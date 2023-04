Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers maken Alles Is Muziek met de grond gelijk: ‘Wat een treurnis’

Muziek maken met een kliko, een vergiet of een mattenklopper. In het nieuwe RTL-programma Alles Is Muziek proberen BN’ers muziek te maken met alledaagse voorwerpen. Het klinkt als een hilarisch tafereel, maar televisie kijkend Nederland kan er niet om lachen. De tweede aflevering trok zelfs zo weinig kijkers dat tv-experts nu al het einde van het programma voorspellen.

Slechts 269.000 mensen keken gisteravond naar het nieuwe programma op RTL 4, gepresenteerd door Marieke Elsinga. Dat is een halvering van het aantal mensen dat vorige week naar de première keek. „Wat een blamage. Dit is niet alleen de laagste score voor RTL 4 om 22.00 uur op een ‘gewone’ zaterdagavond zonder event als WK Voetbal er tegenover van de afgelopen tien jaar, maar zelfs het slechtste 22.00 uur-kijkcijfer ooit denk ik”, schrijft TV-expert Tina Nijkamp op Instagram.

‘Alles Is Muziek onuitzendbaar’

„Soms kan een tv-show floppen, tuurlijk, maar bij dit programma is toch duidelijk – al bij de opnames – dat het programma onuitzendbaar is?”, vervolgt Nijkamp. Ze noemt het programma ouderwets en stelt dat er geen doel is. „De ellenlange spellen gaan niet over muziek, maar variëren van een boodschappenspel tot Het Geluid van Qmusic. En het uiteindelijke liedje klinkt ook niet eens naar instrumenten of muziek.”

Mediajournalist Jef Willemsen noemt Alles Is Muziek ‘de Avastars van RTL’. „Ook deze show is weer te lang en met een te dun format gemaakt door mensen die het hardst roepen hoe leuk het leuk is. Te lang gebakken lucht gaat stinken” twittert hij.



De #avastars van RTL heet #allesismuziek 🙈 Vorige week al penibel met een half miljoen kijkers, nu nog niet eens de helft. Ook deze show is weer te lang met een te dun format gemaakt door mensen die om het hardst roepen hoe leuk het leuk is. Te lang gebakken lucht gaat stinken. pic.twitter.com/5oGI9Sm5Z0 — Jef Willemsen (@Norvo82) April 16, 2023

En de twee TV-experts zijn niet de enige die zich groen en geel ergeren aan het programma. Ook de kijkers zijn niet gecharmeerd. „Wat een treurnis met Alles Is Muziek op de buis. Wie dit heeft bedacht, gemaakt… is denk ik ernstig op z’n hoofd gevallen. Ik had het kunnen weten RTL + hilarisch = tenenkrommend”, schrijft iemand op Twitter.



Als je denkt dat er al genoeg slechte programma’s zijn op televisie komen ze op RTL nog even met #allesismuziek Wat een slecht programma…. — Robin (@Robin_V21) April 15, 2023

Allerlei troep

„Als je denkt dat er al genoeg slechte programma’s zijn op televisie, komen ze op RTL nog even met Alles Is Muziek. Wat een slecht programma…”, twittert een ander. „Gaan ze nou met allerlei troep muziek maken?”, vraagt een andere kijker zich af.



Wat een treurnis met #allesismuziek op de buis. Wie dit heeft bedacht, gemaakt….. is denk ik net voordien ernstig op z’n hoofd gevallen. Ik had ‘t kunnen weten rtl+hilarisch=tenenkrommend. — Nescio (@hahouw) April 15, 2023

Alles is Muziek is het eerste amusementsprogramma van presentatrice Marieke Elsinga, maar een echt goede start is het niet. „Voor Marieke Elsinga echt vervelend en ook schadelijk, zeker omdat dit haar eerste grote show is”, aldus Nijkamp. „Had haar manager haar ook niet moeten behoeden hiervoor?”