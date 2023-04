Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

René van der Gijp lacht om aandacht voor relatiebreuk Gordon: ‘Gaat nergens over’

De afgelopen weken was showbizz-minnend Nederland in rep en roer door de relatiebreuk van de Gordon en de 24 jaar jongere Gavin Rozario. Bij Vandaag Inside, en dan name René van der Gijp, vinden ze al die media-aandacht ietsjes overdreven. „Ik denk dat het niemand een zak interesseert.”

Mocht je het allemaal op wonderbaarlijke wijze gemist hebben: de zanger zou gaan trouwen met Rozario, maar die verloving bleek geen lang leven beschoren. Op Instagram liet Gordon weten „emotioneel en mentaal gebroken” te zijn. Ook liet hij los dat hij en Rozario geen contact meer hebben na vier maanden lang intensief contact, en dat dat voelt „alsof er iemand overlijdt.”

Privé pakt vandaag uit met een acht pagina’s tellend interview met Rozario. De Australiër vertelt daarin dat hij zijn kortstondige verloving met Gordon verbrak omdat hij de stemmingswisselingen van de zanger en presentator niet aan kon. „Het ene moment hemelt hij je helemaal op, het volgende breekt hij je volledig af en beledigt hij je tot op het bot”, zei hij onder andere. Ook de verslaving van Gordon zou weer de kop op hebben gestoken.

Vandaag Inside bespreekt aandacht voor relatiebreuk Gordon

De breuk wordt breed uitgemeten in de media. Zo kwam Shownieuws gisteren met een nieuwe ‘twist’: Rozario zou al sinds februari niet meer bij de Burberry-winkel in Melbourne werken, iets wat Gordon wel beweerde. Presentator Wilfred Genee haalt dit nieuwtje in de nieuwste aflevering van Vandaag Inside aan. „Godverdomme”, zegt René van der Gijp. „Ja, daar schrok je ook van toen je dat hoorde? Het is toch niet geloven”, aldus Genee. „Dit zijn ook problemen, natuurlijk”, zegt Van der Gijp met gevoel voor sarcasme.

De goedlachse analist is verbaasd over de aandacht voor de break-up. „Dan heb je nog die Aran Bade van RTL Boulevard. Die is er op gezet hè.” Johan Derksen neemt het voor Bade op. „Dat is wel een heel aardig jochie, hoor.” Van der Gijp gaat ongestoord door. „Die zit 24 uur per dag op Gordon.” „Liever dat hij op Gordon zit dan op mij”, grapt Derksen.

Van der Gijp: ‘Maken het bij RTL Boulevard echt heel groot’

Volgens Van der Gijp neemt Bade het wel erg serieus. „Hij staat iedere avond te kwispelen bij Boulevard, zo blij is hij dat hij er staat. Hij heeft met iedereen contact, hè. Met Gavin. Met de zus van Gavin. Met Gordon en met de zus van Gordon. Ze zitten er allebei wel mee in de maag.. Nou, dan weten we dat dus”, lacht hij. „Wat ik zo leuk vind, is dat ze het bij RTL Boulevard echt heel groot maken. Terwijl ik denk dat het niemand een zak interesseert.” Maar daardoor kan Van der Gijp er ook wel weer van genieten.

Ook Genee ziet er de humor van in. „Ook zo’n Evert Santegoeds, die serieus zegt: ‘We hebben onze hele redactie erop gezet. Gavin werkt niet bij Burberry.’” Derksen: „Echt als een primeur, zien ze dat. Maar ik denk inderdaad dat iedereen zo moe is van Gordon, dat niemand er een minuut korter dan slaapt.” Van der Gijp: „Daarom is het zo leuk als je die naar die Aran Bade zit te kijken. Die zit het echt te vertellen van: ‘Kom er maar in Nieuw-Zeeland, Australië en Amerika.’ Dit gaat echt ergens over. En het gaat nergens over. Dat maakt het heerlijk om naar te kijken, al die onzin.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.