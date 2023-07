Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo zag Walter uit B&B Vol Liefde eruit toen hij nog op kantoor werkte

We kennen Walter als de spirituele (spriruwele) B&B Vol Liefde-eigenaar. Hij zoekt een vrouw waarmee hij zijn leven kan delen, op zijn Franse B&B. Dat Walter niet altijd al zo zweverig was, blijkt uit het feit dat hij eerst heel wat jaren in het bedrijfsleven zat. Allemaal leuk en aardig, maar we hebben nu beeld gezien van die tijd en je gelooft het bijna niet.

Dit is hoe hij eruitzag.

Na 35 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, heeft Walter zijn goedlopende familiebedrijf verkocht. Hij was toe aan verandering en meer verdieping in zijn leven. Afgelopen jaar kocht hij zijn Franse paradijs in de prachtige natuur van de Correze, daar heeft hij een plek gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en tot zichzelf kunnen komen. In de meest recente aflevering kreeg hij nog op z’n kop van Ingrid, die van zich af beet.

Zijn interesse in onder andere energieën, familie-opstellingen en tantra is twintig jaar geleden ontstaan. Toen kreeg hij inzichten die hem anders naar het leven hebben laten kijken. Walter biedt ruimte voor healings en workshops, maar je kunt bij hem ook terecht voor een energetische massage of een creatieve cursus. Walter hoopt tijdens zijn B&B-avontuur een open-minded vrouw te ontmoeten die geïnteresseerd is in spiritualiteit en die net als hij met beide benen op de grond staat, maar het ook leuk vindt om te spelen.

Even graven in het verleden

Nou heeft Walter dus heel wat jaren in een corporate wereld geleefd en daar hoort natuurlijk ook een passend uiterlijk bij. Het account van de podcast Reality Check plaatste een tijdje geleden al een foto van deze versie van Walter, maar Lovereality rakelde ‘m weer op en veel mensen weten niet wat ze zien. Vandaar dat wij hem ook weer met jou delen.

Corporate Walter

Ben je er klaar voor…? Weet je het zeker?



Tadaaaa! Had je dit verwacht? Wij in elk geval niet.