Gordon is weer eens op tv! Met handige alledaagse vondsten in ‘Wat een Uitvinding!’

Jawel! Gordon gaat vanaf morgen iets doen wat alweer lang geleden lijkt: een tv-programma presenteren. Na alle (niet-)huwelijksperikelen die de revue de afgelopen tijd passeerden, zijn we daar eigenlijk wel aan toe. Gordon trakteert ons nu op al dan niet handige vondsten in het nieuwe SBS6-programma Wat een Uitvinding!

Is dat wat? Alle reden voor Metro natuurlijk om Wat een Uitvinding! alvast te bekijken voor Blik op de Buis. In deze rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe of opvallende programma’s van reguliere omroepen en streamingdiensten. Zoals eerder vandaag ook de Videoland-film Mocro Maffia: Tatta.

Gordon met uitvindingen op tv

Ach, die Gordon. Die arme Gordon zou je bijna zeggen. Kondigt hij via Instagram zijn zoveelste voorgenomen huwelijk aan (met Gavin Rozario), gaat het toch weer mis. Pagina’s werden er over volgeschreven en op datzelfde ‘Insta’ liet Gordon afgelopen week weten hoe het nou werkelijk zit. Of niet, daar wil ik vanaf zijn. René van der Gijp zag het in talkshow Vandaag Inside allemaal hoofdschuddend aan: „Dit gaat nergens over.” Hoe dan ook: het in stand houden van een relatie heeft Gordon nog altijd niet uitgevonden.

Dit is natuurlijk een briljánt bruggetje – de hele Koningsdag over gedaan – naar Wat een Uitvinding! Gepassioneerde uitvinders melden zich in het nieuwe programma van Gordon met een in hun ogen oplossing voor een alledaags probleem. Haat jij die plakkende en slecht afscheurende vershoudfolie-rollen bijvoorbeeld? Of word je krankjorum van fruitvliegjes in je afvalbak? En – jeuk! – druipt je verfkwast overmatig en sta je daardoor halverwege je klus op springen? Scheld je op je wiebelende keukentrapje terwijl die de vorige 55 keer ook al wiebelde? Ga dan maar naar dit nieuwe programma van Gordon kijken.



Winnaar straks in de winkel te vinden

Wat een Uitvinding!, een SBS6-opvolger van Het Beste Idee van Nederland, heeft zeven uitvindingen in categorieën als keuken of klussen per uitzending. Eentje gaat door naar ‘de grote finale’. Een vakjury en honderd mensen in het publiek beoordelen of de uitvinding daadwerkelijk doet wat het zou moeten doen (en geven cijfers). Is het écht iets dat we nog niet kennen? Is het duurzaam geproduceerd? En waarom moeten we dit massaal aanschaffen als het in de winkel ligt? Dat laatste slaat op winkelketen Action. De winnaar van Wat een uitvinding! is namelijk te zijner tijd in alle Action-filialen in Europa te vinden.

🧐 Jury en categorieën Wat een Uitvinding! heeft twee vaste juryleden. Dat zijn ontwerper en kunstenaar Eibert Draisma en hoofd inkoop Jasper Schilder van Action. Per categorie schuift er een derde persoon aan: Bertie Steur (buiten & bewegen), tv-kok Perry de Man (keuken), expert veiligheid en opsporing Marcel van de Ven (veiligheid), schoonmaakvlogger Charo Charmaine (verzorging), De Grote Huisverbouwing-gezicht Albert Stokkers (klussen) en Florian Nelemans (handigheid).

Gordon houdt zich redelijk in

Metro zag de aflevering over uitvindingen voor in de keuken. Gordon bezoekt daarbij sommige uitvinders thuis of in hun werkplaats. Zij gierende lach is er natuurlijk regelmatig, maar het mag weleens gezegd: Gordon houdt zich in dit programma redelijk in. Al moet de aan zijn handen gehandicapte senior Harrie met zijn vlapakhouder er wel even aan geloven natuurlijk, als de beste man begint over rechtopstaande dingen die druppelen.

We krijgen bij het onderdeel keuken onder meer een keukenfoliesnijder, die vlapakhouder en een vernuftige klep om fruitvliegjes te voorkomen te zien. Niet alles verklappen we, maar de verwarmde kaasschaaf behandelen we in deze Blik op de Buis wel even. John en Rick vonden dit handige ding uit in een, hoe kan het ook anders, studentenhuis waar vooral tosti’s werden verorberd. Uit ergernis over de blokken kaas die door het schaven werden uitgehold of een andere vorm kregen, warmden zij hun kaasschaaf voor het schaven op tussen het tosti-ijzer. Die bleek vervolgens te schaven als de beste en daar moest dus meer in zitten, aldus deze deelnemers aan Wat een Uitvinding!

Woordgrappen in Wat een Uitvinding!

„Hun uitvinding is kaas-gaaf”, vindt een van de juryleden. Echt waar mensen, Gordon maakte de woordgrap niet eens. En ook de reactie van de uitvinders niet: „Ons idee heeft jarenlang op de kaasplank gelegen.”

Is Wat een Uitvinding! iets om op zaterdagavond te gaan zien? Ja hoor, eigenlijk wel. Na infantiele tv als Avastars en Alles Is Muziek van de laatste tijd vreesden we even. Maar Gordon brengt iets waar we allemaal op z’n minst best nieuwsgierig naar kunnen zijn: nieuwe, handige dingen. Aan zingende poppetjes zonder ziel of trommelen op een sjoelbak hebben we met z’n allen niets. Aan goede uitvindingen wel. Gelukkig hoeft televisie maken niet altijd heel moeilijk of gevuld met aanstellers te zijn.

Aantal blikken uit 5: 3,5