liefde is een traktatie aan beeldmateriaal voor de kijkers. De drama, muziek en soms kundige montage zorgen er namelijk voor dat menig kijker aan de buis gekluisterd zit. Maar kandidaat Walter blijkt teleurgesteld over de montage, want één van de mooiste momenten uit het programma werd er volgens hem uitgeknipt.

‘Tantra’-Walter is toch wel een van de meest excentrieke kandidaten van B&B Vol Liefde. Wist je trouwens dat Walter voorheen een keurige kantoorman was? Zo zag hij er toen uit. Kijkers van het programma worden steeds weer verrast door de praktijken in de Franse B&B. Vanwege de dansfestijnen, tikkertje, zware verkoudheid of lange, lange knuffels.

Maar gisteren sprak Walter zich op social media uit over de montage van het programma. Hij vertelde in een video op zijn Instagram dat de programmamakers hele mooie beelden uit B&B Vol Liefde hebben geknipt. En daar wilde hij toch even zijn hart over luchten.

Walter legt in de video uit dat hij een mooi gesprek met kandidaat Corina had en erachter kwam dat hij zijn beste vriend mist sinds hij in Frankrijk woont. Corina bekende eerder overigens dat zij een heks is. Walter z’n beste vriend komt binnenkort gelukkig voor het eerst naar Frankrijk toe. Maar het gesprek was volgens Walter een heel kwetsbaar moment. „Waarin ik echt moest huilen, diep vanuit mijn binnenste, met mijn hart.” Walter had graag gezien dat dat fragment uitgezonden werd. „Omdat vooral mannen dan kunnen zien dat het oké is om tranen of verdriet te hebben. Vooral met mannen is dat een dingetje.” De B&B-houder vertelt dat hij de beelden niet van RTL krijgt.

Walter vindt het, naar eigen zeggen, allemaal erg jammer. „Maar goed, het zij zo.” Hij spreekt in zijn video nog even de mannen toe. „Mannen het is helemaal oké, emoties mogen er zijn. En tranen maken je alleen maar mooier.”