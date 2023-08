Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stortvloed aan reacties op nieuwe partij Pieter Omtzigt: ‘Dit had Nederland hard nodig’

Er werd al weken over gespeculeerd, maar de kogel is door de kerk. Pieter Omtzigt gaat met een eigen politieke partij meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen dit najaar. Dat mensen razend benieuwd waren blijkt wel op social media. Zijn nieuwe politieke partij Nieuw Sociaal Contract roept een stortvloed aan reacties op.

Na zijn vakantie zou hij met duidelijkheid komen over een eventuele deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen, zei Pieter Omtzigt onlangs nog op X. De voorspellingen en analyses over zijn deelname en hoe die eruit zou zien, vlogen je sindsdien om de oren. Gisteren kwam dan het verlossende woord en maakte Omtzigt in dagblad Tubantia bekend de stap te wagen met zijn nieuwe partij.

De voormalig CDA-er, die sinds twee jaar een eenmansfractie vormt, heeft al een partijprogramma waarin hij zegt in te willen zetten op een nieuwe manier van politiek bedrijven, bestaanszekerheid, zorg en woningen.

Verwachtingen hoog gespannen van Pieter Omtzigt

Zijn plannen worden met gejuich onthaald op social media en de verwachtingen zijn hoog gespannen. „Dit had Nederland hard nodig”, zegt iemand op X. „Goddank, trekt het politieke landschap weer wat rechter en geeft het straks een opening naar een serieus te nemen regering (hoop ik)”, zegt een ander.



Nee, Omtzigt is geen heilige of een verlosser, maar wel enorm blij dat er een alternatief is voor de middenpartijen die de afgelopen jaren ongekende steken laten vallen. https://t.co/dKg9At8wGf — Ruben Nap (@ruben_nap) August 20, 2023

Maar er is ook veel verbazing over het ontbreken van een kandidatenlijst. Pieter Omtzigt heeft de afgelopen weken de onofficiële titel ‘stemmenkanon’ gekregen. De eenmansfractie, die hij oprichtte na het vertrek bij het CDA in 2021, staat al weken op zo’n 46 zetels in de peilingen. Hoe wil hij in zo’n korte tijd geschikte kandidaten aan zich binden, vragen mensen zich af.

„Eerst een programma en dan pas mensen zoeken, is niet echt #democratisch te noemen. Ideeën van één mens overnemen leidt tot gedoe”, stelt iemand op X. Ook vreest men dat de partij die in korte tijd zo ongekend populair lijkt te zijn, de verwachtingen niet waar kan maken.



Zou @PieterOmtzigt in de #media ook beticht worden van ijdeltuiterij etc zoals @TimmermansEU? Eerst een programma en dan pas mensen zoeken, is niet echt #democratisch te noemen. Ideeën van 1 mens overnemen leidt tot #gedoe — Irene Romers (@irene_romers) August 21, 2023



Alle respect en waardering voor @PieterOmtzigt alleen ben ik bang dat deze beslissing op dit moment de kwaliteit van ons parlement verder zal uithollen. Schier onmogelijk om in zo’n korte tijd een kieslijst samen te stellen zonder opgeblazen ego’s en opportunisten. — Broos Schnetz (@BroosSchnetz) August 21, 2023



Ik heb eerlijk gezegd wel twijfels. Is er niet een groot risico dat er (samen met @BoerBurgerB) straks 2 grote partijen in de kamer komen met kamerleden die nauwelijks tot geen ervaring hebben. Gaat dat niet voor problemen zorgen? — Jaap (@Fijnvandraat) August 21, 2023

Zelf liet Omtzigt al weten aan dagblad Tubantia dat de partij niet met dat aantal kandidaten mee gaat doen aan de verkiezingen. „Het is niet verantwoord”, zei hij direct. „Ik ben de afgelopen twee jaar in mijn eentje Kamerlid geweest, met anderhalf persoon ondersteuning. Dan streef ik zelf ook naar een verantwoorde groei. Deze aantallen horen niet bij verantwoorde groei, want we willen dat goede bestuur in de praktijk waar maken.”