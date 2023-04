Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jeugd herbeleven? Nieuwe tv-serie Christopher Robin (bekend van Winnie de Poeh) in de maak en dit is het idee

Ruik je de honing al en zie je het Honderd Bunderbos weer helemaal voor je? Voor velen waren Winnie de Poeh en zijn vriendjes een groot onderdeel van hun jeugd. Na een live-action film in 2018, Christopher Robin, en de recente veelbesproken horrorfilm Winnie the Pooh: Blood and Honey, is er nu een gloednieuwe televisieserie in de maak.

Het zou het gaan om een soort comedy.

Behalve een horrorversie over Winnie de Poeh is er nog een enge film in de maak. Binnenkort is het de beurt aan Bambi die een gruwelijke metamorfose krijgt.

De gele beer

Bijna iedereen kent het personage Winnie de Poeh wel. De beer komt uit een verhalenreeks van A.A. Milne. Samen met vriendjes als Knorretje, Tijgertje en Iejoor beleeft Winnie verschillende avonturen in het Honderd Bunderbos. Leuk weetje: het bos is geïnspireerd op een écht bos. Namelijk het Ashdown Forest in Engeland.

Het eerste boek stamt uit 1926 en heette Winnie the Pooh en in 1961 kocht Disney de verfilmingsrechten. Sinds 1 januari 2022 behoort Winnie de Poeh in Amerika tot het publieke domein. In dat land geldt namelijk dat het intellectueel eigendom van iemand na 95 jaar vervalt. Daarom kon dus ook de horrorvariant gemaakt worden.



Nieuwe tv-serie voor Winnie de Poeh

Nu dus een gloednieuw programma, voor wie erop zit te wachten. Het wordt namelijk wel erg anders dan je je van vroeger herinnert. In de serie met (net als de film uit 2018) de werktitel Christopher Robin (een persoon uit de wereld van de gele beer), is het personage een worstelende New Yorker met een quarterlife-crisis. Die krijgt hulp van „vreemde, pratende dieren die achter een door drugs geopend portaal buiten zijn vervallen appartementencomplex wonen”, omschrijft filmstudio Boat Rocker Studios het project.

De serie wordt een combinatie van animatie en liveaction. Charlie Kesslering, bekend van Foreign Relations en Most Likely To, heeft het script geschreven en is uitvoerend producent. De cast is nog niet bekendgemaakt.