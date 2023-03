Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thomas Dekker gebruikt truffels tegen depressieve gevoelens: ‘Heeft me enorm geholpen’

Als het aankomt op het behandelen van depressieve gevoelens, zijn er meerdere opties die je kunt proberen. Van een vaak voorgeschreven therapie naar bijvoorbeeld medicijnen, maar er zijn mensen die een andere weg inslaan. De weg van de psychedelische middelen, bijvoorbeeld. Bij Op1 schoof voormalig wielrenner Thomas Dekker gisteravond aan, die truffels gebruikt om zijn depressieve gevoelens te temperen. Ook onderzoeker Joost Breeksema was aanwezig, om meer duiding te geven.

Want hoe werkt dat precies? En zijn veel drugs niet juist slecht voor je mentale gesteldheid, zoals alcohol dat ook is? Toch lijkt het Dekker te helpen. Bij Op1 wil presentator Tijs van den Brink eerst van Breeksema weten wat psychedelica überhaupt zijn. „Het zijn geestverruimende of bewustzijnsveranderende middelen, die best snel heftige veranderingen veroorzaken op het gebied van hoe je je voelt, hoe je denkt, hoe je waarneemt. Het kunnen hele diepe, betekenisvolle ervaringen zijn, heel angstig, pijnlijk en moeilijk, maar ook heel mooi.” Eerste onderzoeken geven aan dat zo’n behandeling voordelig kan zijn voor mensen die alles al hebben geprobeerd, maar niet van hun mentale klachten af komen. Een therapieresistente depressie, dus.

Gebruik van truffels bij depressieve gevoelens

Voor oud-wielrenner Dekker lijkt het gebruik van psychedelische middelen dus een positief effect te hebben. Hij gaf in de uitzending aan het vooral voor zelfontplooiing en zelfontwikkeling te gebruiken. Breeksema: „Maar tegelijkertijd zit daar ook iets van psychische kwetsbaarheid achter. Eén van de dingen waar ik me sterk voor maak, is om dat juist goed te regelen.”



Van den Brink vraagt zich af of, wanneer je truffels neemt, er iets gebeurt in je hersenen waardoor je oude trauma’s beter kunt verwerken. „Dat kan”, vertelt de onderzoeker, „maar ik heb het liever over wat er in je geest gebeurt. De ervaring staat heel erg centraal.” Van den Brink: „Maar stel je hebt een depressie, en je gebruikt psychedelica, wat gebeurt er dan?” Volgens de onderzoeker is dat ‘een hele hoop’. „Er kunnen heel veel verschillende dingen gebeuren, het kan zijn dat mensen bijvoorbeeld inzichten krijgen in zichzelf. Maar het kan ook zo zijn dat ze geconfronteerd worden met iets waarmee ze worstelen. Soms krijg je een ander perspectief op een situatie.” Het is dan niet dat de depressie verdwijnt, maar mensen weten wel beter waar iets vandaan komt, ze kunnen het verklaren.

Depressies in Nederland Ongeveer een kwart van de volwassenen in Nederland (tussen de 18 en 75 jaar) krijgt ooit in het leven te maken met een depressie, blijkt uit cijfers van het Trimbos Instituut. Dat geldt voor ongeveer 9 procent van de vrouwen, elk jaar. Vrouwen in de leeftijdscategorie 18-34 jaar hebben de grootste kans op een depressie, groter dan mannen.

Thomas Dekker bij Op1: ‘Geen wondermiddel, maar hielp mij veel’

Thomas Dekker vindt dat de gesprekken over psychedelische middelen vooral nog ‘drugspraat’ zijn, terwijl je het ook als een medicijn kunt zien, vindt hij. Dekker is zelf ‘gevoelig voor depressies’ en gebruikte toen hij in Beverly Hills woonde voor het eerst ayahuasca, ook een geestverruimend middel. Dat was in eerste instantie als tijdverdrijf, maar toen hij weer in Nederland woonde en begon aan EMDR en therapie, stelde zijn therapeut hem voor om psychedelische middelen te gebruiken in een psychologische setting. „Truffels zijn geen wondermiddel”, stelt hij wel. „Maar het heeft meerdere dingen voor me gedaan en me enorm geholpen.”

Hij gebruikt het zelf vooral om om te gaan met trauma’s. In de uitzending wordt een fragment getoond van Dekker die in therapie is met de psychedelica. Dat duurt zo’n zes uur lang en een paar uur na het begin, begint hij te bewegen. Dekker: „Je hebt dan ook oortjes in met muziek, een playlist die je meeneemt door het hele proces. Als dat er niet was, zou het ook niet werken.” Voor hem biedt het middel vooral nieuwe inzichten en manieren om om te gaan met zijn verleden. „Ik heb altijd het idee dat ik alles alleen moet doen in het leven. Maar na vier uur in deze trip, pakte ik eindelijk iemands hand. Toen kreeg ik het besef dat ik af en toe weleens hulp mag vragen.”

Wel wordt er voldoende nuance aangebracht in de uitzending: truffels gebruiken bij een depressie is niet voor iedereen weggelegd. Als iemand bijvoorbeeld al jarenlang antidepressiva slikt, is het geen goed idee. Doe het ook altijd met een psycholoog als begeleider erbij en ga niet zelf experimenteren. Psychedelica versterken namelijk het gevoel dat je al hebt, en zonder de juiste begeleiding kan het ook fout gaan.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.