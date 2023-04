Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fans Mocro Maffia opgelet: gaat Tatta Paus ‘gewoon’ even rippen?

Mocro Maffia-fanaten kunnen er vandaag weer eens goed voor gaan zitten. Met de uur durende film Mocro Maffia: Tatta houdt Videoland de fans nog even zoet op weg naar het felbegeerde seizoen vijf van de keiharde misdaadserie.

Metro bekeek die Tatta alvast voor de tv-rubriek Blik op de Buis en we hebben gelijk zin in meer.

Mocro Maffia vult nu al vier seizoenen in vijf jaar onze tv- en laptopschermen. Met groot succes, zoveel is wel duidelijk. Veel kijkers bingewatchen een nieuw seizoen van begin tot het eind en dan begint het lange wachten… Wanneer gaat dat verhaal tussen de cocaïnebendes van Paus (Achmed Akkabi) en Romano (Mandela Wee Wee) nou weer eens verder?

Tatta in vierde seizoen Mocro Maffia op de vlucht

Want daar draait het in Mocro Maffia allemaal om: drugshandel en elkaar afschieten simpel gezegd. Er gingen al heel wat personages ‘aan’ en niet de minste. De door de al genoemde Akkabi en Thijs Römer bedachte serie schroomt niet om geliefde rollen onder de grond te laten verdwijnen. Misschien spreekt dat juist zo aan. Of het feit dat de wereld in beeld zó hard is, maar in werkelijkheid natuurlijk wel bestaat.

Wanneer het vijfde seizoen van Mocro Maffia onze beeldbuizen vult, is nog niet bekendgemaakt. Wel is er weer een zoethoudertje: een zijsprong van een speciale film over een van de personages, Tatta. Deze schitterende rol van Robert de Hoog (Metro sprak hem in december nog over zijn eigen bedachte serie Sleepers) verdween vorig seizoen uit beeld. Tatta vluchtte met zijn gezin na een hevige aanvaring met de man die hij dient, Paus. De buit die zijn criminele leven in vier seizoenen had opgeleverd, ging mee.

Hier zie je de trailer van Mocro Maffia: Tatta.

Voorkennis Mocro Maffia

Voor wie Mocro Maffia: Tatta vandaag of iets later gaat kijken, is voorkennis van de serie eigenlijk wel belangrijk. Los kijken kan ook hoor, maar het tempo van deze film van een uurtje is zo moordend, laten we het zo maar noemen, dat je van alles zou kunnen ontgaan. Even die vier eerdere seizoenen van Mocro Maffia ‘er doorheen rammen’ is dan de tip natuurlijk. Je zult je daarmee op Videoland allesbehalve vervelen (hier vind je alle afleveringen).

De eerder genoemde buit van Tatta gaat in deze film meteen letterlijk in rook op als een molotov-cocktail in zijn schuilcaravan wordt gegooid. Nou, dan ken je Tatta nog niet (of juist wel). Wraak wil hij en goed ook. Hij vertelt zijn vriendin dat ‘hij nog één klusje te doen heeft’. Dat klusje bestaat uit het rippen van 2000 kilo coke van zijn voormalige makker Paus in de haven van Antwerpen. Daarna wil hij met zijn vriendin voor altijd naar verre oorden vertrekken om ergens op een strand helemaal niets meer uit te voeren. Je ziet zijn partner Chantal (Marieke Westenenk) denken: hij, een crimineel en z’n laatste klus? Wat Tatta betreft wel: „Als je dan 80 bent, dan kun je poepen in gouden luiers, ja?”

Broer van Tatta in Hongaarse gevangenis

De rip van Paus moet gebeuren met behulp van Tatta’s broer, Otto (Mads Wittermans, zie foto hierboven). Tatta moet hem eerst nog even vrij krijgen uit een Hongaarse gevangenis, het land waar zijn broer ook nog een vrouw met kind blijkt te hebben. En een criminele bende die nog geld van hem krijgt, veel geld… Want ja, zo gaat dat in Mocro Maffia: met iedereen is wel iets kloterigs aan de hand. Iets kloterigs wat je meestal alleen maar met kogels kunt oplossen.

We kunnen meer over het verhaal van Mocro Maffia: Tatta vertellen, maar dat doen we op deze plaats maar niet. Trouwe volgers van Mocro Maffia weten met deze informatie genoeg. Tatta belandt (weer eens) in een absoluut wespennest en het gaat he-le-maal los.

Eerdere uitstapjes Videoland maakte al twee eerdere uitstapjes met personages van Mocro Maffia. Januari 2021: acht korte afleveringen Mocro Maffia: Komtgoed over de 15-jarige crimineel Komtgoed (Marouane Meftah).

December 2021: Mocro Maffia: Meltem over creditcardfraudeur Meltem. Metro interviewde daarover de actrice die het personage speelde, Sinem Kavus.

Populair karakter Tatta met z’n luie oog

Het is mooi om in dit derde uitstapje het karakter van Tatta eens uitgediept te zien. Deze gladde kamper is wat Metro betreft een van de personages waarom je Mocro Maffia wilt zien. Eigenlijk heet deze man Rinus Wassing trouwens. Eerlijk gezegd was ondergetekende dat straal vergeten. Het is dat broer Otto hem Rinus noemt, anders waren velen daar ongetwijfeld nooit meer op gekomen.

Het luie oog van Tatta is bijzonder goed bedacht en treffend, aangevuld met zijn altijd strak achterover gekamde vette haar. Het geeft Robert de Hoog de ultieme rotkop. Dat luie oog is zo levensecht, dat meerdere kijkers zich afvroegen of Robert de Hoog zo’n oog daadwerkelijk heeft. Twee jaar geleden bracht de acteur (‘op veler verzoek’) uitkomst over hoe twee ‘man’ van grime zijn oog voor elkaar krijgt. Het is me nogal een klus:



Hopen dat de keiharde hufter nog even blijft

Tatta is het type keiharde hufter dat een bepaalde ziekte net zo gemakkelijk schreeuwt als dat hij ademt. En toch hoop je als kijker dat deze rol nog even mag doorgaan en dat Tatta dus niet wordt gepopt, zoals ze dat in Mocro Maffia en in de criminele wereld noemen. Deze rollercoaster eindigt met een aardig plot rond een ander bekend personage, Tonnano (Khalid Alterch, ook bekend als rapper ICE). En natuurlijk: er is ook een einde waarmee Mocro Maffia in seizoen vijf moeiteloos weer kan doorgaan.

Het script was deze keer in handen van Matthijs Bockting, Victor D. Ponten en – natuurlijk – Achmed Akkabi. Begint hun steeds maar gerekte bedenksel al te vervelen? Verslappen de makers in de loop der jaren? Nee, integendeel. Laat dat maar aan Akkabi over. Deze schrijver en acteur waakt over zijn kind, met hart, ziel en goede nieuwe verhalen.

Als Paus is hij in deze Mocro Maffia: Tatta trouwens zelf helemaal niet te zien. Maar ja, hoe leuk: misschien had Akkabi wel iets anders te doen.



Aantal blikken uit 5: 4