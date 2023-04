Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Optreden door Lee Towers, panna van Soufiane Touzani: hier hebben mensen het over de dag na Koningsdag

Op de dag na Koningsdag zijn er een paar dingen die mensen veelal bezighouden. Zo klonk er gisteren al lof over hoe het koninklijke gezin eruitzag („zelfs mijn echtgenoot vindt Amalia mooi”) en was het in meerdere steden gezellig druk. In Amsterdam en Breda zelfs te druk, de politie riep op om niet meer naar de steden te komen. Op social media gaan een paar momenten van Willem-Alexanders verjaardag viraal.

Het optreden van Lee Towers, bijvoorbeeld, raakte bij veel mensen een snaar. Oók bij de koning en koningin zelf, zij schoten vol toen de zanger in Rotterdam optrad tijdens het afscheid. Gisteravond liet Lee Towers in RTL Boulevard weten dat optreden voor de koninklijke familie diepe indruk op hem maakte.

„Je hebt gezien wat er gebeurde. Je wordt gewoon in de armen gesloten en (…) ik werd ontroerd, laat ik het zo zeggen”, zei de 77-jarige Rotterdammer. „En dan komen ze nog allemaal één voor één langs nog. Ja, ik vond het heel bijzonder, heel ontroerend.”

Lee Towers maakt indruk op Koningsdag

Towers zong samen met Davina Michelle en Ronnie Flex de klassieker You’ll Never Walk Alone. De Oranjes zongen daarbij luidkeels mee. Het moment vormde de afsluiting van de officiële Koningsdagviering in Rotterdam.

De koning én Lee Towers, beter kan het niet! 👑 💚 @rotterdam prachtige afsluiter van koningsdag 010! pic.twitter.com/Hv3Uh3Iu9f — elisa van der jagt- zondervan (@elisazondervan) April 27, 2023



Zijn er dan mensen die NIET een traantje wegpinken bij Walk on met Lee Towers, Davina Michelle en Ronnie Flex? Om ALLERLEI redenen? — annepanne (@nnmrhtisback) April 27, 2023



Sorry schat, Lee Towers blijft aan staan tijdens de seks — Dom Blondje 🏳️‍🌈 (@sieebbee) April 27, 2023



Sofiane Touzani scoort panna bij Willem-Alexander

De bekende straatvoetballer Soufiane Touzani heeft ook de vingers doen tikken op sociale media. Hij gaat namelijk viraal doordat hij een bal tussen de benen van Willem-Alexander speelde, een zogeheten panna. „Cadeautje voor de koning op Koningsdag”, schrijft hij bij de beelden.



De koninklijke panna kan op veel goedkeuring rekenen bij de volgers van Touzani. Op TikTok hebben al meer dan 72.000 mensen het bericht geliket en bijna 900.000 mensen zagen het bewuste filmpje. Op Instagram staat het aantal likes al op 32.000.

Ook koning Willem-Alexander kon het grapje wel waarderen. Hij lachte breeduit nadat Touzani hem de bal door de benen had gespeeld.

Het sjaaltje van Máxima

Een Feyenoord-sjaaltje kon in Rotterdam natuurlijk niet ontbreken. Koningin Máxima liep daar trots mee rond, maar een omstander had de bedoeling om juist de koning te ‘verblijden’ met de sjaal.

„Ik heb de sjaal eerder deze week gekocht in de Feyenoordfanshop, omdat ik een beetje wilde dollen met Willem-Alexander. Je weet wel, omdat hij Ajacied is”, zei schenker Frank Kusters tegen RTV Rijnmond. „De koning schoot helaas naar de zijkant, maar Máxima kwam recht op me af.” Toen Kusters de koningin vroeg het cadeau aan de koning te overhandigen, wilde ze daar echter niets van weten.

„Nee, die ga ik omdoen. Ik ben van Feyenoord”, antwoordde Máxima. Beelden van het korte gesprek werden op sociale media gedeeld. „Ze was er echt heel erg blij mee, liep ermee te pronken”, zegt Kusters. „En ik heb begrepen dat ze er een hele tijd mee heeft rondgelopen.”