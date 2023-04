Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beste serie van dit moment staat niet op Netflix of Disney+ en is helemaal gratis

Vergeet Succession, Ted Lasso en The Mandalorian. De beste serie van dit moment staat niet op Netflix, Disney+ of HBO Max. Nee, je ziet ‘m helemaal gratis, maar je moet er wel wat voor doen.

Bij de beste series denken we meteen dat we ze alleen op grote streamingdiensten als Netflix, HBO Max en Disney+ kunnen zien. Toch hoeft dat helemaal niet. Dat bewijst Jury Duty op dit moment. Het is een grote hit in de Verenigde Staten en is daar voor iedereen gratis te bekijken.

De komische serie Jury Duty

Jury Duty is op dit moment dé grote hit in de Verenigde Staten. De komische serie, die gemaakt wordt door de bedenkers van The Office en Bad Trip, staat ontzettend hoog in de populariteitslijsten. Iets wat Netflix of Disney+ maar al te graag zou willen.

Jury Duty is een soort bizarre candid-camerashow. We volgen daarin Ronald Gladden, die is opgeroepen om een jurylid te zijn bij een rechtszaak in de Verenigde Staten. Wat hij niet weet is dat alles om hem heen nep is. De rechtszaak is helemaal nep en de rechters, advocaten en mede-juryleden zijn allemaal acteurs.

Wellicht denk je nu ‘Hoe heeft Gadden daar in kunnen trappen als er de hele tijd een camera op zijn smoel is gericht?’ De makers van de serie hebben hem wijsgemaakt dat ze een documentaireserie wilden maken over het jury-proces.

De situaties in deze serie zijn bizar maar tegelijkertijd geloofwaardig. Het is eigenlijk reality gemaakt in serievorm. Een nieuw soort genre wat dus echt heel goed blijkt te werken. Iets wat de makers van The Office (dat je wél vindt op Netflix) destijds ook deden met een serie in documentairevorm, de zogenaamde mockumentary.

Jury Duty gooit op dit moment hoge ogen op IMDb. Daar weet het een 8,6 te scoren. Iets waar Netflix, HBO Max en Disney+ uiteraard jaloers op zullen zijn. Op Rotten Tomatoes is het echter wat anders. Daar krijgt de serie 60 procent van recensenten. Kijkers lopen er echter met 98 procent mee weg.

Freevee, in plaats van Netflix, HBO Max en Disney+

Zoals gezegd is Jury Duty op dit moment niet te zien op een grote streamingdiensdienst zoals Netflix, HBO Max en Disney+. Wel vind je ‘m op Freevee, een streamingdienst waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. En dat is ook logisch want de streamingdienst is nog niet in Nederland.

Freevee is een gratis alternatief voor Netflix, Disney+ en HBO Max. De streamingdienst haalt haar inkomsten alleen uit reclame-inkomsten, waardoor gebruikers niet hoeven te betalen.

Freevee is eigendom van Amazon en op dit moment alleen actief in de Verenigde Staten en Duitsland. Helaas staat Jury Duty niet op Prime Video of Disney+, maar het is toch mogelijk om de serie in Nederland te kijken.

Doordat Freevee helemaal gratis is, heb je geen gedoe met betalen. Het enige wat je moet doen om toegang tot de streamingdienst te krijgen, is het gebruiken van een VPN. Zet je locatie op de Verenigde Staten of Duitsland en je bent good to go. Je kunt Disney+ dus wel even overslaan.