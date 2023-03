Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dat arme zielloze Avastars: zal er binnen een week voor een noodgreep gezorgd zijn?

Avastars van SBS6 is een van de meest besproken televisieprogramma’s van de afgelopen week. En hoe… De reacties waren niet juichend nadat kijkers massaal voor de buis zaten, maar huilend door het juist kleine clubje nieuwsgierigen dat verbijsterd op de bank achterbleef (en iedereen die het daarom daarna net zo verbijsterd terugkeek).

Hand in eigen boezem, de volgende zin schreef ik vorige week op deze plek echt: als íets een volgende wereldhit voor John de Mols Talpa zou kunnen zijn, dan moet dat Avastars haast wel zijn. Dat was nog voor de eerste aflevering overigens, toen ik het idee alleen maar kende. En tja, als John de Mol als producent iets al een paar jaar (!) voor de eerste uitzending vol bombarie aankondigt, dan verwacht je wel wat. Metro‘s woorden verschenen overigens in een interview met Pearl Jozefzoon, zangeres in Avastars, en backstage-presentatrice Moïse Trustfull. Dat die dames probeerden enthousiast te zijn, dat snap ik ook nog wel.

Maar goed, niet gezien betekent ‘geen mening’, dus op weg naar de tweede aflevering van vanavond toch Avastars nog maar even opgezet voor Blik op de Buis. In deze Metro-rubriek worden nieuwe of opvallende tv-programma’s van reguliere omroepen en streamingdiensten besproken.

Avastars, dat is inderdaad even schrikken

Eigenlijk weet ik natuurlijk al wel, dat Avastars niets voorstelt (het verbaast me trouwens niet als John de Mol het toch in wat Aziatische landen weet te slijten). Op Shownieuws van het eigen SBS6 na, heb ik namelijk geen positief woord over ‘het spektakel’ gehoord (denk bijvoorbeeld aan Media Inside). Een, het zijn Talpa’s woorden, grensverleggende show met virtuele supersterren. De Avastars zingen en dansen via ‘vernuftige technieken’ via de stemmen en moves van professionele zangers en dansers. Dit alles, moesten we geloven, ‘is nog nooit vertoond’. Dat avond aan avond in Londen een ABBA-concert met digitale ABBA-sterren voor uitverkochte zalen wordt gegeven, moeten we gemakshalve maar even vergeten.

Eigenlijk is Avastars een beetje zielig, een beetje sneu. Zeker als je je bedenkt dat er bergen werk voor dit tv-programma moeten zijn verzet. Maar als dit het resultaat dan is en daarbij nog met een horrorscore van 304.000 kijkers primetime op vrijdagavond komt ook, dat betekent dan een hele harde ‘au’.

Avatars zijn stomme poppetjes

„Elke artiest droomt van dat ene optreden dat alles overstijgt”, hoor je aan het begin van Avastars. „Dat je geweldig zingt en danst, tegelijk. Vroeger was dat onmogelijk, nu niet meer.” Hier hebben we nou net het probleem. Er is namelijk geen artiest, het zijn er twee, achter de schermen. De artiest die wordt bedoeld is een poppetje, een tvflop-poppetje. De verschillende Avastars hebben geen ziel en zien er uit als computerpoppetjes van minstens twintig jaar geleden. Ze hebben lippen die wel bewegen, maar zeggen en zingen niet de woorden die je hoort. „Levensecht”, zegt Kalvijn, de presentator van het programma.

De artiest die wordt bedoeld is een poppetje, een tvflop-poppetje.

Kalvijn debuteert in een grote tv-show en doet dat niet onverdienstelijk. Dat mag ook gezegd. Hij moet het echter ook maar doen met teksten die hij krijgt voorgeschoteld en eh… hij moet poppetjes interviewen. Die poppetjes geven dan weer heel stomme antwoorden (die van Ben Saunders leeft in de verre toekomst ‘waarin Ajax is gedegradeerd’), waardoor je met plaatsvervangende schaamte zit te kijken. Hoe is dit mogelijk in een tijd waarbij qua animatie inmiddels zo’n beetje alles mogelijk is en de grootste monsters zelfs levensecht zijn.

We zijn niet gek

Kalvijn denkt inmiddels ‘dat het publiek het amper meer door heeft dat er backstage twee mensen aan het werk zijn’. Nee, we zijn gek, nou goed? Zagen we die twee in Avastars juist maar de hele tijd, dan zagen we een ziel, vlees en bloed. En talent.

En arme, arme jury. Nick van Simon, Simon van Nick, Nicky Romero en Dan Karaty beoordelen… prestaties van poppetjes. „Fay, that’s how you control the stage“, jubelt Karaty bijvoorbeeld. „A nine.” Eén van de Avastars zou volgens dj Romero ‘nét wat meer emotie mogen laten zien’. Wat hij bedoelt is niet duidelijk, want geen enkele Avastar heeft ook maar een grijntje emotie. Wat zal Davina Michelle nu denken? Zij moet – als hoofdprijs naast 50.000 euro – een single met zo’n poppetje opnemen. Dat wilde zij zelf, maar ze zal nu zijn geschrokken.

Eindconclusie Avastars

We kunnen het er nog lang en breed over hebben, maar samengevat is Avastars simpelweg geen bal aan. Je zou bijna te doen krijgen met mensen die het hebben bedacht, maar het is toch echt hun vak. Als ik voor Metro een onderwerp verzin dat ik volgens collega’s beter maar even kan laten voor wat het is, dan is er tenminste iemand die dat zegt. Bij Talpa of tegen John de Mol blijkbaar niet.

Wat dat betreft is de vraag: is er de afgelopen week, na alle negativiteit, nog een noodgreep geplaatst? Is er in allerijl nog aan Avastars gesleuteld? Het zal lastig zijn, omdat alles al is opgenomen en gemonteerd. Toch móét er eigenlijk iets gebeuren, want Avastars heeft vanavond na Flikken Maastricht ook De Verraders nog eens als primetime-concurrent. En pas na aflevering 3 is er een tvflop-poppetje afgevallen. Zo lang en dan telkens anderhalf uur is niet vol te houden. „Maak het een half uur korter en laat ons lekker op onze eigen tijd beginnen”, zei René van der Gijp gisteravond in Vandaag Inside. „Maar daar zitten een paar genieën die blijkbaar heel goed weten wat ze doen.” Dodelijk, want ‘Gijp’ is tenslotte een collega van die genieën.

Aantal blikken uit 5: 1,5 (een halfje voor al die moeite)

SBS6 heeft deze week besloten om, in ieder geval vanavond, niets aan het uitzendschema aan te passen. Dus: Avatars, 20.29 uur, SBS6, anderhalf uur lang. Terugkijken kan op Kijk.nl.