Groenten zijn duur, dus: ‘Laat scholieren leren hoe je voedsel in een eigen tuintje verbouwt’

Steeds meer mensen hebben door de inflatie moeite om rond te komen. De prijzen voor groenten rijzen inmiddels de pan uit, zo ziet ook IVN Natuureducatie. De organisatie ziet in schooltuintjes een oplossing. Veel meer mensen zouden wat IVN betreft een eigen moestuin moeten hebben. Daarom moeten scholieren al leren hoe je groenten in een eigen tuintje verbouwt.

Wat je op basisscholen wel of niet zou moeten leren, was gisteren bij velen ook al het gesprek van de dag. Toen ging het echter om De Week van de Lentekriebels. Speciaal- en basisonderwijs gaan door deze week aan de slag met lessen over weerbaarheid, relaties én seksualiteit. Op z’n zachtst gezegd is niet iedereen het daar mee eens. Sommigen ook wel, maar ophef was er elk geval volop.

Na seks nu groenten als onderwerp voor scholen

Bloemkolen, paprika’s en komkommers… Stuk voor stuk zijn deze groenten fors duurder dan voorheen en dat baart zorgen. In ieder geval geldt dat voor IVN Natuureducatie, de organisatie ‘die jong en oud laat beleven hoe leuk, gezond en belangrijk de natuur is’. IVN vindt dat iedereen in staat zou moeten zijn om zijn eigen groenten te verbouwen en vindt daarom dat er veel meer moet worden geïnvesteerd in schooltuinieren.

„Wie te weinig geld op zijn bankrekening heeft staan, heeft vaak ook moeite met het kopen van gezond voedsel. Dit omdat het meestal duurder is dan ongezonde producten”, zegt Marieke Dekker, moestuinexpert bij IVN. „Een goede oplossing zou zijn dat veel meer mensen zelf een moestuintje voor hun groenten beginnen om hun eigen wortels en tomaten te kweken. Gezien alle ontwikkelingen lijkt het steeds belangrijker dat we letterlijk in staat zijn onze eigen boontjes te doppen.”

Schooltuintjes voor lessen over groenten bestaan overigens al:



Wij maakten voor de eerste keer onze handen vuil in de schooltuin! We zaaiden zelfs al erwtjes 🌱#trapleerke pic.twitter.com/g2fKStAktl — Charlotte Keuppens (@juf_CharlotteK) March 21, 2023

Schooltuintjes, maar ook oproep aan volwassen

Weten hoe je eten groeit en hoe je je eigen groenten kunt verbouwen zou een basisvaardigheid moeten zijn, vindt IVN. De organisatie roept daarom niet alleen volwassenen op om zelf aan de slag te gaan met een moestuin, maar wil ook dat hier op scholen meer aandacht voor komt. „Iedere school zou over een schooltuin moeten beschikken, die dan ook meteen een buurtfunctie heeft. Nu zie je al dat scholen de groenten die ze telen uitdelen aan de leerlingen of mensen in de wijk”, zegt Marieke Dekker.

Om het moestuinieren meer op de kaart te zetten, vindt eind mei de Week van de Schooltuin plaats, georganiseerd door de Alliantie Schooltuinen, waarvan ook IVN deel uitmaakt. Dekker: „Nu heeft slechts een op de vijf basisscholen een schooltuin, terwijl moestuinieren kinderen juist zoveel te bieden heeft. Lekker buiten aan de slag, met de handen in de aarde, zien hoe alles groeit en bloeit, echt ergens voor leren zorgen en dan als beloning voor al het werk een heerlijke maaltijd met verse groente uit de schooltuin. Winst op allerlei fronten: het bespaart geld en zorgt voor een gezonde ontwikkeling van onze kinderen.”

In genoemde week wordt ook de Gouden Wortel uitgereikt aan een gemeente die het schooltuinieren ondersteunt en een voorbeeld is voor anderen. Op deze website lees je daar meer over.