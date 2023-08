Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers ergeren zich aan onverstaanbare gast in Zomergasten: ‘Toevallig familie van Olof?’

Met een drie uur durend interview is het wel zo fijn als de gast ook te verstaan is. Volgens kijkers van Zomergasten was dat gisteravond bij de Vlaamse cartoonist Kamagurka niet het geval. Online deelden ze tips uit hoe het gesprek wél te volgen is.

Na gasten als Khadidja Arib en Bibi Dumon Tak, was het gisteren de beurt aan de Vlaming Luc Zeebroek, bekend als cartoonist en kunstenaar Kamagurka. Bij het grote publiek niet per se een bekend gezicht, maar zijn cartoons stonden in grote bladen, zoals NRC Handelsblad, De Morgen en Charlie Hebdo.

Zomergasten slecht te verstaan

In gesprek over zijn jeugd en hoe hij al als 14-jarige geld verdiende met het werk als tekenaar en over de wat goede kunstenaars zijn, moesten kijkers letterlijk aan de buis gekluisterd zitten. Het verschil in volume en articulatie tussen presentator Theo Maassen en zijn was wel erg groot, volgens de reacties.

Social media ging het los op de onverstaanbaarheid van de uitzending. Volgens hen praatte de Vlaming te zacht of te onduidelijk voor de gemiddelde Nederlander. ,,We hebben de TV al harder gezet! Ligt het aan mij dat wij die man slecht verstaan of spreekt hij binnensmonds?” vroeg een kijker zich af op X. Een van de kijkers deed Zeebroek aan deelnemer Olof uit B&B Vol Liefde denken, die ook als de koning van gemompel wordt beschouwd.

,,Ik versta er geen bal van” en ”Lang leve ondertiteling”, mopperen anderen. Ook wordt de link gelegd met ASMR:



Even afremmen voor vandaag. #zomergasten met cartoonist en allround kunsternaar Kamagurka opgezet. Hoog #ASMR gehalte. pic.twitter.com/Fb7ky4GKXQ — Dean Relax (@indeanrelax) August 20, 2023



Toch bleven kijkers volhouden en gaven ze elkaar tips hoe het programma ondertitelt kan worden. De oplossing blijkt simpel en ouderwets. Even teletekst aanzetten:



De reacties op de inhoud waren overwegend positief. ‘Sprankelen, van begin tot einde’ en ‘Geweldige uitzending’ werd er op X gezegd. Maar in kijkcijfers was dat niet terug te zien. Naar deze aflevering keken slechts 359.000 mensen, het minste aantal van het hele seizoen.