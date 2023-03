Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arjen Lubach legt de ‘smerige wereld’ achter groene energie bloot

In De Avondshow met Arjen Lubach werd gisteravond de smerige wereld achter groene energie blootgelegd. Met simpel verstand kun je best bedenken dat er voor windmolens en zonnepanelen veel (zeldzaam) metaal nodig is. Maar waar komt dat vandaan? En vooral: worden de metalen op een beetje menselijke manier gewonnen? De vraag stellen, is hem beantwoorden.

Tot op de bodem is op dit moment de beste rubriek op de Nederlandse televisie, als je het ons vraagt. Arjen Lubach en zijn redactie zoeken zaken tot op de bodem uit, zoals de dubieuze miljardenbedrijven in de agrarische sector die de drijvende kracht waren achter de boerenprotesten.

Lubach pleitte onlangs overigens ook voor de afschaffing van de Eerste Kamer.

Zeldzaam metaal voor windmolens en andere groene energie

Om te snappen dat er veel zeldzaam metaal nodig is voor windmolens, hoef je geen kranten te lezen. Hier komt je boerenverstand juist weer van pas. Alleen daarbij sluit je, net als de rest van de westerse wereld, waarschijnlijk de ogen als het aankomt op de industrie daarachter.

Welnu, de hoofdrolspelers zijn op dit moment China en Afrikaanse landen als Congo en Nigeria. In het China heb je complete ‘kankerdorpen’ (we citeren De Avondshow met Arjen Lubach, die weer een krant citeert) met radioactieve meren vol afval, allemaal het resultaat van metaalwinning. In Afrika, waar weer andere metalen worden gewonnen voor deze industrie, zijn talloze kinderen en andere moderne slaven aan het werk. Open en bloot werken ze met schadelijke stoffen, terwijl hun werkgevers (dat is een eufemisme) uit China veilig achter glas toekijken. Dat allemaal voor windmolens, zonnepanelen en andere installaties voor groene energie. We zijn dus volledig afhankelijk van China wat betreft onze duurzame toekomst.

De Avondshow met Arjen Lubach terugkijken

Maar wat blijkt? Waar er wordt gesproken over ‘zeldzaam metaal’, blijkt Europa er ook vol mee te zitten. Alleen wordt er hier geprotesteerd tegen mijnbouw om de metalen voor windmolens en zonnepanelen te winnen. Europeanen hebben liever een goed uitzicht en Congolese kinderen voor hen aan het werk dan mijnbouw (en dus werkgelegenheid) in de omgeving voor hun eigen windmolens en groene energie. Bekijk het volledige item, een choquerende eyeopener, hieronder.

De Avondshow met Arjen Lubach kun je via NPO Start in zijn geheel terugkijken.