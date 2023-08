Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tranen na bekentenis in B&B Vol Liefde: ‘Moeilijk om te zeggen, maar ik ben een heks’

B&B Vol Liefde-kandidaat Corina deed gisteren een boekje over zichzelf open in het datingprogramma. De date van de veelbesproken Walter vertelde dat ze zich identificeert als heks. In tranen legde ze uit hoe moeilijk ze het vindt om dat te zeggen.

„Al die vrouwen die in de loop van de eeuwen onterecht zijn mishandeld, op de brandstapel zijn beland of zijn gemarteld, omdat ze zelfstandig durfden te zijn. Ik denk dat ik het aan hen verplicht ben om dit te zeggen”, zei ze.

Heks Corina legt uit waar interesse vandaan komt

Voordat ze haar emotionele bekentenis deed, was Walter een boek opgevallen dat ze had meegenomen naar zijn b&b in Frankrijk. Toen hij en Corina aan tafel zaten, vroeg hij ernaar. „Ik zag jouw boek liggen…”, begon hij. „En jij was benieuwd waarom ik dat aan het lezen ben?”, vulde Corina in.

„Ja, heksen, daar gaat het boek over. Dat boek triggerde bij mij heel veel”, legt ze uit. „Wij zijn een land van zoveel culturen en geloofsovertuigingen. Maar onze eigen oude religie, de basis van wat de boeren hadden, het leven met de seizoenen, vanuit daaruit leef je dat nog steeds. En met wat ik las in dat boek, herkende ik veel terug. ”

‘Heks niet met een lange kromme neus en een bezemsteel’

Ze heeft daarom in het verleden een opleiding gevolgd om heks te worden, vertelt ze, terwijl kijkers van B&B Vol Liefde onder het gesprek Harry Potter-muziek horen. „Ik had echt zoiets, dat is tof. Ik ga het volgen. Het is heel interessant om meer te weten over onze cultuur en onze achtergrond. Sinds 11 jaar ben ik ingewijd. Of gedoopt.”

Walter vond dat alleen maar mooi. „Want dat betekent dat ze in verbinding staat met de natuur. Ik zie een heks niet zoals een heks uit een sprookje: iemand die tovert, met een lange kromme neus en een bezemsteel.”

Verder was hij – uiteraard – bezig met haar gevoel. „Ik denk te zien dat zij zichzelf niet kan zijn, omdat er een oordeel op rust. Ik denk een beetje haar pijn te voelen daarin. Omdat zij niet vrijuit kan zijn. Maar dat gun ik haar wel.”

Tranen na bekentenis in B&B Vol Liefde: ‘Moeilijk om te zeggen’

Alhoewel Walter dus positief tegenover heksen staat, had Corina toch de nodige moeite om het uit te spreken. Niet alleen naar hem toe, maar ook naar de buitenwereld. „Ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen: ‘Ik ben een heks’. Maar ik ben het wel.”

„Ik heb daar zoveel moeite mee, omdat ik weet dat er heel veel lading op ligt bij heel veel mensen”, legde ze uit. „Er is een heel negatief beeld van”, zei Corina in tranen. Maar ze vond dat ze het verplicht was naar alle heksen uit het verleden.

Kijk de aflevering van gisteren hier terug.